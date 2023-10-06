«Нам ни уехать, ни уйти»: сибиряки бастуют из-за задержки зарплаты и невыносимых условий — их наняла новосибирская компания

В Иркутской области на Ковыктинском газоместорождении вахтовики объявили забастовку. Несколько десятков человек пожаловались на отсутствие заработной платы за два месяца, при этом им не выдают зимнюю одежду в снежную погоду и не обеспечивают медицинской помощью. Рабочие отправили жалобу в Трудовую инспекцию. В тайгу вахтовиков отправила фирма, зарегистрированная в Новосибирске, — в ней заявили, что рабочие все выдумывают. В ситуации разбиралась корреспондент НГС.
«Как в рабстве»
Несколько десятков рабочих, заключивших договор с новосибирской фирмой «Кадано», уехали в тайгу Иркутской области. Там на крупнейшем в Восточной России газоконденсатном месторождении «Ковыктинское» идет большая стройка, а «Кадано» выступает подрядчиком для «СтройТрансНефтеГаз».
На стройке рабочие должны были провести два месяца, и на месяц вернуться домой. На таких условиях заключил договор и разнорабочий Алексей Зимин, который приехал в Иркутскую область в начале сентября. Он нашел объявление о работе на сайте с бесплатными объявлениями — за месяц на вахте в «Кадано» предлагали 90 тысяч рублей.
— Я из Читы, но до этого работал на стройке четвертого моста в Новосибирске, решил поехать сюда. Все официально здесь, договоры только почему-то у всех без печати. Мы работаем по два месяца, и нам не выплатили ни зарплату, ни аванса, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Зимин.
Как объясняет разнорабочий, некоторые уже по договору отработали два месяца и уехали домой, но зарплату так и не получили.
Другой острой проблемой стала спецодежда. В иркутской тайге уже выпал снег, а температура опустилась до –10 градусов. Зимнюю униформу, по словам Алексея, рабочим не выдали, и им приходилось надевать летнюю, в которой работать в мороз тяжело. В итоге вахтовики стали отказываться работать.
— Выгоняют на работу чуть ли не с побоями и драками. Мы тут как в рабстве. Все ждут, на работы не выходят, ждут зимнюю униформу. Мы решили устроить забастовку, потому что начальство нам ничего хорошего не может сказать, — объяснил сибиряк.
Алексей Зимин добавил, что на объекте возникают и другие проблемы. В частности, по его словам, техника стоит без дела, потому что компания не оплатила солярку. Из-за холодной погоды и отсутствия подходящей ей униформы многие заболели, но рабочих отказалась принимать медчасть — за сотрудников «Кадано» просто не заплатили.
— Мы в тайге, 550 километров от ближайшего пункта — нам ни уехать, ни уйти. Погода скверная такая, все кашляют. Они идут в медчасть, а там не обслуживают. Я еще не удивлюсь, что нас начнут скоро с вагонов выгонять — мы живем тут в вагон-городках, — рассуждает Алексей.
Доехать до Иркутска можно на микроавтобусе, но билет стоит 3 тысячи рублей — у многих рабочих таких денег нет. Пока сотрудников продолжают кормить, но карточки могут заблокировать. Со слов вахтовиков, этим угрожает начальство, если они не выйдут на работу.
Несмотря на угрозы, вахтовики продолжают бастовать. На стройку они не выходят с 4 октября, а 5 октября написали жалобу в Трудовую инспекцию с 24 подписями — копия документа есть в распоряжении редакции НГС.
Как объясняет разнорабочий Николай, в начале ничто не вызывало подозрений. Он приехал на объект 8 сентября, заключив договор — тот же, с обещанием дохода в 90 тысяч рублей в месяц.
— Поначалу все нормально было. Потом кому-то пришла зарплата 3500 рублей, 1500 рублей и 28000 рублей — троим из всех 36–39 человек. Потом начали кормить завтраками каждый день: то из-за зимней спецовки, то из-за зарплаты. Обман на обмане, — рассказал Николай.
Начальство, по его словам, несколько раз обещало, что деньги придут. В последний раз обещали выплатить все долги 4 октября, но деньги на счета вахтовиков так и не поступили.
— Люди уехали с вахты, не получив ничего, и на данный момент с нами люди, которые ничего не видели за полтора месяца, — добавил Николай.
Николай также переслал корреспонденту НГС голосовые сообщения, утверждая, что их записал один из начальников вахты. В них мужчина говорит, что тоже работает в летней одежде и не жалуется.
«Они в своей жизни привыкли что-то писать»
Нанявшая на работу на месторождении компания «Кадано» была образована в 2014 году. Директор компании Дарья Анатольевна Шлыкова. На конец 2022 года, по данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании составила 889 миллионов рублей, а чистая прибыль — 8,2 миллиона. В компании официально работает 656 человек.
Стопроцентный учредитель компании — московский предприниматель Олег Анохин. На него также зарегистрировано ИП, он занимается строительством жилых и нежилых зданий. В прошлом Олег Анохин был генеральным директором обанкротившегося новосибирского «СпецСтроя».
Корреспондент НГС пыталась дозвониться до компании «Кадано» несколько раз, но телефон был выключен. Компания зарегистрирована в здании на улице Большевистской, 35. На месте сотрудники офиса объяснили, что директора сейчас нет, и передали номер телефона Олега Анохина, который находится в Москве.
Олег Анохин подтвердил, что задержка по зарплате есть, но, по его словам, всего на одну неделю — из-за того, что оплату подрядчику задерживает заказчик работ — «Газстройпром». Он заверил, что деньги компании переведут в ближайшие дни, и задолженность выплатят.
К жалобам рабочих Анохин отнёсся с некоторым снисхождением: «Они много что могут наговорить». По его мнению, спецодеждой сотрудники обеспечены, а жалуются рабочие, чтобы «прибавить красок». При этом Олег Анохин упомянул, что рабочих кормят и не выгоняют из городка даже во время их забастовки.
— Там не какие-то квалифицированные рабочие, а просто разнорабочие, у них квалификация отсутствует. Они в своей жизни привыкли что-то писать и так далее. Они же не подтверждают ничем, как говорят, что два или три месяца не выплачивают. Проблемы сами рабочие себе создают, — уверен представитель «Кадано».
Дозвониться до главного подрядчика «СтройТрансНефтеГаз» корреспондент НГС не смогла и направила письменный запрос в компанию.
АО «СтройТрансНефтеГаз» было зарегистрировано в 2004 году. Гендиректор компании Даниил Шапиро. Выручка на конец 2022 года, по данным Контур.Фокуса, 191,5 миллиардов, а чистая прибыль — 2,5 миллиардов рублей. На сайте компания также носит название «Газстройпром».
Не первый раз не платят
За все время существования на компанию подавали в суд 21 раз, 11 исков она получила за последний год. По материалам судов, этот случай — не первый, когда «Кадано» обвиняют по статьям, связанным с трудовыми отношениями, и компании пришлось не один раз выплачивать крупные задолженности по зарплате по решению судов.
В частности, Минусинский районный суд Красноярского края в марте 2023 года вынес заочное решение по иску к «Кадано» от сотрудника компании Валько П.В. Мужчина в суде попросил взыскать задолженность по заработной плате, компенсацию невыплаченной зарплаты и компенсации морального вреда.
Валько работал машинистом ДЭС на том же «УКПГ-2» обустройство Ковыктинского ГКМ», что и бастующие разнорабочие. Как следует из документов суда, он потребовал почти миллион рублей за сверхурочную работу, а также компенсацию в 16 тысяч рублей за задержку зарплаты и компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей. По данным суда, мужчина работал по 24 часа несколько раз за два месяца работы, что подтвердили путевые листы. В «Кадано» заявили, что путевых листов у них нет. Суд встал на сторону Валько и потребовал выплатить 896 тысяч рублей задолженности по зарплате, 17 тысяч компенсации за задержку и 10 тысяч за моральный вред.
Летом 2022 года в Новосибирске водители и операторы мусоровозов «ЭкоТранс-Н» не вышли на линию. Они потребовали предоставить современную технику в достаточном количестве и повысить зарплаты. После этого в городе начался мусорный коллапс, который привел к введению режима ЧС в городе.