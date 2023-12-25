Рабочий «Сибстекла» на год угодил на больничный из-за травмы — завод и врач считают его обманщиком

«Жара такая, что люди в обморок падают»

В октябре 2022 года оператор стеклоформующих машин (СФМ) завода «Сибирское стекло» Александр Ведерников работал в вечернюю смену. На должность он заступил в 2020 году, среди его задач значилась замена получугунных форм на конвейере, на котором выдувают бутылки. По словам мужчины, занятие это в целом малоприятное, но той ночью все сразу пошло наперекосяк.



— С каждой секции, а их на СФМ восемь, на ленту конвейера выходит по две выдутые бутылки температурой где-то 500 градусов. Для замены формы нужно стоять на ленте — получается, что бутылки проходят между ног. Конечно, нам выдают средства индивидуальной защиты, но от жара это не сильно спасает, нередко люди в обморок падают. Той ночью форма прикипела и никак не хотела поддаваться. Раз залез сдернуть, не смог, потом еще раз — тот же результат. В нервозе от нестерпимого жара в третий раз начал сильно дергать и травмировал плечо, — рассказывает Александр Ведерников.

