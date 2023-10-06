«Нам ни уехать, ни уйти»: сибиряки бастуют из-за задержки зарплаты и невыносимых условий — их наняла новосибирская компания

— Я из Читы, но до этого работал на стройке четвертого моста в Новосибирске, решил поехать сюда. Все официально здесь, договоры только почему-то у всех без печати. Мы работаем по два месяца, и нам не выплатили ни зарплату, ни аванса, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Зимин.

Как объясняет разнорабочий, некоторые уже по договору отработали два месяца и уехали домой, но зарплату так и не получили.

Другой острой проблемой стала спецодежда. В иркутской тайге уже выпал снег, а температура опустилась до –10 градусов. Зимнюю униформу, по словам Алексея, рабочим не выдали, и им приходилось надевать летнюю, в которой работать в мороз тяжело. В итоге вахтовики стали отказываться работать.