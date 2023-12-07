«До сих пор в шоке»: новосибирец сломал обе руки на стройке — он пытается получить компенсацию, но его обвиняют в пьянстве

Новосибирец Сергей Чащин сломал обе руки в Нижневартовске: поехал в командировку на стройку и упал с высоты. Несмотря на то что Сергей на больничном уже больше месяца, никаких выплат он не получил, а начальник грозит увольнением. Директор компании, в которой работает мужчина, называет его «пьяницей» и утверждает, что никаких денег он не должен, а Сергей украл у него ноутбук. С обеими сторонами конфликта поговорила корреспондент НГС.
«Я просто не успел среагировать»
В середине осени, 21 октября, директор новосибирской компании «Рихтер» Артем Полянский предложил начальнику производства компании Сергею Чащину съездить в Нижневартовск на строительство объекта. «Рихтер» — это небольшое производство: на сайте компании указано, что она занимается изготовлением мангалов и мест отдыха.
ООО «Рихтер» было создано 23 июля 2019 года. По данным «Контур.Фокус», компанией руководит Артем Полянский, ему также принадлежит 20% компании. Еще одной долей в 20% владеет Андрей Рауд, остальные 60% — доля ООО в уставном капитале. На конец 2022 года выручка компании составила 11,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 244 тысячи. В базе данных указано, что в компании работают только два сотрудника.
— Это наш первый объект в Нижневартовске. Полетели туда вместе с руководством, с самим директором, 22 сентября. Командировка была неофициальная — то есть мы просто полетели договариваться и строить. Через два дня директор улетел, а я там остался как наблюдатель и работник. В итоге вместо запланированных двух недель мы там на месяц задержались, — рассказал Сергей корреспонденту НГС.
Работы приходилось ускорять — погода в Нижневартовске быстро ухудшалась. Сергей утверждает, что предлагал перенести стройку на весну, но директор отказался.
21 октября новосибирец сорвался с постройки и упал. Он вспомнил, что вместе с другим работником занимался монтажными работами на втором этаже. Конструкция была небольшой, и страховку решили не использовать. Уже была легкая изморозь — это, считает Сергей, сыграло решающую роль.
— Лестница, вся эта конструкция, сорвалась. У меня руки были через лестницу перекинуты, я просто не успел среагировать. В итоге я упал, и получилось, что на руки, — это рефлекс. Лестница упала на меня сверху, и я сам себя сломал своим же весом, — вспоминает Сергей.
В травмпункте ему диагностировали перелом лучевой кости на левой руке и перелом лучевой кости со смещением на правой. Несколько дней Сергею было тяжело дышать после удара лестницей. Новосибирцу загипсовали обе руки, а происшествие оформили как несчастный случай.
С производством травму не связали, ведь официальной командировки не было. Документами подтвердить, что в этот момент он выполнял работу по заказу компании, в которой трудоустроен, Сергей не может. Больничный в Нижневартовске он тоже не получил — это удалось сделать только по возвращении в Новосибирск.
Оставшись без двух работающих рук в чужом городе, Сергей обратился к директору. Но тот, по словам мужчины, отказал ему в деньгах на перелет и в оплате съемного жилья.
— Грубо говоря, было сказано: «Решайте сами». Я там был с человеком, специалистом от нашей компании, на данный момент он тоже не работает, и ему большое спасибо. Три дня мы там еще находились, снимали квартиру за свой счет. Получается, он за мной ухаживал и помог купить билеты, — объяснил новосибирец.
Прилетев в Новосибирск, Сергей только спустя неделю встретился с работодателем.
«Командировка неофициальная»
Сергей рассказал, что директор «Рихтера» Артем Полянский приехал на встречу к нему домой: с двумя сломанными руками Сергею сложно передвигаться. Но их разговор ни к чему не привел.
— Мне начали обещать, мол, когда-нибудь что-нибудь тебе выплатим. На данный момент со мной диалогов не ведут. Просто было сказано, что больничный закончится и мы больше не сотрудничаем, — рассказал новосибирец.
При этом в переписке руководитель попросил Сергея не говорить, что он получил травму на работе, — это подтверждается предоставленным НГС скриншотом.
Сам Сергей увольняться не собирается и неуверенно полагает, что уволить его не могут, ведь у него открыт больничный. Последний раз деньги ему выплачивали в ноябре — по словам Сергея, около 4 тысяч рублей. В октябре он получил две выплаты по 6–7 тысяч. Больничные ему выплатил Пенсионный фонд.
— Командировка неофициальная — мы просто полетели, поэтому такая патовая ситуация, не знаю, что делать, куда обращаться и как добиться. Я деньги уже вряд ли оттуда достану, сейчас консультируемся с людьми и в трудовую инспекцию, прокуратуру, наверное, обращаться будем, — рассуждает Сергей.
Сейчас он продолжает лечение: на этой неделе у него очередная встреча с хирургом. Он признаётся, что «до сих пор в шоке» от того, что это произошло в чужом городе, а жить там и улетать ему пришлось за свой счет.
«Поганит репутацию»
Директор компании «Рихтер» Артем Полянский в разговоре с корреспондентом НГС заверил, что Сергея Чащина никто не обманывал и не пытался.
Командировкой поездку в Нижневартовск он не называет: говорит, что строительство беседки было сторонним заработком. По его словам, «Рихтер» как организация к этому отношения не имела.
— У нас было на производстве просто свободного времени достаточно между заказами, и просто-напросто он туда поехал. На калым. Заказчику нужны были просто руки — вот и всё. Ему напрямую оплачивали, наличкой, — объяснил Артем Полянский.
Директор «Рихтера» тоже поделился скриншотами переписок. В них некий Дмитрий — по всей видимости, заказчик работ — утверждает, что сотрудников ему «прислал» Артем Полянский. А также сообщает, что «кадры выпили весь алкоголь» и он «очень недоволен». Последнее сообщение пришло 23 октября — через два дня после происшествия на стройке.
— Человек просто маленько невменяемый и «белочку» словил, можно так сказать. Я вам перешлю, что это чудо у нас учудило, — говорит Артем Полянский о Сергее Чащине. — Он пытается деньги получить, потому что он там переломался, соответственно, был пьяный. Тут теперь пытается мне всё устроить и увольняться еще не хочет.
Согласно копиям чеков Сбербанка, предоставленным НГС Артемом Полянским,
Кроме того, он утверждает, что Сергей создал ему долг примерно в 500 тысяч рублей и испортил репутацию: компании придется выплатить неустойку за несоблюдение сроков.
— Извините, но с таким поведением я буду писать заявление в полицию на данного гражданина, который тратит мое время и поганит мою репутацию, — записал корреспонденту НГС голосовое сообщение Артем Полянский.
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