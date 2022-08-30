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Как будем отдыхать в новогодние праздники — 2023: правительство утвердило календарь

Определены также все остальные выходные следующего года

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На Новый год будем отдыхать 9 дней подряд

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Следующие новогодние праздники продлятся в России с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года. Правительство России утвердило проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году, которое в июне представлял Минтруд.

С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день и так будет нерабочим. Выходные с 1 и 8 января, которые придутся на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая 2023 года соответственно.

Сохраняйте себе календарь, чтобы не забыть

Сохраняйте себе календарь, чтобы не забыть

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Благодаря переносам в России будут долгие четырехдневные выходные с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. Также по три дня будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. 8 марта, которое в 2023 году придется на среду, будет отдельным выходным днем.

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