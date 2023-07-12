Работать не больше 20 минут подряд: в Госдуме подготовили «летние» поправки в Трудовой кодекс

И что будет работодателю, который не соблюдает закон?

Отдельно в законопроекте не прописано, какую ответственность будет нести работодатель, если не будет соблюдать установленные им нормы. Однако наказание за нарушение трудового законодательства предусматривает Кодекс об административных правонарушениях, а в отдельных случаях за нарушение требований охраны труда предусмотрена и уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы.



Когда начнем работать в жару по новым правилам?

Законопроект предполагает, что в силу он вступит сразу после опубликования. Но до того, как закон официально опубликуют, он еще должен пройти предварительное рассмотрение, после этого его должна одобрить в трех чтениях Госдума, затем Совфед и, наконец, подписать президент. Сколько времени займет эта процедура, сказать сложно.

