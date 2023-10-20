freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 97.31
eur 102.63
СрочноПродают дачный комплекс за 80 миллионов
Все новости
Все новости

Мэрия назвала самые дефицитные специальности учителей в Новосибирске — как привлекают педагогов

Сейчас в городе открыты 74 вакансии для учителей математики

535

Власти принимают меры, чтобы уменьшить дефицит учителей

Поделиться

В новосибирских школах больше всего не хватает учителей математики. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии.

Сейчас в муниципальных школах открыто 74 вакансии учителей математики, 65 — учителей начальных классов, 43 — иностранных языков, 18 — физики. В детских садах не хватает 108 воспитателей. В образовательных организациях также требуется 44 повара и 22 мойщика посуды.

В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что для устранения дефицита кадров педагогам оказывают меры поддержки. К таким относятся выплаты молодым специалистам, компенсация проезда в городском транспорте, детям работников предоставляют места в садах. Также педагогам и другим сотрудникам выдают путевки на санаторно-курортное лечение и возмещают оплату аренды жилья (не более 10 000 рублей).

Руководители учреждений передают информацию о вакансиях в отделы занятости, СМИ, специальные сайты.

Ранее мэрия Новосибирска назвала средние зарплаты учителей. Выяснилось, что они могут превышать 60 000 рублей.

НовосибирскМэрия НовосибирскаШколыДефицит учителей
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter