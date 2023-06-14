Хочу в отгул! Как получить законный выходной на работе — инструкция

Новосибирцы могут получить законный выходной на работе. Региональный представитель «Авито Работы» в Новосибирске Екатерина Салостий перечислила причины, по которым у сотрудников появляется право на оплачиваемый отгул.
«Дей-офф» или «отгул» — это дополнительный выходной день, выдаваемый сотрудникам по их просьбе в связи с определенными обстоятельствами. Работа в графике 5/2 не означает, что сотрудники не могут получать выходные и отгулы в другие дни. Нарушение прав работников может привести к штрафам, которые зависят от размера организации и количества нарушений.
Эксперт напомнила, что по Трудовому кодексу есть обязательные отгулы для сотрудников со стороны работодателей.
За работу в выходные и сверхурочное время
По закону отгул можно получить за работу в выходной и нерабочий предпраздничный день.
— Работодатель может вас привлечь к дополнительному трудовому дню в нерабочее время, однако этот выходной должен быть им возмещен в виде отгула. Закон обязывает работодателей оплачивать труд в выходные в двойном размере или выделить дополнительный день отдыха. Всё зависит от выбора сотрудника, — уточняет эксперт.
Работодатель предоставляет отгул за сверхурочную работу, при переработке сверх положенного времени.
— Сверхурочная работа не должна быть принудительной. И для того чтобы сотрудник работал сверхурочно, необходимо получить его письменное согласие, за исключением случаев ликвидации аварий и катастроф, а также чрезвычайных ситуаций, — объясняет Екатерина Салостий. — Оплата сверхурочной работы может быть повышенной, или после нее сотруднику должен быть предоставлен дополнительный отдых. Если сотрудник выбирает отдых, ему выплачивается обычная зарплата и предоставляется время на отдых, продолжительность которого зависит от количества переработанных часов. При этом зарплата за месяц, в котором был отгул, не изменяется.
Донорство и медосмотр
Сотрудник может получить отгул за сдачу крови (донорство). Во всяком случае, работодатель в этом случае обязан одобрить выходные.
— Работнику положено два выходных — в день сдачи крови и в течение года после ее сдачи. Даже если донорский день выпал на выходной или праздник, вам всё равно должны выделить два дня для отгула, — напоминает эксперт «Авто Работы».
Следующий момент — день медосмотра/диспансеризации. День, когда нужно пройти медицинские обследования, согласовывается заранее с сотрудником, после чего оформляется заявление и издается приказ на его прохождение. Если сотрудник по каким-то причинам не может пройти обязательный медосмотр, то работодатель вправе отстранить его от работы. Отстранение может длиться до того момента, пока работник не пройдет медосмотр/диспансеризацию. Выплата за отгул выдается в объеме средней заработной платы.
Выходные за работу далеко от дома
На дополнительные отгулы может претендовать сотрудник, находящийся на вахте.
— В соответствии с ТК РФ, работник имеет право на дополнительный отгул в размере двух календарных дней за каждые 14 календарных дней работы на вахте. Отгул должен быть предоставлен не позже чем через 30 дней после окончания работы на вахте, — называет сроки Екатерина Салостий. — Выплата за отгул на вахте — сумма заработной платы за период отпуска. Если у работника нет возможности получить отгул в установленные сроки, он имеет право на дополнительную выплату в размере его среднего заработка на период отгула.
Отгул учащимся
Отгул также дается на учебу и подготовку к экзамену.
— Работник может попросить взять отгул на время подготовки и сдачи экзаменов, защиты кандидатской или докторской диссертации. Количество дней отгула определяется договором между работодателем и работником, — говорит эксперт.
Если ВУЗ имеет государственную аккредитацию, при этом сотрудник успешно справляется с совмещением работы с обучением, работодатель дает дополнительные отпуска и сохраняет средний заработок.
Для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно — по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно — по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе — 50 календарных дней); прохождения государственной итоговой аттестации — до четырех месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего образования.
Выходные для родителей
Дополнительный выходной можно получить для ухода за детьми-инвалидами. Для этого работнику нужно предоставить медицинское заключение, подтверждающее инвалидность ребенка, и заявление работодателю не менее чем за 14 дней до начала отгула. Работнику предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые оплачиваются в размере среднего заработка.
Эти дни родители могут распределить на двоих по своему усмотрению. То есть родители смогут оба отдыхать, например, по два дня. Но нужно помнить, что неиспользованные отгулы сгорают, следующие можно получить только в новом месяце.
В конце прошлого года правительство России утвердило проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. Если вы не помните, какие дни отмечены красным, посмотрите эту памятку.