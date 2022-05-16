На пляж, на курорт, в дельфинарий: какую работу предлагают новосибирцам на лето, сколько платят и где бесплатно кормят

Переводят на частичную занятость

В этом году жизнь диктует нам новые условия — и на рынке труда в том числе. Хотя климатический сибирский анекдот «Где ты провел лето? В этот день я был на работе» по-прежнему актуальный, особенно для тех, кто ищет сезонную подработку.



По данным сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», в апреле 2022 года число вакансий, предполагающих частичную занятость, выросло на 11,5% по сравнению с апрелем прошлого года. При том, что в целом количество вакансий на рынке снизилось.

