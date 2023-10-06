Врачам разрешат лечить пациентов БАДами. Лекарства закончились?

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «Известиям», что этот законопроект повлияет на рынок БАДов — сейчас там очень большой объем продукции, часть из которой «пищевыми добавками может называться приблизительно».

— Бывают случаи, когда в добавках присутствуют компоненты, которых там не должно быть. Есть примеры, когда используются компоненты, опасные для здоровья, например средства на основе мухоморов, — сказал Беспалов. — Нужно наводить порядок в этой сфере, в том числе и в терминологии, и с точки зрения контроля качества, и в точках продажи этих средств.

