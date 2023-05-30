«По сути, выкинули на улицу». Рабочего по-тихому уволили после травмы, а он потерял рассудок

Несчастный случай

Михаил устроился на новое место в июне 2019 года, за два месяца до того, как с ним произошла беда. Компания «Универсалсервис-ЕК», куда он пришел, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Они арендовали одну из промышленных площадок на территории Верх-Исетского завода.



Вот что рассказывает жена Татьяна про его последний рабочий день.

— Мне позвонила дочь: отца увезла скорая с работы. Мы тут же все вместе поехали в травматологическую больницу. Дочка отнесла ему вещи в реанимацию, вернулась: он весь в крови! — вспоминает Татьяна.

