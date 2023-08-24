freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 94.44
eur 102.25
Тема дняМомент крушения самолета Пригожина попал на видео
Все новости
Все новости

Мэрия назвала среднюю зарплату новосибирских учителей — сколько они получают

Специалистам доплачивают за классное руководство

1 071

Сейчас в городских школах не хватает 450 педагогов

Поделиться

В Департаменте образования мэрии Новосибирска назвали среднюю зарплату учителей в школах города. Она превысила 50 тысяч рублей.

— Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, за 2022 год составила 56 607,2 рубля, за 7 месяцев 2023 года — 63 957,2 рубля (с учетом выплат за классное руководство в 5000 рублей), — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Зарплата учителя, уточнили в мэрии, зависит от его квалификации, количества и качества работы.

По информации департамента, на 18 августа в муниципальных школах было открыто 450 вакансий для учителей. Наиболее востребованные должности: учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранного языка.

Руководители школ передают информацию о вакансиях в отделы занятости районов, СМИ, размещают информацию на специальных сайтах. Также сведения передают в Новосибирский государственный педагогический университет и педагогические колледжи.

Молодым специалистам, по информации мэрии, предоставляют социальные гарантии. К ним относятся выплата единовременного пособия, компенсация на проезд в городском транспорте, первоочередные места для детей в садах, возмещение расходов на жилье, предоставление путевок в санатории.

На прошлой неделе НГС писал, что перед новым учебным годом в Новосибирской области выросло количество вакансий для учителей. Директора школ города рассказали, какие специальности наиболее востребованы и почему молодые учителя уходят из профессии.

По теме

ОбразованиеУчителяШколы НовосибирскаЗарплата учителейВакансии
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter