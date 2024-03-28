Ищут дропперов и разводят на Minecraft: мошенники переключились на детей и подростков — реальные истории и популярные схемы

Современные дети много времени проводят в гаджетах Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Мошенники не дремлют и каждый раз придумывают всё новые способы залезть в чужие кошельки. При этом спецслужбы и кибербезопасники зачастую не поспевают за новыми технологиями и схемами аферистов. В России в последнее время регистрируют рост количества преступлений, связанных с мошенничеством в интернете, когда жертвами становятся дети или молодежь. Корреспондент НГС Настасья Медведева пообщалась с молодыми людьми, которые попались на удочку обмана, и их родителями, а также с экспертами и выяснила, какие уловки используют преступники в работе с несовершеннолетними, как обезопасить детей от обмана и уберечь содержимое родительских банковских счетов. Подробности — в нашем материале.



Деньги с неба. История Елены

В последнее время мошенники активно втягивают подростков в свои схемы. Например, используют их в качестве дропперов. Школьники и студенты, желая заработать деньги, соглашаются на условия преступников.

Дропперы — подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт посторонних людей.

Заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Дмитрий Ходаков отмечает, что в основном «работу» от аферистов молодежь находит в специализированных телеграм-каналах. Также нередко в нелегальные способы обогащения подростков втягивают друзья и приятели. Жительница Новосибирска Елена в прошлом году попала в неприятную историю, невольно став дроппершей. Заработать денег ей предложил ее молодой человек.



— Они вышли на моего парня. Это его какой-то друг был или знакомый. Предложил такой вид заработка. Суть была в том, что нужно было ненадолго отдать карточку, на неделю или что-то такое, и всё. И тебе за это платят копейку, и потом карточку возвращают. А на мое имя еще и счета пооткрывали, как на ИП. Это уже жестче. В полиции это всё замечают. Это же странно — молодая девочка, а на ней уже контора какая-то. Начали звонить родителям, — вспоминает историю своего взаимодействия с мошенниками студентка из Новосибирска Елена.

Молодежь нередко соглашается на сотрудничество с мошенниками, передавая им банковские карты Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По ее словам, разговор силовики составили с ней довольно жестко. Девушка встретилась с представителем силовых структур в ТЦ, а затем ее забрали на допрос, хотя обещали, что просто опросят.



Тогда ситуацию удалось разрешить, но больше с такими «работодателями» девушка предпочитает не связываться. Также, отмечает Елена, по опыту знакомых она знает: в большинстве случаев людей, которые продают свои карты мошенникам, банки блокируют из-за перевода очень больших сумм.



— Моя одногруппница тоже ввязалась в это — ее лет на 10, по-моему, в банке заблокировали, она ничего не может делать. Платили нормально нам. Но всё зависело от того, лох человек или не лох, грубо говоря. К примеру, если дроппером стал алкоголик или бомж, ему могли дать 500 рублей, допустим, либо вообще избить и оставить ни с чем. Если более-менее нормальный человек — платили от пяти до десяти тысяч рублей. Это больше года назад было. Думаю, сейчас еще больше. Может, тысяч 15–20, — предположила сибирячка.



Игровые схемы. История Катерины

Также на удочку мошенников часто попадают юные геймеры, которые готовы платить за промокоды, артефакты и скилы для игровых персонажей в мобильных и компьютерных играх. Дети отправляют преступникам данные своих или, что хуже, родительских карт, с которых мошенники списывают крупные суммы.



— Мой ребенок перевел деньги со своего мобильного счета, хотя их там почти не было. У нас у всей семьи один мобильный оператор. На телефон сыну никогда сразу большую сумму не кладу, опасаясь мошенников. Как-то обнаружила, что у него небольшой минус на счету. Начали разбираться, ничего не поняли. На все вопросы ребенок ничего вразумительного ответить не мог. Положили еще небольшую сумму на счет, она снова исчезла. Еще немного пообщавшись, выяснили, что во время игры в телефоне один из игроков — девушка — предложила ему помочь бесплатно купить виртуальные деньги в игре, — рассказала мама одного из пострадавших юных игроков из Новосибирска Катерина.



Ребенок признался родителям, что на телефон ему пришла эсэмэска, а девушка-игрок попросила назвать цифры из нее. Следом пришло еще одно сообщение, и снова поступила просьба назвать цифры. После этого деньги списывались. И это случилось, уверяет мама школьника, несмотря на то, что они объясняли ребенку много раз о том, что в Сети много мошенников и как они работают.



Как обманывают дропперов

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер отмечает, что жертвы мошенников сейчас «молодеют» — нередко это действительно дети в возрасте от 14 до 17 лет. Они уже могут иметь собственные банковские карты, передавать их или реквизиты мошенникам. Это, кстати, уголовно наказуемо.



Уголовная ответственность за преступления по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), а также за соучастие в нем наступает в России с 16 лет.

Первый заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России Марина Асаралиева объясняет: если мошеннику удалось украсть деньги, ему нужно скрыть факт киберпреступления и замести следы. Для этого преступники строят запутанные цепочки переводов с использованием дропперов. С помощью их банковских карт и пин-кодов обналичивают похищенные у жертв обмана деньги.



— Обмануть проще тех, кто хочет легких денег и не имеет жизненного опыта, не слишком бдителен. Чаще всего это подростки и молодежь. Подросткам и студентам под видом легкого заработка предлагают самим снять деньги и передать другим лицам или передать карту кому-то другому. В этот момент молодые люди не осознают, что становятся соучастниками преступления, — говорит Марина Асаралиева.

Иногда злоумышленникам достаточно лишь данных о карте Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Эксперт отмечает, что иногда мошенникам достаточно лишь полных данных о карте, а также логина и пароля к личному кабинету, чтобы осуществить задуманное. Также аферисты используют сетевой маркетинг: предлагают дополнительные деньги, если жертва-дроппер приведет друга, который тоже будет готов поделиться своей картой, ее данными или оформить в банке новую.



Чаще всего, расследуя такие преступления, следователи выходят именно на дропперов. Банковские переводы прозрачны, и найти последнего, кому перевели украденные деньги, не составляет труда. Такой точкой становится счет дроппера. В итоге сиюминутная выгода оборачивается для владельца карты серьезными последствиями — человек, в случае если ему есть 16 лет, будет проходить по делу о мошенничестве как соучастник, что может привести и к финансовым потерям, и даже к уголовной ответственности. При этом владельцев подставных карт действительно могут блокировать.



— Если информация о дроппере появится в базе данных, которую ведет Банк России, банк вправе заблокировать ему доступ к счету, чтобы прервать цепочку вывода и обналичивания похищенных денег. Средний срок «жизни» дропперских карт — от двух до 15 дней в зависимости от банка, который выявляет и блокирует их. Чтобы уменьшить этот период, в 2023 году подписали закон, который вступит в силу летом этого года. Как только от МВД поступит сигнал, что карту используют для дропперства, мы будем передавать эту информацию в соответствующий банк, и он будет обязан блокировать карту. Сведения из базы мы будем направлять всем финансовым организациям, поэтому фактически дроппер лишится возможности пользоваться сервисами дистанционного обслуживания сразу во всех банках, — объясняет Марина Асаралиева.



Как обманывают геймеров

Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, отметил, что, по данным исследования «Взрослые и дети в интернете», которое компания провела еще в 2022 году, игры — один из самых распространенных способов развлечения для детей. Чаще всего речь идет об играх на смартфоне (56% среди опрошенных). Маленькие дети чаще других играют на планшетах, а самые старшие — на компьютере. При этом, по словам родителей, ежедневно не меньше часа играет в игры больше половины детей, или 56%.



Мошенники знают об этом и используют внутриигровые ценности — «продают» игровую валюту, скилы, якобы «прокачанные» аккаунты по выгодным ценам, а также анонсируют мероприятия, где якобы можно получить что-то ценное. Покупая что-либо на непроверенных сайтах, пользователь может не только потерять деньги, но и раскрыть свои персональные данные — например, почтовый или электронный адрес, телефон. После оформления покупки мошенники перестают выходить на связь или присылают жертве данные случайного украденного аккаунта, в котором ничего ценного нет.

Время, которое дети проводят в играх, нужно дозировать Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Часто, отмечает эксперт, кибермошенники маскируют свои атаки на геймеров под выгодные предложения из игровой сферы. Потенциальным жертвам обещают бесплатное знакомство с очередной новинкой из игрового мира, иногда даже до официального релиза, либо участие в игровом турнире с привлекательным призовым фондом. Для этого на фишинговом сайте (сайт, созданный интернет-мошенниками для получения доступа к конфиденциальным данным пользователей) игрока могут попросить войти в один из его игровых аккаунтов. Если жертва вводит данные, аккаунт уходит в руки злоумышленников.



Иногда игры используют не только для того, чтобы привлечь внимание юных пользователей. Аферисты могут разворачивать новые этапы многоступенчатых схем. Одну из них заметили исследователи «Лаборатории Касперского» весной 2023 года. Мошенники действовали через короткие видео в YouTube Shorts, в которых человек рассказывал, как якобы каждый день легко зарабатывает много денег в интернете. При этом он якобы был готов делиться своими идеями с теми, у кого нет опыта. В частности, со школьниками.



— Это был лишь первый этап многоуровневой схемы, цель которой — выманить деньги. При переходе в аккаунт пользователя игроки видели много однотипных видео с хештегом #Minecraft и кадрами из этой игры. Их размещали, чтобы канал чаще появлялся в рекомендациях у потенциальных жертв. Под некоторыми видео были ссылки на Telegram-бот, который был похож на криптовалютную биржу. Там злоумышленники обещали увеличивать вложенные деньги пользователей и гарантировали вывод средств. Если человек переводил деньги, они уходили мошенникам, — объясняет Андрей Сиденко.



В других схемах пользователю предлагали приобрести за небольшие деньги возможность попробовать новую версию долгожданной игры. Так как оплачивать услугу нужно было на поддельном сайте, то в руках преступников оказывались не только деньги, но и данные банковской карты, а желание протестировать новинку так и оставалось желанием.



Принцип нулевого доверия или что делать

Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина считает, что пожилые люди, а также дети и подростки наиболее уязвимы к мошенникам. При этом, несмотря на то что последние хорошо разбираются в современных технологиях, у них может быть недостаточно жизненного опыта и знаний, в том числе в области кибербезопасности, чтобы выявить мошенника.



— Для того чтобы минимизировать риск попадания в ловушку мошенника, необходимо постоянно доносить до ребенка правила кибергигиены, а также принципы приватности и нулевого доверия в Сети. Детям более младшего возраста необходимо технически ограничивать ресурсы, которые они могут посетить, а также количество времени за устройством. Важно также выстраивать с ребенком или подростком доверительные отношения, чтобы даже в случае попадания на удочку мошенников он мог сразу об этом рассказать. В противном случае аферисты не отстанут от своей жертвы, и ситуация будет усугубляться, — уверена Ирина Зиновкина.



Психолог Юлия Деревяга добавила, что сами по себе мобильные игры не несут вреда, если правильно подобрать их направленность. Например, это могут быть развивающие игры. Также важно дозировать время, которое ребенок проводит в них. Дети не в состоянии самостоятельно решать эти задачи, поэтому допускать ребенка к играм можно только при участии взрослого. Совсем же ограничивать детей от гаджетов не стоит, так как они могут из-за этого недополучить важные навыки, которые приобретают их сверстники в современном обществе.



— Можно родителям самостоятельно или вместе с ребенком установить на телефон приложение с развивающей игрой, заодно оценив наличие рекламных роликов или опций доната в них. При этом важно обговорить с ребенком, сколько времени можно тратить на игры, а также договориться согласовывать все дополнительные траты в них. Должны быть четкие границы и постоянство правил, тогда у ребенка не будет двоякого представления о последствии его действий, — уверена Юлия Деревяга.



Ранее НГС писал о том, как клиент популярного маркетплейса лишился всех денег на счетах. О новой афере Александр узнал, когда захотел купить товар на «Мегамаркете» с большой скидкой.