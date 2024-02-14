Становятся сообщниками и прикрывают друг друга: почему новосибирские работодатели не любят романы на работе

Новосибирские работодатели выразили свое отношение к служебным романам. 16% опрошенных признались, что недовольны, когда в их организациях подчиненные крутят любовь. Об этом НГС сообщили в исследовательском центре «Зарплата. ру».
Опрос эксперты проводили с 5 по 12 февраля с помощью онлайн-анкетирования среди 1985 руководителей компаний и начальников отделов в возрасте 25–55 лет по всей стране, в том числе и в Новосибирской области.
— Результаты исследования показали, что каждый шестой работодатель (16% опрошенных) недоволен, когда в его компании случаются любовные романы. 70% относятся к симпатии между коллегами нейтрально, 14% — положительно, — сообщили в исследовательском центре «Зарплаты. ру».
Там добавили, что 42% участников опроса считают, что служебные романы негативно сказываются на рабочих результатах. Работодатели признались, что, наблюдая за влюбленными замечают: те часто отвлекаются на совместные беседы, перекуры и чаепития (84%), опаздывают и задерживаются на обеденных перерывах (67%), ведут постоянные переписки в рабочих или личных мессенджерах (66%), становятся сообщниками и прикрывают ошибки друг друга (10%). 74% отмечают, что в коллективе появляется из-за этого много сплетен, которые плохо влияют на рабочую обстановку.
77% респондентов отметили, что в их практике служебные романы благополучно закончились свадьбой. 20% работодателей все-таки не устраивает, когда супруги трудятся в одном коллективе.
Ранее НГС писал об удивительных историях любви, которые случились с новосибирцами. 14 февраля читатели НГС поделились воспоминаниями, прочитав которые, легко поверить в любовь.