«От имени мужчин сочиняла восторженные отзывы»: как сибирячка хотела работать в IT, а оказалась писателем сомнительной рекламы

Рекламу в интернете о чудо-препаратах, выращивающих женскую грудь и мужской половой орган до немыслимых размеров, наверняка видели многие. Новосибирская журналистка до прихода на НГС успела полтора года проработать на должности писателя-расхваливателя интимных кремов и гелей. А заодно узнала, как привлекают пользователей в онлайн-казино. Своим опытом она решила поделиться с читателями НГС — публикуем ее колонку от первого лица.
«Стручок стал скалой»
За 31 год я успела сменить несколько профессий. Заканчивала журфак в Барнауле, но некоторое время из-за серьезного заболевания пришлось не работать. Когда вышла в большой мир после всего пережитого, решила отложить журналистику на «потом» во избежание серьезных потрясений и через какое-то время переехала в Новосибирск.
В столице Сибири я искала спокойное место и устроилась в IT-компанию контент-менеджером. Офис находился в Тихом центре, красивый и большой, с панорамными окнами, кофемашиной и вафлями на кухне. В стометровом open space находилось около 50 сотрудников. В мои обязанности входило размещать уже готовую рекламу на различных платформах и делать еще множество странной работы за 25 тысяч рублей в месяц. Перспектива меня сначала обрадовала.
Пару недель спустя я призналась всему коллективу, что заканчивала факультет журналистики. После этого мне почему-то предложили бонусом писать рекламу 18+, комментарии к ней, отзывы на различные секс-товары (без испытаний на себе) и БАДы (тоже без пробы). После написания текста его отправляли переводчикам на аутсорс — те переупаковывали готовый материал на другие языки. После этого за дело брались арбитражники, работающие в категории Нутра — это люди, покупающие и перепродающие трафик. В категорию Нутра входят товары для красоты и здоровья, БАДы — именно о них я и писала. Арбитражникам я скидывала тексты в переводе, а они настраивали и запускали рекламу. Трафик, который удавалось привлечь, направляли на порталы заказчику.
Большую часть товаров составляли крема для увеличения члена и груди: как мне объяснили, в азиатских странах эти позиции крайне популярны у местных жителей. Я от имени мужчин абсолютно разных возрастов сочиняла восторженные отзывы о том, с какой скоростью выросли мои половые органы за месяц применения геля.
«Жену перестал удовлетворять мой размер. Дело практически дошло до развода. Я тосковал и горестно смотрел на сморщенный стручок, грустно повисший, как засохший перец чили. Во время одной из посиделок с приятелями я не выдержал и открыл им свою тайну. Лучший друг пожалел меня и скинул ссылку на замечательный товар, от которого мой член стал огромным и твердым как скала. Теперь супруга настолько довольна, что поскорее бежит с работы домой и проводит со мной все свободное время. Я счастлив», — примерно вот такие отзывы я и писала.
В другом несчастная женщина страдала от минус второго размера груди. Ей помогла новинка от фирмы «Сисямакс» — чудесный гель, от которого грудь росла, как на дрожжах. За полгода жительница Азии отрастила себе третий размер. Подружки обзавидовались, восторженные мужчины падали к ногам, словно перезрелые плоды.
Комментарии к текстам, естественно, придумывала тоже я. Некоторые «комментаторы» страстно желали получить такие же средства для личного пользования, другие долго сомневались, но потом соглашались, что предмет обсуждения стоит того, чтобы его приобрели.
Также в мои обязанности входил подбор нецензурных картинок — не показывать же потребителям просто текст, товар необходимо увидеть в действии. Несколько часов нужно было разглядывать половые органы неизвестных азиатов, которые они очень любили добавлять в соцсети (тогда это еще не блокировали) и специализированные сайты, выбирать из них наиболее подходящие для «до» и «после» и вставлять в материал.
Подобных текстов требовались десятки, а параллельно меня подключили к проекту о криптовалюте — для помощи работающей над сайтом копирайтерке. Вскоре мы с ней решили попросить прибавку к заработной плате, в итоге девочку решили уволить, а меня оставили и расщедрились на целых 3 тысячи рублей. Я наивно подумала, что в дальнейшем банкнот выдадут больше (зарплату аккуратненько раскладывали в белые конверты), но ошиблась. Почти полтора года я трудилась именно на такой ставке: 3 тысячи — за проект уволенной копирайтерки, плюс мои тексты про пенисы и грудь, плюс та самая работа, за которой я вообще пришла в компанию.
«Как поднять бабла»
Некоторое время спустя руководство решило, что будет интересной идеей развивать онлайн-казино в запрещенной сегодня соцсети с картинками. Опять же — для жителей азиатских стран. Сотрудники сами монтировали якобы выигрышное видео о том, «как поднять бабла» на интернет-развлечениях. Удивительно, но снятые на коленке ролики набирали просмотры, а заинтересованные люди (абсолютно все, судя по профилям, были мужчинами) писали и просили рассказать подробности. За данные требовалось заплатить некую сумму. В чью казну она шла, я могу только предполагать.
Сотрудники переписывались с зарубежными блогерами и предлагали им рекламировать казино — прайс начинался от 50 евро и варьировался в зависимости от популярности селебрити. Многие сразу же отказывались, когда узнавали, о чем им предстоит рассказывать подписчикам. Другие соглашались, но просили большую сумму, так как реклама выглядела сомнительно.
За полтора года я вдоволь насытилась всеми странностями и решила уволиться. Недавно общалась с бывшей коллегой: по ее словам, в компании сменился практически весь состав и теперь они занимаются развитием другой рекламы. Свою работу я вспоминаю как забавный опыт, в котором любили выписывать штрафы сотрудникам, мало платить и зарабатывать на чужой глупости.
БАДы у многих вызывают скепсис — но не у правительства: оно одобрило законопроект, который разрешит врачам рекомендовать БАДы своим пациентам.