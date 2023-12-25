Рабочий «Сибстекла» на год угодил на больничный из-за травмы — завод и врач считают его обманщиком

Оператор стеклоформующей машины одного из крупнейших в России стекольных заводов уже год не может работать из-за серьезной травмы плеча. Сам он говорит, что получил увечье на ночной смене, но не может получить компенсацию за вред здоровью и достойные выплаты. Работодатель отрицает факт производственной травмы. Мужчина считает, что не может доказать правду из-за халатности травматолога — он подал заявление СК на минздрав и на медика лично. Сам же врач намекает, что пациент попросту пытается сжульничать. В запутанном трудовом и медицинском конфликте разбирался Виктор Бобровников.
«Жара такая, что люди в обморок падают»
В октябре 2022 года оператор стеклоформующих машин (СФМ) завода «Сибирское стекло» Александр Ведерников работал в вечернюю смену. На должность он заступил в 2020 году, среди его задач значилась замена получугунных форм на конвейере, на котором выдувают бутылки. По словам мужчины, занятие это в целом малоприятное, но той ночью все сразу пошло наперекосяк.
— С каждой секции, а их на СФМ восемь, на ленту конвейера выходит по две выдутые бутылки температурой где-то 500 градусов. Для замены формы нужно стоять на ленте — получается, что бутылки проходят между ног. Конечно, нам выдают средства индивидуальной защиты, но от жара это не сильно спасает, нередко люди в обморок падают. Той ночью форма прикипела и никак не хотела поддаваться. Раз залез сдернуть, не смог, потом еще раз — тот же результат. В нервозе от нестерпимого жара в третий раз начал сильно дергать и травмировал плечо, — рассказывает Александр Ведерников.
Сначала боли он не почувствовал — она пришла, когда мужчина «остыл». Александр рассказал о случившемся мастеру, та, по его словам, успокоила его: «Да ничего страшного». Всё произошло в конце смены перед двумя выходными рабочего, поэтому он просто отправился домой.
За выходные боль в плече не прошла, а лишь усилилась — обезболивающие не помогли. Александр пошел к терапевту, который направил его к травматологу.
— Я объяснил врачу ситуацию, тот направил меня на МРТ. Я смог собрать деньги на обследование только через неделю и принес травматологу результаты. Тот сказал, что проблемы серьезные, нужна операция, — рассказал он.
По словам мужчины, в диагнозе от травматолога значатся остеоартроз плечевого сустава, повреждение сухожилий, тендинит длинной головки бицепса и синовит. Уже год мужчина находится на больничном, но размеры выплат от работодателя его не устраивают. Александр говорит, что левой рукой уже год не может пользоваться, у нее лишь один функционал сейчас: помощь при одевании.
— Мне платят тысячи 23, а могли бы платить весь оклад: 55 тысяч рублей в месяц. Работодатель отрицает факт производственной травмы, а также выяснилось, что травматолог не внёс в анамнез факт производственной травмы. Именно последний факт — главная проблема, из-за которой я не получаю достойную компенсацию, — считает он.
Александр Ведерников написал заявление в следственный комитет. Он требует провести проверку действий врача, подозревая халатность, и привлечь его к ответственности, но главное — провести экспертизу, которая поможет установить достоверный характер получения и степени тяжести травмы. Также мужчина планирует обратиться с иском в суд к поликлинике №29, где работает врач.
Позиция работодателя
В «Сибирском стекле» заявили, что с 11 октября 2022 по 19 ноября 2023 года Ведерников находился на лечении как временно нетрудоспособный, получая пособие.
— С 20 ноября 2023 года по настоящее время Александр Ведерников находится в ежегодном отпуске. В соответствии с нормами ТК РФ, ООО «Сибирское стекло» выплатило ему отпускные. 20 июня 2023 года Ведерников обращался к работодателю с заявлением об оказании ему материальной помощи на оперативное лечение, не предоставив доказательств причинно-следственной связи нарушений здоровья с производственной деятельностью. Учитывая характеристику сотрудника, в выплате ему отказали. Иных выплат в адрес Ведерникова от работодателя не поступало, — заявили НГС на заводе.
ООО «Сибирское стекло» было образовано в 2005 путем реорганизации АО «Завод «Экран»», которое перешло под управление РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана в 2022 году. «Сибирское стекло» — крупнейшее производство стеклотары за Уралом. Генеральный директор предприятия с численностью сотрудников в 755 человек — Антон Мор. По итогам 2022 года «Сибирское стекло» отчиталось о прибыли в 149 миллионов рублей при выручке 6,2 миллиарда.
В «Сибстекле» заявили, что в ту злополучную смену Ведерников не говорил начальству о признаках травмы. Кроме того, подчеркнули в компании, проведённая трудовой инспекцией проверка не установила факт производственной травмы.
— В рамках технологического процесса прикипание — явление редкое и возможно только в отношении тяжелых форм (например, для банки) и в течение длительного времени — более недели. С 05.10.2022 (т.е. менее чем за двое суток) на СФМ установили форму для изготовления бутылки. В этом случае какое-либо прикипание формы к держателю исключено. Вся информация о постановках форм и периодах их использования на СФМ фиксируется в специальных журналах, — пояснили на предприятии. — В медицинское учреждение Ведерников обратился только 11 октября 2022 года, и там не усмотрели, что травма являлась производственной.
В ответе на запрос НГС компания также отметила, что трудовая инспекция интересовалась травмой рабочего в ОГБУЗ НСО «ГКП №29», и там сообщили, что речь идет «о застарелом повреждении сухожилия, не об острой травме», и нарушение здоровья квалифицировано как несвязанное с производственной деятельностью. Поэтому и оснований для выплат Александру Ведерникову у компании нет.
«Хотел всех обмануть»
В минздраве региона заявили НГС, что разбираются с жалобой рабочего на травматолога.
— Обращение пациента в министерство здравоохранения находится на рассмотрении. По вопросу отметки пациенту о производственной травме и иной запрашиваемой вами информации, просим обратиться в ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №29», — ответили в ведомстве на запрос НГС.
Дозвониться до главного врача поликлиники на момент публикации не удалось, но получилось выйти на самого травматолога (мы не указываем его имя, посколько конфликт не разрешен, но оно известно редакции НГС).
— На первом приеме пациент о производственной травме вообще ничего не сказал, лишь о том, что у него болит рука. О самой производственной травме он заявил, мягко говоря, очень поздно. Выскажу свое личное время мнение: он хотел всех обмануть. Отмечу, что отметка о производственной травме мною была внесена, но значительно позже событий на заводе, о которых он говорит, — заявил врач.
Представитель пострадавшего рабочего Ирина Шевцова в свою очередь обвинила травматолога в лукавстве.
— Эта отметка о производственной травме потом куда-то пропала из карточки болезни. По выявленным нами фактам нарушений мы помимо СК обратились также в ФОМС и Росздравнадзор Москвы. Также готовим жалобу в Роструд на работодателя. В любом случае последуют и исковые заявления, — заверила юрист.
В начале декабря мы рассказали о новосибирце, который сломал обе руки на стройке. Когда он обратился за компенсацией, в ответ получил обвинения в пьянстве.