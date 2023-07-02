Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году — когда новосибирцам лучше отдыхать

Три месяца в следующем году назвал юрист SuperJob самыми выгодными для новосибирцев, чтобы взять отпуск в
Самыми невыгодными с финансовой точки зрения были названы январь, июнь, февраль, март и май.
— Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце. По закону, количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающим оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться, — цитирует пресс-служба руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.
Для определения стоимости одного рабочего дня делят месячный размер заработной платы на количество рабочих дней.
— Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня. В месяцы, где мало рабочих дней может быть не выгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней — тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц, — отметил эксперт.
Минтруд уже опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году.
Планируется, что выходными днями станут даты:
- 1–8 января;
- 23–25 февраля;
- 8–10 марта;
- с 28 апреля по 1 мая;
- 9–12 мая;
- 12 июня;
- 3 и 4 ноября;
- 29–31 декабря.
При этом рабочими субботами должны стать 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
Для тех, кто предпочитает отдыхать, не выезжая из региона, весь прошлый месяц НГС рассказывал о водопадах в Новосибирской области. Показываем и рассказываем, что можно увидеть за день в трех районах области: Искитимском, Маслянинском и Черепановском.