«До сих пор в шоке»: новосибирец сломал обе руки на стройке — он пытается получить компенсацию, но его обвиняют в пьянстве

«Я просто не успел среагировать»

В середине осени, 21 октября, директор новосибирской компании «Рихтер» Артем Полянский предложил начальнику производства компании Сергею Чащину съездить в Нижневартовск на строительство объекта. «Рихтер» — это небольшое производство: на сайте компании указано, что она занимается изготовлением мангалов и мест отдыха.

ООО «Рихтер» было создано 23 июля 2019 года. По данным «Контур.Фокус», компанией руководит Артем Полянский, ему также принадлежит 20% компании. Еще одной долей в 20% владеет Андрей Рауд, остальные 60% — доля ООО в уставном капитале. На конец 2022 года выручка компании составила 11,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 244 тысячи. В базе данных указано, что в компании работают только два сотрудника.