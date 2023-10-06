freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 4/10
usd 99.68
eur 104.79
СрочноВрачам разрешат лечить пациентов БАДами
Все новости
Все новости
Подробности

Врачам разрешат лечить пациентов БАДами. Лекарства закончились?

Российское правительство уже одобрило законопроект

241

Специалисты говорят, что новые правила помогут контролировать рынок БАДов

Поделиться

Врачам собираются разрешить назначать своим пациентам БАДы, которые отвечают по качеству всем требованиям законодательства и зарегистрированы в соответствии с этими требованиями. Как сообщают «Известия», законопроект уже одобрили в российском правительстве.

При этом о пользе и вреде БАДов спорят уже не один год, а в России нередки случаи, когда добавки вредили людям. Например, в Челябинске женщине пришлось экстренно пересаживать печень после того, как она два года принимала «продукты традиционной медицины» из Китая. Зачем нужна такая инициатива и собираются ли врачи действительно выписывать своим пациентам БАДы? Вместе со специалистами разобрались в этих вопросах.

Как это будет работать

В Ассоциации юристов объяснили, что по новому законопроекту правительство РФ сможет устанавливать способы регистрации БАДов от отечественных производителей, а также особенности их применения на территории нашей страны. БАДы собираются включить в главу закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», где прописаны требования к обеспечению качества пищевых продуктов. Регулировать же оборот БАДов будут по аналогии с лекарствами — при помощи обязательной маркировки. С 1 сентября она как раз распространилась на добавки, а до 1 октября все участники оборота БАДов должны были зарегистрироваться в системе «Честный знак».

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «Известиям», что этот законопроект повлияет на рынок БАДов — сейчас там очень большой объем продукции, часть из которой «пищевыми добавками может называться приблизительно».

— Бывают случаи, когда в добавках присутствуют компоненты, которых там не должно быть. Есть примеры, когда используются компоненты, опасные для здоровья, например средства на основе мухоморов, — сказал Беспалов. — Нужно наводить порядок в этой сфере, в том числе и в терминологии, и с точки зрения контроля качества, и в точках продажи этих средств.

По словам эксперта, эти изменения в большей степени отразятся на поставщиках «серого сегмента» в интернете — их доля снизится. Легальные же продавцы от нововведений «только выиграют».

Зачем это нужно

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что сейчас рынок биодобавок растет быстрыми темпами, поэтому законопроект об ограничении их продажи и возможности выписывать их для пациентов врачам — это своевременная и необходимая инициатива.

— По данным аналитики, только в России в прошлом году было продано 364 миллиона упаковок таких препаратов. И за последние 5 лет этот показатель демонстрировал уверенный рост — уровень потребления биодобавок не падает. При этом нет контроля за тем, кто и в каких дозировках рекомендует их, — добавила Екатерина Кашух.

По словам врача, очень важно понимать, что БАД — это лишь добавка к пище, которая позволит восполнить дефицит питательных веществ, если организм не получает их в достаточном количестве вместе с едой.

— На рынке представлен широкий спектр всевозможных добавок: витамины, минералы, белки, аминокислоты, растительные экстракты и компоненты для поддержания микрофлоры кишечника — пробиотики, пребиотики и симбиотики. Но есть нюанс: БАД — это не лекарство, — пояснила Екатерина Кашух. — Значит на прилавок такие препараты попадают без тщательных клинических испытаний и многоступенчатых проверок. Известны случаи, когда в биодобавках обнаруживались примеси, которые не были указаны на упаковке. А так как их влияние на организм не проверялось перед запуском в продажу, побочные действия непредсказуемы.

Гастроэнтеролог напомнила, что сейчас многие игнорируют очень важную рекомендацию: перед употреблением БАДов важно обязательно проконсультироваться с врачом. Если законопроект примут и он вступит в силу, то специалисты самостоятельно будут прописывать пациентам нужные препараты.

— В мировой и отечественной медицинской практике много примеров, когда бесконтрольное употребление биодобавок приводило к острой почечной или печеночной недостаточности. Здоровые люди, которые были убеждены, что, принимая биодобавки, заботятся о своем самочувствии, оказывались на операционном столе, — отметила Екатерина Кашух. — Безусловно, врачи более осведомлены о возможных последствиях приема биоактивных добавок. И если их назначение действительно целесообразно, специалист пропишет пациенту такой препарат. Кроме того, только врач сможет правильно подобрать необходимую дозировку, основываясь на результатах лабораторных анализов, которые показывают концентрацию микронутриентов в организме.

Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич отметила, что специалисты и до этого постоянно назначали БАДы. По её словам, если в законопроекте пропишут, что нужно будет назначать их в рецептурном виде, то проблем не будет.

— Врачи всегда о них знали: пользовались, пользуются и будут далее пользоваться, только теперь на более хорошей законодательной базе. Это лишит всех сомнений между назначением врача и желанием или отказом принимать эти препараты у пациента. Когда всё будет прозрачно и открыто, нам будет пользоваться только легче, — считает Галина Барташевич.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Врач-гастроэнтеролог добавила, что стоит запретить на законодательном уровне продажу таких препаратов людьми, не имеющими отношения к медицине.

— Нужно прекратить допуск и консультирование доморощенных нутрициологов, учившихся в интернете без базового уровня медицинских знаний. Искусство лечить нужно оставить врачам, они на это учатся всю жизнь. Мы готовы принимать новые проекты, новые препараты, пополнять свои врачебные знания и спокойно работать на благо наших пациентов, не преступая букву закона, — подытожила Галина Барташевич.

Какие БАДы популярны

Согласно данным DSM Group, в августе этого года четыре первых места в топ-10 по продажам БАД заняли отечественные компании: «Эвалар» (доля на рынке — 13%), «Полярис» (9,7%), «ВТФ» (7,6%) и «Квадрат-С» (6,3%).

Что касается конкретной продукции, то за первые 8 месяцев 2023 года лидерами по продажам стали капсулы от проблем с кишечником «Бак-Сет Форте» компании Pharmamed (1,207 миллиарда рублей) и «Максилак» от «Биннофарм групп» (1,196 миллиарда рублей), а также таблетки и капсулы для беременных и кормящих женщин «Фемибион 2» от Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (965,9 миллиона рублей).

Поделиться

Также в DSM Group отметили, что по итогам восьми месяцев года коммерческий рынок БАДов увеличился в рублях на 13,7% относительно аналогичного периода в 2022 году и составил 78,7 миллиарда рублей. Емкость рынка в упаковках также увеличилась до 248,1 миллиона — на 1,2%.

БАДы — вред или польза?

Специалисты отмечают, что необходимые витамины и микроэлементы не обязательно получать только из таблеток и капсул. Эндокринолог Яна Королёва, рассказывая о том, какие вещества можно получить из пищи, отметила, что, например, витамин C содержится во всех видах капусты, салатных листьях, цитрусовых и клубнике — каждый день нужно съедать по 400 граммов овощей и фруктов.

— Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, 6, 9 нужны для самых разных частей организма — от сердечно-сосудистой системы до волос. Получать их лучше из пищи — рыбы, нерафинированных растительных масел, орехов и семян. Лекарственный препарат на основе омега-3 нужен только при наличии показаний, и назначить его должен врач, — отметила Яна Королёва.

Яна Королёва — диетолог, эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии и клинической фармакологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера.

Также с пищей лучше всего получать цинк и кальций. Цинк есть, например, в мясе, морепродуктах, яйцах, зерновых, бобовых и орехах. Он нужен для нормальной выработки ферментов, благодаря которым усваиваются жирорастворимые витамины A, D, E и К и осуществляются биохимические процессы.

Кальций содержится в кисломолочной продукции, обогащенном растительном молоке, сыре, кунжуте, орехах, миндале, брокколи, клубнике и апельсинах. Но, по словам эксперта, чтобы кальций усваивался, нужно нормализовать уровень витамина D.

— Кальций нужен для зубов и костей, нормального проведения нервных импульсов, регуляции кровяного давления и многих других задач. Чтобы кальция хватало, достаточно, к примеру, 300 граммов молочки, — пояснила Яна Королёва.

Обращаться к биодобавкам нужно в самых крайних случаях и при недостатке йода, несмотря на то, что в современной пище его не так много. По словам эндокринолога, причина этого — нехватка йода в почвах, где растут овощи и фрукты:

— Но пить добавки с йодом нужно только для лечения диагностированных йододефицитных заболеваний и в качестве профилактики в группах риска (к ним относятся подростки, беременные и кормящие женщины). Все остальные могут получить норму йода, используя йодированную соль и чаще включая в рацион еду, богатую этим микроэлементом: морепродукты, водоросли, молочные изделия, яйца, фейхоа, хурму.

А вот витамин D просто так не добыть. С ультрафиолетовыми лучами это сделать часто не получается, а чтобы восполнить норму с едой, пришлось бы съедать около восьми пачек сливочного масла каждый день.

— Но бесконтрольно пить добавки с витамином D всё равно не нужно (исключение — назначение врача), потому что есть риск получить передозировку. Правильный путь — сдать анализ для определения уровня витамина D в крови и получить назначение на препарат с оптимальной дозировкой, — посоветовала Яна Королёва.

Необдуманный прием биодобавок может плохо отразиться на состоянии здоровья, поскольку для организма вреден не только дефицит, но и избыток микронутриентов.

— Многие витамины и минералы могут накапливаться в организме. К таким, например, относятся жирорастворимые витамины А, E, D и К, — рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

А вот к чему, по словам специалиста, может привести переизбыток витаминов и минералов:

  • избыток витамина А плохо сказывается на работе нервной и пищеварительной системы, состоянии сосудов и кожи. При его передозировке человек становится раздражительным, испытывает сильные головные боли, тошноту, рвоту, судороги. Кожа при этом сохнет и шелушится, волосы — выпадают, могут пострадать зрение, печень и селезенка;
  • высокие дозы витамина Е вызывают повреждение печени. Длительный избыток витамина D тоже опасен: так как этот микронутриент способствует усвоению кальция, передозировка может привести к накоплению солей кальция в тканях. Это может спровоцировать нарушения работы особо важных органов;
  • избыток магния может вызвать почечную недостаточность;
  • избыток железа приводит к циррозу печени и сердечно-сосудистым заболеваниям;
  • передозировка популярных добавок с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 увеличивает риск кровотечения, приводит к нарушению пищеварения.

— Даже с виду безопасные травы в составе БАДов могут причинить вред. Например, популярная эхинацея способна спровоцировать развитие аллергической реакции, вызвать тошноту, рвоту, сильную боль в животе и диарею. Кроме того, многие растительные компоненты усиливают побочные действия лекарств, — резюмировала Екатерина Кашух.

Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич перечислила полезные свойства БАДов.

— Большая часть врачей сама пользуется этими микроэлементами, особенно те, кто живут в экологически неблагоприятных условиях. БАДы нужны и больным людям, — отметила специалист. — Например, тем, кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника — язвенным колитом, болезнью Крона. Там идёт потеря витаминов из-за того, что страдает слизистая. БАДы нужны после перенесения хирургического вмешательства, перенесённого ковида, любых других видов инфекций. Они помогают нормализовать и скорейшим образом улучшить процесс восстановления и социализации человека.

Что еще почитать по теме

С 1 сентября в России изменились правила продажи лекарств в аптеках: теперь фармацевты должны не просто проверять рецепт у покупателя, но и вносить его реквизиты в специальную программу, продавая препарат. Соответствующее постановление правительство приняло еще в марте, а теперь вступило в силу — и новые правила начали действовать для всех аптек. Мы изучили документ и поговорили с экспертами рынка, чтобы разобраться, как покупать лекарства по новым правилам.

Осенью все начинают пополнять свою домашнюю аптечку, ведь на носу сезон простуд и ОРВИ. Обычно мало кто задумывается, совместимы ли препараты, и пьют сразу и жаропонижающее, и обезболивающее, ну и что-нибудь от давления на всякий случай. Но случай этот может быть последним. Мы поговорили с врачами о том, какие сочетания лекарств могут быть опасными, а то и вовсе смертельными.

На днях Минздрав России внес два препарата для прерывания беременности — мизопростол и мифепристон — в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Журналисты MSK1.RU выяснили, с чем связана эта инициатива и к каким последствиям она может привести.

По теме

БАДВрачиЛечениеАссоциация юристов РоссииЛекарстваВитаминыМинералыБиодобавки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter