«Схема очень филигранная»: клиент популярного маркетплейса рассказал, как каждый из нас может лишиться всех денег на счетах

— Стиль общения очень официальный, поэтому кажется, что всё взаправду. Хотя сам я уже понял, что это разводняк, потому что никакие продавцы на маркетплейсах не будут писать вот так покупателям в мессенджерах, беспокоиться о них и так далее. Я решил пройти путь до конца, поэтому согласился, чтобы они прислали мне на почту письмо с предложением покупки на Ozon, — признался Александр. — Там они мне сделали цену еще ниже — в общем, божья благодать какая-то. Через некоторое время на почту приходит письмо, один в один как приходят с Ozon. Причем всё письмо — это фишинговая ссылка. На любую его часть нажимаешь и попадаешь на фишинговый сайт. Это можно понять только по доменному имени в адресной строке. Там написано Ozon-u. И если там уже ввести данные с карты, то мошенники спишут не только сумму за товар, а завладеют всеми персональными финансовыми данными, например, в личном кабинете Сбербанка, а там можно уже обнулить все вклады, открыть виртуальные кредитные карты. В общем, схема очень филигранная, много стилизации под популярные маркетплейсы. Будьте внимательны.