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Тема дняСамые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
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Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году — когда новосибирцам лучше отдыхать

Считаем, как не потерять в деньгах

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Минтруд уже опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году

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Три месяца в следующем году назвал юрист SuperJob самыми выгодными для новосибирцев, чтобы взять отпуск в 2024 году. Лучшего всего, по данным эксперта, запланировать отдых на июль, октябрь и август.

Самыми невыгодными с финансовой точки зрения были названы январь, июнь, февраль, март и май.

— Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце. По закону, количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающим оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться, — цитирует пресс-служба руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.

Для определения стоимости одного рабочего дня делят месячный размер заработной платы на количество рабочих дней.

— Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня. В месяцы, где мало рабочих дней может быть не выгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней — тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц, — отметил эксперт.

Минтруд уже опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году.

Планируется, что выходными днями станут даты:

  • 1–8 января;
  • 23–25 февраля;
  • 8–10 марта;
  • с 28 апреля по 1 мая;
  • 9–12 мая;
  • 12 июня;
  • 3 и 4 ноября;
  • 29–31 декабря.

При этом рабочими субботами должны стать 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

Для тех, кто предпочитает отдыхать, не выезжая из региона, весь прошлый месяц НГС рассказывал о водопадах в Новосибирской области. Показываем и рассказываем, что можно увидеть за день в трех районах области: Искитимском, Маслянинском и Черепановском.

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