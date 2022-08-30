Как будем отдыхать в новогодние праздники — 2023: правительство утвердило календарь
Определены также все остальные выходные следующего года
Следующие новогодние праздники продлятся в России с 31 декабря
С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день и так будет нерабочим. Выходные с 1 и 8 января, которые придутся на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая 2023 года соответственно.
Благодаря переносам в России будут долгие четырехдневные выходные с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. Также по три дня будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. 8 марта, которое в 2023 году придется на среду, будет отдельным выходным днем.