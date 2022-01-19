Кому поднимут зарплату в 2022 году? Аналитики рассказали, на что рассчитывать на рынке труда

По его словам, в IT-сфере есть компании, где средний возраст сотрудника — 26 лет. Но опять же, компания компании рознь, к тому же возраст — не всегда показатель.



— Очень тяжело мерить людей по возрасту. Потому что бывает, что 45-летний заткнет за пояс 25-летнего и по духу, и по настрою, и по поведению. И даже выглядеть может лучше, — делится наблюдениями эксперт.



Все говорят, что людей не хватает, а я не могу найти работу. Почему?

В ответ на публикации о кадровом голоде читатели НГС часто приводят обратные примеры из своей жизни. Например, говорят о том, что не могут найти работу несмотря на то, что все ищут сотрудников. Вот сообщение специалиста из сферы медиакоммуникаций, которая не может найти работу несколько месяцев:



Я активно искала работу с ноября, но так ничего и не нашла. Я не просто разместила несколько резюме, но и откликалась на вакансии, прикладывая сопроводительное письмо и портфолио. Иногда в день я получала по три отказа, конечно, без объяснения причин. Но чаще всего со стороны работодателей раздаётся звенящая тишина — не только на этапе первоначального отклика (иного особо и не ожидаешь), но и после выполненного тестового задания. Возможно, причина в том, что мне 40 лет, а всем подавай молодых, с горящими глазами и за 20 000 рублей. В моем возрасте нужно уже либо занимать руководящие позиции, либо иметь свой бизнес. К слову, он у меня есть, но сезонный.



С ноября мне удалось сходить лишь на одно собеседование — в целом впечатление от него у меня осталось хорошим. После беседы с руководителем меня попросили сделать тестовое задание, которое я выполнила, но по истечении необходимого периода никакой обратной связи я также не получила, хотя написала письмо рекрутеру. В целом культура найма в России меня продолжает расстраивать — сегодня из каждого утюга кричат о том, что в стране после пандемии дефицит кадров и не хватает адекватных людей, поэтому компании пересматривают подходы к побору персонала — не отказывают сразу взрослым кандидатам, готовы брать людей без опыта, переучивать и так далее. А в результате тебе просто никто нигде не отвечает, словно тебя нет.



Думаю, на деле усилилась конкуренция лишь на рынке IT, в сфере рабочих специальностей, серьезно не хватает людей в медицине. Зато любой теперь может стать курьером, а если есть авто, так вообще отлично. Туда я и планирую теперь пойти, тем более зарплата сопоставима с той, которую я получала, целыми днями ковыряя слова. Зато никто не будет ждать от меня горящих глаз и вовлеченности».