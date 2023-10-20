Мэрия назвала самые дефицитные специальности учителей в Новосибирске — как привлекают педагогов

В новосибирских школах больше всего не хватает учителей математики. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии.
Сейчас в муниципальных школах открыто 74 вакансии учителей математики, 65 — учителей начальных классов, 43 — иностранных языков, 18 — физики. В детских садах не хватает 108 воспитателей. В образовательных организациях также требуется 44 повара и 22 мойщика посуды.
В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что для устранения дефицита кадров педагогам оказывают меры поддержки. К таким относятся выплаты молодым специалистам, компенсация проезда в городском транспорте, детям работников предоставляют места в садах. Также педагогам и другим сотрудникам выдают путевки на санаторно-курортное лечение и возмещают оплату аренды жилья (не более
Руководители учреждений передают информацию о вакансиях в отделы занятости, СМИ, специальные сайты.
Ранее мэрия Новосибирска назвала средние зарплаты учителей. Выяснилось, что они могут превышать