Не выносят нагрузку и уходят в репетиторство: в Новосибирске не хватает учителей — что об этом говорят в школах

Медианная зарплата педагогов за год увеличилась на 4%, сейчас она составляет 34 429 рублей.



Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.



По информации сервиса, самыми востребованными стали учителя математики, информатики, русского и английского языков, литературы, а также педагоги начальных классов. На эти профессии приходится больше половины от общего числа вакансий в сфере образования.



В последние два года спрос на преподавателей находится на высоком уровне, отмечает «Зарплата.ру». На это повлияла пандемия коронавируса. В тот период часть педагогов ушла с работы и не смогла вернуться из-за рисков для здоровья. Некоторые сменили сферу деятельности.

