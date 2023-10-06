Врачам разрешат лечить пациентов БАДами. Лекарства закончились?

Врачам собираются разрешить назначать своим пациентам БАДы, которые отвечают по качеству всем требованиям законодательства и зарегистрированы в соответствии с этими требованиями. Как сообщают «Известия», законопроект уже одобрили в российском правительстве.
При этом о пользе и вреде БАДов спорят уже не один год, а в России нередки случаи, когда добавки вредили людям. Например, в Челябинске женщине пришлось экстренно пересаживать печень после того, как она два года принимала «продукты традиционной медицины» из Китая. Зачем нужна такая инициатива и собираются ли врачи действительно выписывать своим пациентам БАДы? Вместе со специалистами разобрались в этих вопросах.
Как это будет работать
В Ассоциации юристов объяснили, что по новому законопроекту правительство РФ сможет устанавливать способы регистрации БАДов от отечественных производителей, а также особенности их применения на территории нашей страны. БАДы собираются включить в главу закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», где прописаны требования к обеспечению качества пищевых продуктов. Регулировать же оборот БАДов будут по аналогии с лекарствами — при помощи обязательной маркировки. С 1 сентября она как раз распространилась на добавки, а до 1 октября все участники оборота БАДов должны были зарегистрироваться в системе «Честный знак».
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «Известиям», что этот законопроект повлияет на рынок БАДов — сейчас там очень большой объем продукции, часть из которой «пищевыми добавками может называться приблизительно».
— Бывают случаи, когда в добавках присутствуют компоненты, которых там не должно быть. Есть примеры, когда используются компоненты, опасные для здоровья, например средства на основе мухоморов, — сказал Беспалов. — Нужно наводить порядок в этой сфере, в том числе и в терминологии, и с точки зрения контроля качества, и в точках продажи этих средств.
По словам эксперта, эти изменения в большей степени отразятся на поставщиках «серого сегмента» в интернете — их доля снизится. Легальные же продавцы от нововведений «только выиграют».
Зачем это нужно
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что сейчас рынок биодобавок растет быстрыми темпами, поэтому законопроект об ограничении их продажи и возможности выписывать их для пациентов врачам — это своевременная и необходимая инициатива.
— По данным аналитики, только в России в прошлом году было продано 364 миллиона упаковок таких препаратов. И за последние
По словам врача, очень важно понимать, что БАД — это лишь добавка к пище, которая позволит восполнить дефицит питательных веществ, если организм не получает их в достаточном количестве вместе с едой.
— На рынке представлен широкий спектр всевозможных добавок: витамины, минералы, белки, аминокислоты, растительные экстракты и компоненты для поддержания микрофлоры кишечника — пробиотики, пребиотики и симбиотики. Но есть нюанс: БАД — это не лекарство, — пояснила Екатерина Кашух. — Значит на прилавок такие препараты попадают без тщательных клинических испытаний и многоступенчатых проверок. Известны случаи, когда в биодобавках обнаруживались примеси, которые не были указаны на упаковке. А так как их влияние на организм не проверялось перед запуском в продажу, побочные действия непредсказуемы.
Гастроэнтеролог напомнила, что сейчас многие игнорируют очень важную рекомендацию: перед употреблением БАДов важно обязательно проконсультироваться с врачом. Если законопроект примут и он вступит в силу, то специалисты самостоятельно будут прописывать пациентам нужные препараты.
— В мировой и отечественной медицинской практике много примеров, когда бесконтрольное употребление биодобавок приводило к острой почечной или печеночной недостаточности. Здоровые люди, которые были убеждены, что, принимая биодобавки, заботятся о своем самочувствии, оказывались на операционном столе, — отметила Екатерина Кашух. — Безусловно, врачи более осведомлены о возможных последствиях приема биоактивных добавок. И если их назначение действительно целесообразно, специалист пропишет пациенту такой препарат. Кроме того, только врач сможет правильно подобрать необходимую дозировку, основываясь на результатах лабораторных анализов, которые показывают концентрацию микронутриентов в организме.
Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич отметила, что специалисты и до этого постоянно назначали БАДы. По её словам, если в законопроекте пропишут, что нужно будет назначать их в рецептурном виде, то проблем не будет.
— Врачи всегда о них знали: пользовались, пользуются и будут далее пользоваться, только теперь на более хорошей законодательной базе. Это лишит всех сомнений между назначением врача и желанием или отказом принимать эти препараты у пациента. Когда всё будет прозрачно и открыто, нам будет пользоваться только легче, — считает Галина Барташевич.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Врач-гастроэнтеролог добавила, что стоит запретить на законодательном уровне продажу таких препаратов людьми, не имеющими отношения к медицине.
— Нужно прекратить допуск и консультирование доморощенных нутрициологов, учившихся в интернете без базового уровня медицинских знаний. Искусство лечить нужно оставить врачам, они на это учатся всю жизнь. Мы готовы принимать новые проекты, новые препараты, пополнять свои врачебные знания и спокойно работать на благо наших пациентов, не преступая букву закона, — подытожила Галина Барташевич.
Какие БАДы популярны
Согласно данным DSM Group, в августе этого года четыре первых места в
Что касается конкретной продукции, то за первые
Также в DSM Group отметили, что по итогам восьми месяцев года коммерческий рынок БАДов увеличился в рублях на 13,7% относительно аналогичного периода в 2022 году и составил 78,7 миллиарда рублей. Емкость рынка в упаковках также увеличилась до 248,1 миллиона — на 1,2%.
БАДы — вред или польза?
Специалисты отмечают, что необходимые витамины и микроэлементы не обязательно получать только из таблеток и капсул. Эндокринолог Яна Королёва, рассказывая о том, какие вещества можно получить из пищи, отметила, что, например,
— Полиненасыщенные жирные кислоты
Яна Королёва — диетолог, эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии и клинической фармакологии Пермского государственного медицинского университета имени академика
Также с пищей лучше всего получать цинк и кальций. Цинк есть, например, в мясе, морепродуктах, яйцах, зерновых, бобовых и орехах. Он нужен для нормальной выработки ферментов, благодаря которым усваиваются жирорастворимые витамины A, D, E и К и осуществляются биохимические процессы.
Кальций содержится в кисломолочной продукции, обогащенном растительном молоке, сыре, кунжуте, орехах, миндале, брокколи, клубнике и апельсинах. Но, по словам эксперта, чтобы кальций усваивался, нужно нормализовать уровень витамина D.
— Кальций нужен для зубов и костей, нормального проведения нервных импульсов, регуляции кровяного давления и многих других задач. Чтобы кальция хватало, достаточно, к примеру, 300 граммов молочки, — пояснила Яна Королёва.
Обращаться к биодобавкам нужно в самых крайних случаях и при недостатке йода, несмотря на то, что в современной пище его не так много. По словам эндокринолога, причина этого — нехватка йода в почвах, где растут овощи и фрукты:
— Но пить добавки с йодом нужно только для лечения диагностированных йододефицитных заболеваний и в качестве профилактики в группах риска (к ним относятся подростки, беременные и кормящие женщины). Все остальные могут получить норму йода, используя йодированную соль и чаще включая в рацион еду, богатую этим микроэлементом: морепродукты, водоросли, молочные изделия, яйца, фейхоа, хурму.
А вот витамин D просто так не добыть. С ультрафиолетовыми лучами это сделать часто не получается, а чтобы восполнить норму с едой, пришлось бы съедать около восьми пачек сливочного масла каждый день.
— Но бесконтрольно пить добавки с витамином D всё равно не нужно (исключение — назначение врача), потому что есть риск получить передозировку. Правильный путь — сдать анализ для определения уровня витамина D в крови и получить назначение на препарат с оптимальной дозировкой, — посоветовала Яна Королёва.
Необдуманный прием биодобавок может плохо отразиться на состоянии здоровья, поскольку для организма вреден не только дефицит, но и избыток микронутриентов.
— Многие витамины и минералы могут накапливаться в организме. К таким, например, относятся жирорастворимые витамины А, E, D и К, — рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
А вот к чему, по словам специалиста, может привести переизбыток витаминов и минералов:
- избыток витамина А плохо сказывается на работе нервной и пищеварительной системы, состоянии сосудов и кожи. При его передозировке человек становится раздражительным, испытывает сильные головные боли, тошноту, рвоту, судороги. Кожа при этом сохнет и шелушится, волосы — выпадают, могут пострадать зрение, печень и селезенка;
- высокие дозы витамина Е вызывают повреждение печени. Длительный избыток витамина D тоже опасен: так как этот микронутриент способствует усвоению кальция, передозировка может привести к накоплению солей кальция в тканях. Это может спровоцировать нарушения работы особо важных органов;
- избыток магния может вызвать почечную недостаточность;
- избыток железа приводит к циррозу печени и сердечно-сосудистым заболеваниям;
- передозировка популярных добавок с полиненасыщенными жирными кислотами
омега-3увеличивает риск кровотечения, приводит к нарушению пищеварения.
— Даже с виду безопасные травы в составе БАДов могут причинить вред. Например, популярная эхинацея способна спровоцировать развитие аллергической реакции, вызвать тошноту, рвоту, сильную боль в животе и диарею. Кроме того, многие растительные компоненты усиливают побочные действия лекарств, — резюмировала Екатерина Кашух.
Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич перечислила полезные свойства БАДов.
— Большая часть врачей сама пользуется этими микроэлементами, особенно те, кто живут в экологически неблагоприятных условиях. БАДы нужны и больным людям, — отметила специалист. — Например, тем, кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника — язвенным колитом, болезнью Крона. Там идёт потеря витаминов из-за того, что страдает слизистая. БАДы нужны после перенесения хирургического вмешательства, перенесённого ковида, любых других видов инфекций. Они помогают нормализовать и скорейшим образом улучшить процесс восстановления и социализации человека.
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