Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году — когда новосибирцам лучше отдыхать

Для тех, кто предпочитает отдыхать, не выезжая из региона, весь прошлый месяц НГС рассказывал о водопадах в Новосибирской области. Показываем и рассказываем, что можно увидеть за день в трех районах области: Искитимском, Маслянинском и Черепановском.