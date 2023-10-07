«От имени мужчин сочиняла восторженные отзывы»: как сибирячка хотела работать в IT, а оказалась писателем сомнительной рекламы

«Стручок стал скалой»

За 31 год я успела сменить несколько профессий. Заканчивала журфак в Барнауле, но некоторое время из-за серьезного заболевания пришлось не работать. Когда вышла в большой мир после всего пережитого, решила отложить журналистику на «потом» во избежание серьезных потрясений и через какое-то время переехала в Новосибирск.

В столице Сибири я искала спокойное место и устроилась в IT-компанию контент-менеджером. Офис находился в Тихом центре, красивый и большой, с панорамными окнами, кофемашиной и вафлями на кухне. В стометровом open space находилось около 50 сотрудников. В мои обязанности входило размещать уже готовую рекламу на различных платформах и делать еще множество странной работы за 25 тысяч рублей в месяц. Перспектива меня сначала обрадовала.