«У меня крик души». Как и почему отказывают в работе людям старше 40 лет — рассказ сибирячки после собеседований

За последний месяц ситуация на кадровом рынке сильно изменилась. Еще недавно аналитики говорили про кадровый голод, сегодня констатируют снижение количества предложений и сокращение сотрудников. Новые реалии осложнили и без того трудный поиск работы для людей старше 40 лет. Жительница Новосибирска Ирина К. уверена, что чаще всего ей отказывают именно по этой причине. А вторая причина, по которой женщинам сложнее найти работу, — это дети. Ирина рассказала, какие вопросы ей задают на собеседованиях и почему советуют пропустить вопрос о возрасте в анкете соискателя. Далее — от первого лица.
У меня крик души. Не могу найти работу с хорошей зарплатой и карьерным ростом. Считаю, что одна из причин — дискриминация по возрасту. Понимаю, что сейчас сложное время — кого-то уволили, сократили. И вроде как сиди и помалкивай, радуйся, что есть работа, хоть и получаешь копейки. Но, думаю, нормально, если человек хочет чего-то большего.
Мне 43 года, я окончила РАНХиГС, специалист по управлению персоналом. Когда-то у нас с мужем был общий бизнес. Потом мы развелись, теперь бизнеса у меня нет, я устроилась на работу помощником руководителя. За все годы ведения бизнеса у меня появилось много навыков. Работала за всех: за бухгалтера, за администратора, юриста. То есть практически все процессы в компании были под моим надзором. Но этот опыт, как выяснилось, никому не интересен, во всяком случае на собеседованиях это не берут во внимание. Скорее возьмут моложе либо по знакомству.
Проработав три года на своей должности, я поняла, что хочу большего. Зная свои навыки и способности, попросила повышения зарплаты (карьерного роста в данной организации нет). Мне сказали: «Нет, вы в рынке, ваша зарплата в рынке». Сейчас я зарабатываю 40 тысяч рублей. Но знаю, что есть коллеги на тех же позициях — молодые девушки, у которых зарплата — 60.
В последний год активно ищу другую работу и поняла, что часто не приглашают на собеседования или просто не отвечают именно из-за возраста.
Недавно у меня было собеседование онлайн, мне показалось, что всё всем понравилось. Потом девочка, молодой HR-менеджер, прислала мне очередной отказ. Я говорю: «Вы не могли бы мне объяснить, почему мне отказали? Просто интересно». Она мне отвечает: «Мы решили всё-таки найти помощника с управленческим направлением». Я в ответ: «Мы же обсуждали, я окончила это направление в РАНХиГС, именно по управлению персонала, я занималась подбором персонала, и у меня это есть в навыках». Она мне больше ничего не ответила. Я человек прямой, не то чтобы правду матку, но всё же хотелось прояснить. Спрашиваю: «Наверное, это всё-таки с возрастом связано?» Было что-то невнятное — я поняла, что так и есть.
И так постоянно, прежде чем дойти до собеседования с руководителем назначают онлайн-собеседование, там менеджер, какая-нибудь белокурая девочка с накачанными губами что-то спрашивает, а потом принимает для себя решение: нет, такую женщину мы принимать не будем.
Вопросы у всех стандартные, и лично у меня они вызывают недоумение. Например, «какие обязанности вам нравится выполнять?» или «какие обязанности вам не нравится выполнять?» Вот что это за вопросы? Я приду к вам в новую организацию, будет новое направление, новые обязанности. Что хотят услышать в ответ на такие вопросы? Вы же видите мое резюме, я там прописала все свои умения, навыки и так далее. Или бывает так:
— Почему ищете работу?
— Хочу зарплату больше.
— А что у вас там?
Но это же очевидно, что человеку хочется другую работу не просто так. Может быть, коллектив поменять или место работы. Да и вообще хочется лучшего, это же нормально для адекватного человека.
Однажды я дошла до руководителя. Побеседовала, потом пишу кадровикам, спрашиваю, что решили. Они: решили, что нам нужен помощник с техническим образованием. Ну так тогда сразу определитесь. Зачем зовете на второе собеседование?
Почему решила, что отказывают с возрастом? Потому что при отказах задаю прямые вопросы на эту тему, мне на них не отвечают. У меня подруга работает эйчаром в крупной известной компании. Она посмотрела мое резюме, сказала, что всё хорошо, но посоветовала не писать возраст, чтобы сразу не было негативных откликов. Я убрала эту цифру, тогда мне начали поступать звонки. Но звонят и сразу спрашивают: «А какой у вас возраст, вы не указали». То есть это первый главный вопрос.
А если не возраст, то маленькие дети. У меня подруга — юрист, с хорошим опытом, красотка, если говорить про внешность. У нее двое детей, она в декрете уже лет семь. На собеседованиях разговор сводится к одному: «У вас дети?» А потом, правда очень корректно, конечно, дают отказ. А она в разводе — муж бросил, ушел, ей как жить вообще?
За последние две недели я сделала 10 откликов. Мне сразу пришло два отказа — один из них как раз оттуда, где было написано про «молодой коллектив». Выгляжу я хорошо, в резюме — хорошая фотография. Но часто даже не вызывают на беседу, хотя я подхожу под все озвученные требования. Получается, без беседы делают выводы и зачастую только на основании моего возраста. И какого? 43 года.
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