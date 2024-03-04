Директор отеля на островах и уборщик снега: где новосибирцам готовы платить большие деньги — рейтинг высоких зарплат

Аналитики Зарплаты.ру составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в Новосибирской области в марте. В топ попали инженеры, авиакассир и директор отеля.
Так, зарплату от 220 тысяч рублей предлагают операционному директору загородного отеля, который готов перебраться ради этого на южный остров Большой гряды Курильских островов Кунашир. Руководитель должен с нуля открыть глэмпинги (новый вид экотуризма, отдых «все включено» на природе — прим. ред.). Открытие запланировано на май 2024 года. Также директору предстоит собрать команду, выполнить большую работу по стратегическому и тактическому развитию отеля. Соискателя ищут с опытом работы в туризме, также кандидату необходимы управленческие навыки. При переезде директору предоставят корпоративную квартиру, автомобиль, питание и авиаперелет.
Ведущему менеджеру отдела делового туризма предлагают зарабатывать от 150 тысяч рублей. От соискателя ждут опыт работы в сфере делового туризма. Человек должен уметь организовывать деловые поездки для корпоративных клиентов и конференции (в компетенции входит подбор отелей, логистика, разработка программ мероприятий и прочее). При этом работодатель ищет сотрудника со знанием английского языка, чтобы тот мог вести переписку и общаться с клиентами.
До 150 тысяч рублей может получать разнорабочий по уборке снега с крыш. Важно, чтобы человек был выносливым и физически сильным.
Проектная компания ищет ведущего инженера-конструктора, ему обещают зарплату в 120 тысяч рублей. Сотруднику нужно будет разрабатывать проектную и рабочую документацию, выполнять расчеты строительных конструкций, выезжать на объекты. Работодатель рассматривает кандидатов с высшим образованием, но предпочтение отдаст человеку с профилем «Промышленное и гражданское строительство». Основные объекты, которые будут в работе, — АЗС и нефтебазы.
Управляющему магазином итальянской обуви, одежды и аксессуаров, предлагают зарплату до 120 тысяч рублей. В обязанности входят управление операционными процессами и контроль за соблюдением стандартов, подбор и организация работы персонала. От соискателя требуется опыт управляющим магазина в секторе розничной торговли (одежда, обувь, парфюмерия, косметика) в международной брендовой сети от трех лет.
Авиакассиру готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей. Ему нужно будет знать системы бронирования. Работодатель даже готов предложить будущему сотруднику удаленный режим работы.
Разработчик и производитель микроэлектронных компонентов ищет инженера связи в отдел строительства и реконструкции завода. Работодатель готов предложить специалисту зарплату от 100 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы инженером связи от трех лет, а также знать разделы «Структурная кабельная система», «Система контроля и управления доступом», «Пожарная сигнализация».
Ранее НГС писал о том, почему новосибирские работодатели не любят романы на работе. По их мнению, парочки мало времени выполняют задачи по делу и слишком отвлекаются.