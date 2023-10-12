Коварный процент: новосибирская медсестра пытается вернуть зарплату — она потеряла почти четверть дохода из-за соглашений

— В центре работали люди, и у них была низкая зарплата. Почему, когда реорганизация случилась, не привели все к единому знаменателю — непонятно. Но другие люди молчат, я вот одна, — сказала Лейла. — После Трудовой инспекции с помощью депутата сделала запрос в прокуратуру Новосибирской области.

Когда Лейла начала спор, её оклад составлял 14200 рублей. После индексации в сентябре его повысили до 15700 рублей. Правда, отмечает женщина, это не приблизило её к заработку, который у нее был до перевода. По подсчетам Лейлы, вместе с вычетом НДФЛ она должна получать в районе 40 тысяч рублей — с учетом надбавки за вредность и премий, которые периодически выплачивает организация.

После одной из жалоб Лейлы в ответственном департаменте мэрии Новосибирска организовали комиссию, которая проверила «Олесю»: посмотрели условия работы, график и нагрузку. Нарушений чиновники не нашли и направили Лейле ответ, в котором отметили, что с новыми процентами она сама согласилась и подписала соглашение.