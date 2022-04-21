«У меня крик души». Как и почему отказывают в работе людям старше 40 лет — рассказ сибирячки после собеседований

У меня крик души. Не могу найти работу с хорошей зарплатой и карьерным ростом. Считаю, что одна из причин — дискриминация по возрасту. Понимаю, что сейчас сложное время — кого-то уволили, сократили. И вроде как сиди и помалкивай, радуйся, что есть работа, хоть и получаешь копейки. Но, думаю, нормально, если человек хочет чего-то большего.



Мне 43 года, я окончила РАНХиГС, специалист по управлению персоналом. Когда-то у нас с мужем был общий бизнес. Потом мы развелись, теперь бизнеса у меня нет, я устроилась на работу помощником руководителя. За все годы ведения бизнеса у меня появилось много навыков. Работала за всех: за бухгалтера, за администратора, юриста. То есть практически все процессы в компании были под моим надзором. Но этот опыт, как выяснилось, никому не интересен, во всяком случае на собеседованиях это не берут во внимание. Скорее возьмут моложе либо по знакомству.



Проработав три года на своей должности, я поняла, что хочу большего. Зная свои навыки и способности, попросила повышения зарплаты (карьерного роста в данной организации нет). Мне сказали: «Нет, вы в рынке, ваша зарплата в рынке». Сейчас я зарабатываю 40 тысяч рублей. Но знаю, что есть коллеги на тех же позициях — молодые девушки, у которых зарплата — 60.

