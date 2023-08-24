Мэрия назвала среднюю зарплату новосибирских учителей — сколько они получают

В Департаменте образования мэрии Новосибирска назвали среднюю зарплату учителей в школах города. Она превысила 50 тысяч рублей.
— Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, за 2022 год составила
Зарплата учителя, уточнили в мэрии, зависит от его квалификации, количества и качества работы.
По информации департамента, на
Руководители школ передают информацию о вакансиях в отделы занятости районов, СМИ, размещают информацию на специальных сайтах. Также сведения передают в Новосибирский государственный педагогический университет и педагогические колледжи.
Молодым специалистам, по информации мэрии, предоставляют социальные гарантии. К ним относятся выплата единовременного пособия, компенсация на проезд в городском транспорте, первоочередные места для детей в садах, возмещение расходов на жилье, предоставление путевок в санатории.
На прошлой неделе НГС писал, что перед новым учебным годом в Новосибирской области выросло количество вакансий для учителей. Директора школ города рассказали, какие специальности наиболее востребованы и почему молодые учителя уходят из профессии.