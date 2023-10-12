Коварный процент: новосибирская медсестра пытается вернуть зарплату — она потеряла почти четверть дохода из-за соглашений

Лейла Ольвинская уже несколько лет бьется за свою зарплату. Она работает медсестрой по массажу в центре реабилитации детей. После большой реорганизации в 2021 году Лейлу перевели из центра «Надежда» в один из самых крупных центров — «Олеся». После перевода женщина сильно потеряла в зарплате, и ситуация не улучшилась даже после индексации. Сколько зарабатывает Лейла, почему вдруг стала получать меньше и как пытается вернуть свой доход — в материале НГС.
Перевод, который все испортил
В 2018 году Лейла Ольвинская устроилась в центр «Надежда» на левом берегу на должность медицинской сестры по массажу. В октябре 2021 года в Новосибирске решили провести реорганизацию и объединить три центра в одно учреждение. Центр «Надежда» объединили с центрами «Заря» и «Олеся», новое учреждение получило название «Городской центр социальной помощи семьи и детям».
Несколько месяцев после реорганизации Лейла продолжала работать в «Надежде», но в январе 2022 года её перевели в центр «Олеся». За последние 16 отработанных дней в «Надежде» Лейла получила 37707 рублей (копия расчетного листа имеется в распоряжении НГС).
— Я и не подозревала о том, что заработная плата может быть какая-то другая. Нас не увольняли, а перевели, — рассказала Лейла. — Когда я перешла в «Олесю», мне принесли дополнительное соглашение. Я его посмотрела — меня интересовал график работы, и там были 7 дней дополнительно к отпуску. В «Надежде», например, такого не было, потому что там деток с тяжелыми диагнозами меньше.
Как объяснила массажистка, в «Олесе» около 80% детей — с инвалидностью, и чаще всего это сложные диагнозы. Лейла работает с детьми с психическими расстройствами, с неврологическими, с ДЦП, с аутистами и с детьми с умственной отсталостью. Из-за того, что контингент детей тяжелый, работникам дают дополнительные 7 дней отпуска.
— Есть строчка, что выплачивается надбавка за вредность. По ней надбавка в «Олесе» составляет больше, чем надбавка в «Заре» и в «Надежде»: там надбавка 15% и 5%, а в Надежде 10% и 4%. И вот каким-то образом получилось, что, имея надбавку больше, чем в «Надежде», на выходе зарплата меньше. Непонятно, — рассуждает Лейла. — Я когда получала зарплату, заметила, что она снизилась. Причем значительно: в районе 7 тысяч я потеряла в зарплате. То есть если она была 37 с лишним тысяч, то сейчас — 30, 31, 29 тысяч. Там еще «расчасовка», то есть зависит от того, сколько дней в месяце.
Сибирячка признается, что при подписании немного не вникла в дополнительное соглашение. Как оказалось, при переводе снизился её стимулирующий процент. В «Надежде» даже после реорганизации он был 110%, а в «Олесе» — 60%. Со слов Лейлы, у среднего звена медперсонала в «Олесе» стимулирующий процент — 70%.
Лейла с вопросом о зарплате пошла к заведующей своим отделением и выяснила, что у стимулирующий процент оказался самым низким. После этого ей принесли новое дополнительное соглашение, в котором процент повысили до 70%. Но, как отмечает Лейла, это все же не 110%.
«Им нужны массовые жалобы»
Лейлу такое решение не устроило, и она она отправилась в кадровый отдел. Там ей сказали, что не подписать новое дополнительное соглашение она не может, но предложили написать внизу документа, с чем именно она не согласна. Сибирячка указала на стимулирующий процент.
— Параллельно я обратилась в Трудовую инспекцию. Написала заявление, что моя заработная плата снизилась после перевода, хотя если мы в одной организации, то должны получать одинаковую зарплату. Из Трудовой инспекции в нашу организацию написали предостережение о невыплате заработной платы, о том, что нужно вовремя, в сроки, — вспоминает Лейла.
Работницу центра возмутило, что Трудовая инспекция не приехала в «Олесю», не проверила документы. В ответ на письмо с предупреждением от Трудовой инспекции руководитель центра «Олеся» Татьяна Лоза написала о том, что все зарплаты вовремя выплачиваются и не задерживаются. Этот ответ передали Лейле.
Лейла дошла и до личной встречи с заместителем начальника Трудовой инспекции по Новосибирской области Александром Косовым. Он объяснил ей, что инспекция может проверять организацию только в случае массовых жалоб и если есть угроза здоровью.
— В центре работали люди, и у них была низкая зарплата. Почему, когда реорганизация случилась, не привели все к единому знаменателю — непонятно. Но другие люди молчат, я вот одна, — сказала Лейла. — После Трудовой инспекции с помощью депутата сделала запрос в прокуратуру Новосибирской области.
Когда Лейла начала спор, её оклад составлял 14200 рублей. После индексации в сентябре его повысили до 15700 рублей. Правда, отмечает женщина, это не приблизило её к заработку, который у нее был до перевода. По подсчетам Лейлы, вместе с вычетом НДФЛ она должна получать в районе 40 тысяч рублей — с учетом надбавки за вредность и премий, которые периодически выплачивает организация.
После одной из жалоб Лейлы в ответственном департаменте мэрии Новосибирска организовали комиссию, которая проверила «Олесю»: посмотрели условия работы, график и нагрузку. Нарушений чиновники не нашли и направили Лейле ответ, в котором отметили, что с новыми процентами она сама согласилась и подписала соглашение.
Лейла выходила и на митинги, в частности, появилась со своим плакатом на митинге из-за зарплат работников «скорой помощи». По словам женщины, останавливаться она не намерена и планирует писать жалобы вплоть до президента, если понадобится. При этом она не боится, что её уволят: говорит, что не за что, так как показатели у нее хорошие, а родители и дети довольны работой медсестры.
По наблюдениям Лейлы, за два года работы в центре «Олеся» она заметила массовую текучку: из центра уволилась физио-медицинская сестра, врач по ЛФК, увольняется врач-невролог, заметила она. Но подбить на какие-то активные действия коллег у нее не получилось.
Нарушений не обнаружено
В Трудовой инспекции по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили то же, о чем говорила Лейла. В ответе на запрос подтвердили, что обращение от медсестры было, после него инспекция направила в «Олесю» предупреждение. Но Трудовая инспекция не является органом индивидуальных трудовых споров.
Лейла предоставила НГС ответы от прокуратуры Новосибирской области и от мэрии Новосибирска. В прокуратуре отметили, что при переводе в «Олесю» Лейла ознакомилась со всеми документами.
— Согласно штатным расписаниям, действовавшим в период с февраля 2022 по февраль 2023 года, должностной оклад медицинской сестры в МБУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными «Олеся» составлял 14200 рублей. В МБУ «Олеся» в систему оплаты труды входят выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, выплаты по районному коэффициенту, — написали в прокуратуре Новосибирской области.
Прокуратура проверила центр реабилитации и установила, что зарплата была выплачена в полном объеме.
В мэрии Новосибирска на запрос НГС сообщили, что в начале 2023 года создали специальную рабочую группу из-за разногласий между Лейлой Ольвинской и центром «Олеся». Чиновники выезжали в учреждение и провели встречу с Лейлой.
— В процессе осуществления перевода между работодателем МБУ Новосибирска «Городской центр социальной помощи семье и детям» и Ольвинской Л. подписано дополнительное соглашение, с системой оплаты труда ознакомлена под личную подпись, — подчеркнули в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Лейлы.
В пресс-службе мэрии добавили, что средняя заработная плата в «Олесе» — 51518 рублей. На 5 октября 2023 года в центре реабилитации работает 68 сотрудников. За 2023 год в учреждении уволилось 13 сотрудников, но было принято 19 новых.
Чиновники добавили, что Лейла получает зарплату вовремя и нарушения трудового законодательства они не выявили.
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