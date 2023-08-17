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Проблема

Не выносят нагрузку и уходят в репетиторство: в Новосибирске не хватает учителей — что об этом говорят в школах

Количество вакансий в школах перед началом учебного года увеличилось на 8%

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В городе нужны учителя начальных классов

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В Новосибирской области перед учебным годом увеличилось количество вакансий для учителей. Рост, по сравнению с июнем, составил 8%. При этом зарплаты педагогов варьируются от 15 до 85 тысяч рублей. НГС поговорил с директорами новосибирских школ о том, есть ли там дефицит педагогов и с чем он может быть связан.

Каких учителей ждут и сколько им готовы платить

В июле на 8% увеличилось количество вакансий для учителей, при этом сами педагоги опубликовали на 13% больше резюме. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса для поиска работы «Зарплата.ру».

— В Новосибирской области вырос спрос на преподавателей — количество вакансий по итогам июля по отношению к июню увеличилось на 8%. Число резюме педагогов в июле выросло на 13% в сравнении с первым месяцем лета. Учителям предлагается зарплата в диапазоне от 15 до 85 тысяч рублей в зависимости от опыта, занятости и места работы, — пишет «Зарплата.ру».

Медианная зарплата педагогов за год увеличилась на 4%, сейчас она составляет 34 429 рублей.

Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.

По информации сервиса, самыми востребованными стали учителя математики, информатики, русского и английского языков, литературы, а также педагоги начальных классов. На эти профессии приходится больше половины от общего числа вакансий в сфере образования.

В последние два года спрос на преподавателей находится на высоком уровне, отмечает «Зарплата.ру». На это повлияла пандемия коронавируса. В тот период часть педагогов ушла с работы и не смогла вернуться из-за рисков для здоровья. Некоторые сменили сферу деятельности.

— Этот период продемонстрировал изменения в подходах к обучению, которые также способствуют росту востребованности педагогов: появилось немало онлайн-школ и дистанционных курсов, также модернизируются учебные программы и заведения, — добавили в пресс-службе сервиса.

«Предпочитают работать репетиторами»

Школа <nobr class="_">№ 216</nobr> — одна из самых больших в Новосибирске

Школа № 216 — одна из самых больших в Новосибирске

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Директора школ, с которыми поговорил НГС, отметили, что критической нехватки учителей в их учреждениях нет. При этом найти педагогов с опытом бывает трудно.

В школе № 216, которая находится в Плющихинском жилмассиве, в этом году будет учиться примерно 3800 детей. Как рассказал НГС директор Александр Ситников, сейчас штат укомплектован, но из-за большой нагрузки у учителей меньше времени на индивидуальную работу с детьми.

— В начальном звене все вакансии закрыты. В основном разгрузка распределена, но можно было бы взять еще учителей математики и русского языка. Нагрузка у учителей большая, — объяснил Александр Ситников.

Директор отметил, что в прошлом году он не заметил дефицита учителей русского языка, было много желающих устроиться на работу. В этом ситуация изменилась.

— С математикой — просто дефицитная специальность. К сожалению, не так много выпускников идут работать по специальности, а предпочитают, например, работать репетиторами. Есть такая тенденция, — считает руководитель.

В школе № 216 работает 165 учителей. Средний возраст педагогов — 36 лет, в год приходит работать 5–7 молодых специалистов, которые недавно окончили вуз или колледж. Всего в школе преподают примерно 20–25 учителей со стажем до 3 лет.

Александр Ситников отметил, что многие молодые учителя уволились во время пандемии коронавируса. Директор связывает это с большой нагрузкой в тот период. Специалисты, которые не ушли тогда, продолжают работать в школе.

Из-за того, что некоторых учителей не хватает, нагрузку на педагогов стараются снижать.

— Дети получают необходимое количество уроков, просто снижается возможность построения индивидуального маршрута. Учителям не хватает времени, чтобы с каждым отдельным ребенком проработать какие-то моменты, — говорит Александр Ситников. — А так уроки ведутся согласно учебному расписанию. Со стороны администрации приходится быть более гибким, давать учителям возможность отдохнуть. Это мы стараемся выдерживать, лишний раз не нагружать учителей отчетами и прочим функционалом.

В лицей <nobr class="_">№ 200</nobr> в этом году наняли 12 педагогов

В лицей № 200 в этом году наняли 12 педагогов

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По словам Юрии Федчиковой, руководителя школы № 1, сейчас там работает 26 учителей. Всего в школе в 2022–2023 учебном году будет заниматься около 445 учеников.

— У нас все вакансии заняты. Особо мы никаких мероприятий не проводили, просто выставляли вакансии на различных сайтах. И все учителя у нас оттуда. Много молодых работает, девушки, которые колледжи оканчивали. Всего у нас 26 учителей, примерно 35–40% из них — это молодые специалисты, — рассказала директор.

Руководитель лицея № 200 Надежда Дергилева отметила, что к этому учебному году пришлось нанять 12 педагогов. Всего там работает 80 учителей, число учеников — 1700 человек.

— Проблема нехватки учителей очень большая. Я закрыла все вакансии в этом году, но было очень трудно. Не хватает учителей начальных классов и узких специальностей: физики и химии. Думаю, это связано с тем, что в Новосибирске строится много новых школ и потребность очень высокая в кадрах. А по физике и химии, наверное, педагогический вуз не успевает перекрывать наши потребности, — сообщила директор корреспонденту НГС.

Надежда Дергилева отметила, что принимает на работу специалистов с опытом. Для поиска учителей используют сайты для поиска сотрудников.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько учителей не хватает в Новосибирске и какие меры предпринимаются, чтобы восполнить дефицит.

Еще одна проблема школ — нехватка мест. В этом году в экономический лицей на улице Крылова отказались принимать 52 первоклассника. Родители рассказали, что отказ получили даже те дети, которые живут рядом со школой. Позже стало известно, что в лицее решили создать дополнительные места, также для него построят еще один корпус.

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