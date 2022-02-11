Синие и серые воротнички: кто нужен компаниям в Новосибирске на зарплату в 100 тысяч в месяц

С 2020 года на рынке труда появились новые тенденции, которые через два года не просто остались прежними, но и укрепились. В частности, дефицит кадров, о котором трубят кадровые аналитики, и как следствие — хоть и небольшой, но всё же рост зарплат. Сейчас в топе востребованных профессий — курьеры, водители и продажники. Директор по развитию платформы Avito Работа Дмитрий Пучков рассказал, где не хватает рабочих рук и почему люди стали чаще искать подработку.
Рост зарплаты в вакансиях
Avito Работа позиционирует себя как лидер по подбору синих и серых воротничков. Во всяком случае так сервис охарактеризовал директор по развитию платформы Дмитрий Пучков на презентации в Новосибирске. Синими воротничками называют массовые рабочие профессии, представители которых чаще занимаются физическим трудом. Серые воротнички — это сфера услуг. По словам Дмитрия Пучкова, к ним относятся в том числе офис-менеджеры и операторы call-центров.
Вообще, за последние два года произошло много изменений не только на отдельных платформах, но и в целом на кадровом рынке во всём мире.
— Пандемия внесла действительно огромный вклад, огромное влияние на рынок труда. И тот толчок изменения кривых трендов, который произошел в
В некоторых сферах зарплаты выросли, в доказательство даже есть показатели в абсолютных цифрах: например, в лидерах — охрана и безопасность (еще два года назад сотрудникам платили 25 тысяч, сейчас их заработок вырос до 35 тысяч рублей). Также рост зарплат заметили в вакансиях банковской сферы, бухгалтерии и госслужбы.
Профессии в дефиците
Чем больше проблем с поисками сотрудников, тем выше спрос на тех, кто их ищет. За год количество вакансий в сфере управления персоналом выросло на 240%, констатируют аналитики Avito.
По данным опросов hh.ru, больше всего вакансий для hr-специалистов в Новосибирской области было открыто компаниями из сферы информационных технологий (14% от всех вакансий для рекрутеров в регионе), на втором месте — розничная торговля (14%, при этом розница уступила свои лидерские позиции, которые она занимала в 2020 году). В десятке отраслей, которые больше всего нуждаются в hr-специалистах — услуги для бизнеса (10%), финансовый сектор (7%), товары народного потребления, строительство, перевозки и логистика (по 6%), продукты питания (5%), телекоммуникации и связь (5%). В среднем специалистам по персоналу в Новосибирской области предлагают зарплату 44,5 тысяч рублей.
Кроме кадровиков, стало больше вакансий в сфере госслужбы, говорит Дмитрий Пучков. Категория не самая высокооплачиваемая, но главный фактор, который привлекает соискателей, — это стабильность.
Интересно, что прирост вакансий случился в сфере развлечений (170%). Представитель Avito Работа называет эту сферу американскими качелями, потому что в пандемию такой бизнес приходилось то закрывать, то снова открывать, соответственно, сначала отказываться от сотрудников, а потом снова их нанимать.
Дисбаланс резюме и откликов заметен в самых востребованных сферах. Например, в сфере продаж (а это пятая часть вообще всех вакансий в Новосибирске) — на 17% вакансий приходится лишь 9,5% откликов. В производстве на 16% вакансий — 14% откликов, аналогичная ситуация в строительстве, где на долю вакансий 14% приходится 11,4% откликов.
Почему мало сотрудников
Аналитики называют несколько причин, которые привели к дефициту сотрудников: отток мигрантов, переход людей в новые сферы и демографическая яма.
Что касается мигрантов, по словам Дмитрия Пучкова, до пандемии в стране работали 11,5–
Кстати, и внутренняя миграция сократилась примерно на 20%: люди стали меньше ездить на вахты и выезжать на заработки из пригорода в большой город.
— Сейчас, если вахта, после зарплаты спрашивают, где будут жить, сколько людей будут жить вместе со мной и будут ли врач и страховка. Раньше если вопрос страховки вообще не стоял или был в конце списка, сейчас всё наоборот, — объясняет Дмитрий Пучков.
По данным сервиса Зарплата.ру, с 2019 года количество вакансий с ДМС выросло на 39%. Больше всего вакансий, где соискателям предлагают ДМС на январь 2022 года, — в промышленности, логистике, розничной торговле и для рабочего персонала.
По словам Дмитрия Пучкова, в последние два года, пока шла пандемия, мигранты тоже не сидели на месте, потому что у большинства не было подушки безопасности и нужно было искать работу. Многие переориентировались на Китай, Южную Корею и Штаты, к тому же Россия перестала быть магнитом, особенно, если учесть девальвацию рубля.
Еще один фактор — отсутствие молодежи. Демографическая яма нас уже настигла, а так называемый антипик будет еще через 4–5 лет.
— Даже если вдруг волшебным образом ситуация разрешится так, что кризис отступит, прогноз такой, что, к сожалению, быстро вернуть внешние миграционные потоки мы точно не сможем. Демографическая ситуация точно не изменится. Единственное, на что мы можем точно уповать, это на возвращение мобильности внутри страны, — считает директор по развитию Avito Работа.
Тренд на автоматизацию
Таким образом, нехватка сотрудников рождает два тренда: зарплатная инфляция и автоматизация.
— Когда невозможно вечно наращивать заработную плату, работодатель вынужден делать даже не тот же, а увеличившийся объем работ. И в этом случае нужно что-то автоматизировать, — объясняет Дмитрий Пучков новую тенденцию. В том числе в тех сферах, где на первый взгляд это выглядит невозможным. Например, отряд дворников можно заменить какой-то уборочной техникой.
Среди профессий, которые стоят под угрозой: кассиры, операторы call-центров и, хоть в далеком будущем, но водители.
Пока водители — в топе востребованных профессий. По данным сервиса Superjob, в Новосибирске водителю с опытом вождения от трех лет, навыками работы с кассовым терминалом и знанием делового этикета могут предложить доход больше 100 тысяч рублей. В среднем водителям платят 50 тысяч рублей.
— В Новосибирске от 30 до 35 тысяч рублей может зарабатывать сотрудник с водительскими правами категории В, знанием основных технических характеристик автомобиля, правил дорожного движения и стажем вождения от одного года. Также конкурентным преимуществом будет наличие собственного автомобиля, — уточняют аналитики сервиса.
Подработка — в топе
По данным кадровых аналитиков, подработка становится всё более востребованной. Особенно как раз у синих воротничков — людей, которые заняты физическим трудом. В топе отраслей — ритейл, логистика, транспорт, гостинично-ресторанный бизнес.
— У людей, работающих на одной работе, денег постоянно не хватает. По крайней мере им бы точно хотелось зарабатывать больше. И порядка трети аудитории синих воротничков так или иначе либо постоянно имеют какую-то действующую подработку, либо готовы ее рассматривать, — объясняет тренд Дмитрий Пучков.
Он уточнил, что желающему найти подработку на Avito нужно обязательно иметь статус самозанятого. Кстати, рост количества самозанятых Дмитрий Пучков называет клюшкообразным:
— Я затрудняюсь сказать, какая сейчас цифра, но в России несколько миллионов людей получили этот статус, значит, постоянно имеют какой-то заработок, — говорит он. — Мы как Avito Работа тоже на него отреагировали — протестировали сервис временной занятости.
Курьеры
Все пошли в доставку, и выросла новая армия людей с этой профессией. Если раньше курьерами работали больше мигранты, сейчас туда ринулись все, говорит Дмитрий Пучков. По разным оценкам, в стране курьерами работают около 5 миллионов человек. При этом, в городах-миллионниках заработок в этой сфере доходит до 100 тысяч рублей. Потребность в курьерах окончательно добила некоторые сферы. Сфера переманила мигрантов, которые теперь предпочтут идти в службу доставки, а не класть кирпичи в минус 20.
Что делать работодателям?
Директор по развитию Avito Работа уверен, что работодателям придется пересматривать свои подходы к найму, потому что ситуация с кадрами не улучшится. В том числе придется лучше работать с действующим персоналом, чтобы избегать текучки, а также обращать внимание на новых соискателей. Например, на людей в возрасте и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Что касается первой категории, таких людей предпочитают не брать на работу, потому что в случае чего их сложно уволить. Получается, с одной стороны, государство им помогло, с другой — отпугнуло потенциальных работодателей.
Ко второй категории потенциальных сотрудников в России отношение сложное и опять же много законодательных нюансов. Тем не менее, по мнению Дмитрия Пучкова, это тоже значимый пласт потенциальных сотрудников, которые могут успешно работать, тем более на удаленке.
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