НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

ю-з.

 746мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,26
EUR 99,71
Реклама

СРОЧНО

Толпа посетителей собралась в «Мира Термах»

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смерть девушки в ДТП
Как найти работу в ИТ-компании
Мошенники взялись за детей
Кандидаты в шорт-лист премии
Образы с китайской барахолки
Доступное протезирование зубов
НГС в Telegram
Криминал Сибирячка стала курьером у мошенников: она забрала у пенсионерки в Петербурге 500 тысяч рублей

Сибирячка стала курьером у мошенников: она забрала у пенсионерки в Петербурге 500 тысяч рублей

19-летняя жительница Новосибирска стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве

449
3 комментария
Подозреваемая задержана, с ней ведутся следственные действия

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге жительницу Новосибирска по подозрению в мошенничестве. Информацию распространила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

19 марта в полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась 83-летняя местная жительница. Она рассказала, что попалась на уловку мошенников и поверила в историю о якобы попавшей в аварию родственнице. В тот день пенсионерка отдала неизвестной 500 тысяч рублей.

26 марта сотрудники полиции задержали на Васильевском острове 19-летнюю жительницу Новосибирска. Именно она забрала деньги у пенсионерки. Примечательно, что девушка ранее уже попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов из-за кражи.

Теперь 19-летняя уроженка Новосибирска стала фигуранткой уголовного дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подозреваемая задержана, с ней ведутся следственные действия.

Ранее двух жителей Новосибирска задержали в Иркутске по подозрению в мошенничестве. Они забрали у местной жительница 5,2 миллиона рублей 8 марта.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Санкт-Петербург МВД Мошенничество
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чуть не погибла!»: путешественница честно рассказала о плюсах и минусах зимовки в Сочи
Влада Красоткина
журналистка
Мнение
«Символ любить не обязательно»: журналистка НГС — о том, почему Алла Пугачева великая артистка, и останется ей, какой бы статус ни получила
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Взрослому-то не по себе, а как сына отправлять?»: мама ребенка с аутизмом — о покупках в супермаркетах в компании с собаками
Мавлиха Бикбулатова
Мама особого ребенка
Рекомендуем
Знакомства

aynactena,  35

Виктория,  36

Егор,  35

Denval,  46

Максим,  49

Annita,  38

Начать знакомиться
Объявления

Пластиковые Окна

900 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление