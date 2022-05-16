На пляж, на курорт, в дельфинарий: какую работу предлагают новосибирцам на лето, сколько платят и где бесплатно кормят
Можно сдавать самокаты, проводить экскурсии или возиться с цветами (но платят хорошо на стройке)
Прошлогодние прогнозы кадровых аналитиков в новых условиях уже не так актуальны. Рынок труда меняется — сферы, где еще недавно был кадровый голод, сильно просели по количеству вакансий. Часть компаний ушла с рынка или находится в простое, поэтому люди задумываются о смене работы и даже профессии. При этом сезонная работа — по-прежнему тренд. Летом город оживает и пытается выжать максимум за эти три месяца, поэтому в туризме, развлечениях, общепите и сезонных промышленных работах становится больше временных вакансий. Где предлагают работу на лето и сколько платят — в обзоре НГС.
Переводят на частичную занятость
В этом году жизнь диктует нам новые условия — и на рынке труда в том числе. Хотя климатический сибирский анекдот «Где ты провел лето? В этот день я был на работе» по-прежнему актуальный, особенно для тех, кто ищет сезонную подработку.
По данным сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», в апреле 2022 года число вакансий, предполагающих частичную занятость, выросло на 11,5% по сравнению с апрелем прошлого года. При том, что в целом количество вакансий на рынке снизилось.
— Рост доли вакансий с частичной занятостью был для нас ожидаем: на протяжении 2021 года в условиях острого дефицита «синих воротничков» наймом специалистов на неполный рабочий день работодатели во многих отраслях решали проблему кадрового дефицита. В текущий период неопределенности наём персонала на частичную занятость также остается популярным у работодателей — как для привлечения временного персонала на разовые задачи и на периоды максимальной загрузки, так и для сохранения штата в периоды вынужденных простоев, — объяснил тенденции руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.
По данным HeadHunter, с апреля по май в регионе разместили 30,3 тысячи вакансий, из них 3,2 тысячи — это подработка, в том числе разовые задачи, временная или сезонная работа, работа вечером или на выходных. По сравнению с прошлым годом, число таких предложений выросло вполовину (+48%).
Где можно работать летом
На HeadHunter сейчас около 50 вариантов вакансий для подработки летом.
— В основном это работа, связанная с детскими оздоровительными лагерями, работа на туристических объектах или садовые, дорожные работы. Сезонную занятость жителям Новосибирска и области предлагают в режиме вахты, например в курортной зоне, в Яровом, — привела пример руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. — Пока таких предложений (вахта в курортных регионах РФ) значительно меньше, чем год назад, когда было открыто южное направление и работодатели из ресторанно-гостиничного бизнеса этих регионов искали здесь сезонных сотрудников.
Однако в этом году, подчеркивают аналитики, активизировались местные компании из турсферы Алтайского края, Иркутской области, которые будут искать сотрудников именно в НСО. Связано это с тем, что «туризм, гостиницы, рестораны» — дефицитная профессиональная сфера. В среднем в СФО на одну вакансию приходится всего 1,8 резюме при комфортном для рынка труда соотношении 5–6 резюме на вакансию, объясняют аналитики HeadHunter.
По данным «Зарплата.ру», самые популярные рубрики для подработки: «Транспорт, автобизнес» — количество вакансий курьеров и водителей выросло почти в два раза по сравнению с апрелем прошлого года; «Рестораны, кафе, общепит», «Рабочий персонал», «Работа для молодежи». Количество вакансий в этих рубриках осталось на уровне апреля прошлого года.
Вакансии
Летом много подработки на свежем воздухе — например, на «Зарплата.ру» есть вакансия для работника в пункте проката самокатов. Какого-то определенного опыта не нужно, полная занятость, зарплата от 22 до 50 тысяч рублей. Пятидневка, рабочий день с 10 до 21. Работа в Заельцовском парке.
Тот же уровень зарплаты для ведущего праздников/вожатого в языковой лагерь в Академгородке. Время работы: с 08:30 до 18:30 по будням. В соцпакет входят бесплатные завтраки и обеды.
Временную работу на сезон предлагает Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». На Hh.ru открыта вакансия на должность кассира с зарплатой 27 тысяч рублей. Работа с 09:00 до 19:00 либо с 10:00 до 20:00. Работодатель не исключает вероятность устроить сотрудника на постоянную работу.
Для желающих уехать на заработки в курортные места по соседству есть вакансии на базах Алтая и в Яровом. Например, администратор в туристический комплекс «Заимка Камза». Работа вахтовым методом 15/15 с 1 мая по 1 сентября. Доставка, проживание, питание — за счет работодателя. Зарплата — 1000 рублей за смену.
В пляжный ресторан в Яровом нужен бармен на сезон с июня по август. В вакансии на Hh.ru зарплата не указана, но работнику обещают бесплатное проживание и питание.
Много предложений для вожатых в детские оздоровительные и образовательные лагеря.
— Мы — уникальный конный лагерь с практикой английского языка в Горном Алтае, Altai Spirits! И на летний сезон мы ищем суперэнергичных и позитивных вожатых, — если вам понравился позитивно настроенный работодатель, можно откликнуться на его вакансию. В качестве кандидатов на вожатого рассматривают только тех, кто готов отработать все 5 смен по 14 дней (между сменами два полных выходных дня). Зарплата за одну смену — 20 тысяч рублей. Большой плюс — работа в живописном месте на берегу Катуни, «своя ламповая атмосфера», «возможность участвовать в конных походах, сплаве, поездках по Алтаю».
База отдыха «Рафт-Премьер» на Алтае ищет на сезон горничную, которой обещают платить 35 тысяч рублей. Нужно подготавливать номера и убирать помещения базы. Помимо зарплаты работодатель обещает бесплатное проживание, трехразовое питание, компенсацию проезда.
Желающим поработать летом в Крыму, возможно, подойдет вакансия трансферного гида. В обязанности входит сопровождение туристов по маршруту «аэропорт — отель —аэропорт» или «отель — отель».
— Максимально полно презентовать гостям туристский потенциал Крыма, его достопримечательности, сформировать достойный облик курортов республики, — говорится в описании вакансии. — Представлять и защищать интересы гостей, оказывая им максимальное содействие и помощь.
Если нет дачи, но есть желание работать в саду, можно устроиться агрономом-садовником.
— Нужно заботиться о цветах, кустарниках и деревьях на открытой террасе, осуществлять подкормку растений, укрывать на зиму и реанимировать после зимы. Особенно важно большое внимание уделять профилактическим мероприятиям. Знать причинно-следственные связи заболеваний растений. Уметь создать гармоничную композицию, чтобы сад всё время находился в динамике, уметь компоновать растения в пространстве по сезону, чтобы по очереди менялись цвет, форма, — просит работодатель. Зарплата — 3–4 тысячи рублей за выход. График работы — 3 дня в неделю по 4–6 часов.
Вахта
Аналитики Avito.ru обращают внимание, что в летний сезон особенно растет потребность в работниках вахтовым методом.
— Заметна нарастающая потребность со стороны отелей, гостиниц, ресторанов и детских учреждений. Кроме того, в фитнес-клубы и салоны красоты, расположенные в туристических зонах, требуется дополнительный персонал в сфере бьюти, — поясняет управляющий директор платформы «Авито.Работа» Артем Кумпель.
Кроме детских лагерей и гостиниц, в Новосибирске на 13% выросло количество объявлений о работе в сфере «Домашний персонал» — ищут нянь на лето, сиделок, поваров, помощников по хозяйству в загородные дома и работников на ферму.
— Зачастую такая работа вахтой подразумевает проживание на территории работодателя. Медианная зарплата здесь составляет
Медианная зарплата — это срединная зарплата: половина всех работников получает меньше этого уровня, а половина — больше.
Лето — это жаркий сезон и в строительной отрасли. Нужны разнорабочие, специалисты рабочих строительных специальностей (маляры, штукатуры, отделочники, плотники
— 49% вакансий по подработке не предполагают наличие релевантного опыта у соискателя. Год назад таких вакансий было больше — 65%. При этом доля вакансий с опытом от трех лет и выше увеличилась с 9% до 21%. Этот факт также свидетельствует о замещении традиционных вакансий, предполагающих полный рабочий день. Работодатели в условиях неопределенности предпочитают нанимать сотрудников на неполный день, на разовые задачи, — объясняет рост количества вакансий для подработки Юрий Михеев.
По его данным, медианные заработные платы по вакансиям с частичной занятостью выросли за год практически в два раза. Однако рост также произошел в основном за счет вакансий, предполагающих наличие опыта. Без опыта работы рост по заработным платам заметен только по курьерам и водителям такси, но обычно работодатель указывает в таких вакансиях максимально возможный заработок, который потребует работу без выходных с перерывом только на сон.
То есть количество вакансий на подработку растет, но требования к соискателям увеличиваются, поэтому устроиться на работу специалисту с опытом будет не сложнее, чем прошлым летом. При этом соискателей без опыта ждет возросшая конкуренция при снижении числа предложений от работодателей.
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