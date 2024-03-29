Сибирячка стала курьером у мошенников: она забрала у пенсионерки в Петербурге 500 тысяч рублей

Подозреваемая задержана, с ней ведутся следственные действия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге жительницу Новосибирска по подозрению в мошенничестве. Информацию распространила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



19 марта в полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась 83-летняя местная жительница. Она рассказала, что попалась на уловку мошенников и поверила в историю о якобы попавшей в аварию родственнице. В тот день пенсионерка отдала неизвестной 500 тысяч рублей.



26 марта сотрудники полиции задержали на Васильевском острове 19-летнюю жительницу Новосибирска. Именно она забрала деньги у пенсионерки. Примечательно, что девушка ранее уже попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов из-за кражи.



Теперь 19-летняя уроженка Новосибирска стала фигуранткой уголовного дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подозреваемая задержана, с ней ведутся следственные действия.

