Синие и серые воротнички: кто нужен компаниям в Новосибирске на зарплату в 100 тысяч в месяц

Что касается мигрантов, по словам Дмитрия Пучкова, до пандемии в стране работали 11,5– 12 миллионов иностранцев, а к концу прошлого года их осталось в два раза меньше. Заменить их было особо некому, а удаленка в ЖКХ, транспорте и логистике невозможна.

Кстати, и внутренняя миграция сократилась примерно на 20%: люди стали меньше ездить на вахты и выезжать на заработки из пригорода в большой город.

— Сейчас, если вахта, после зарплаты спрашивают, где будут жить, сколько людей будут жить вместе со мной и будут ли врач и страховка. Раньше если вопрос страховки вообще не стоял или был в конце списка, сейчас всё наоборот, — объясняет Дмитрий Пучков.

По данным сервиса Зарплата.ру, с 2019 года количество вакансий с ДМС выросло на 39%. Больше всего вакансий, где соискателям предлагают ДМС на январь 2022 года, — в промышленности, логистике, розничной торговле и для рабочего персонала.

По словам Дмитрия Пучкова, в последние два года, пока шла пандемия, мигранты тоже не сидели на месте, потому что у большинства не было подушки безопасности и нужно было искать работу. Многие переориентировались на Китай, Южную Корею и Штаты, к тому же Россия перестала быть магнитом, особенно, если учесть девальвацию рубля.

