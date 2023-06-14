Хочу в отгул! Как получить законный выходной на работе — инструкция

— Работодатель может вас привлечь к дополнительному трудовому дню в нерабочее время, однако этот выходной должен быть им возмещен в виде отгула. Закон обязывает работодателей оплачивать труд в выходные в двойном размере или выделить дополнительный день отдыха. Всё зависит от выбора сотрудника, — уточняет эксперт.



Работодатель предоставляет отгул за сверхурочную работу, при переработке сверх положенного времени.

— Сверхурочная работа не должна быть принудительной. И для того чтобы сотрудник работал сверхурочно, необходимо получить его письменное согласие, за исключением случаев ликвидации аварий и катастроф, а также чрезвычайных ситуаций, — объясняет Екатерина Салостий. — Оплата сверхурочной работы может быть повышенной, или после нее сотруднику должен быть предоставлен дополнительный отдых. Если сотрудник выбирает отдых, ему выплачивается обычная зарплата и предоставляется время на отдых, продолжительность которого зависит от количества переработанных часов. При этом зарплата за месяц, в котором был отгул, не изменяется.