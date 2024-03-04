Директор отеля на островах и уборщик снега: где новосибирцам готовы платить большие деньги — рейтинг высоких зарплат

Ведущему менеджеру отдела делового туризма предлагают зарабатывать от 150 тысяч рублей. От соискателя ждут опыт работы в сфере делового туризма. Человек должен уметь организовывать деловые поездки для корпоративных клиентов и конференции (в компетенции входит подбор отелей, логистика, разработка программ мероприятий и прочее). При этом работодатель ищет сотрудника со знанием английского языка, чтобы тот мог вести переписку и общаться с клиентами.



До 150 тысяч рублей может получать разнорабочий по уборке снега с крыш. Важно, чтобы человек был выносливым и физически сильным.

