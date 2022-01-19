Кому поднимут зарплату в 2022 году? Аналитики рассказали, на что рассчитывать на рынке труда

Пандемия потрясла рынок труда, причем как в прямом, так и в переносном смысле. За два года удаленка стала нормой, курьер попал в топ самых востребованных профессий, а из-за нехватки мигрантов начался острый дефицит водителей и рабочих. В конце прошлого года появилась еще одна неожиданная тенденция — люди жалуются на выгорание и массово увольняются. Эйчары уверены, что в ближайшее время компаниям придется повышать зарплаты и совершенствовать соцпакет, потому что только так они смогут выиграть битву за самую вожделенную категорию сотрудников — молодежь до 30 лет. Кстати, эйджизм по-прежнему в махровом цвету, но эксперты считают, что скоро работодателям придется охотнее рассматривать возрастных кандидатов, потому что просто нет выбора. Почему при дефиците кадров люди не могут найти работу, кому и когда повысят зарплаты и как не остаться за бортом, если вам уже далеко не двадцать — подробнее в материале НГС.
Зарплата
В 2022 году компании будут повышать зарплату — об этом с уверенностью говорят все кадровые аналитики. Зарплаты хоть немного, но вырастут, и не потому, что пришло время или в компаниях задумались об уровне жизни сотрудников (хотя, может и так, конечно). Основная причина — усилить свое преимущество в борьбе за лучшего кандидата.
Кадровый голод — главная тенденция на рынке труда с начала пандемии. Причин для этого несколько, в том числе снижение активности соискателей во время кризиса, отток мигрантов, удаленка с возможностью работать на столичную, а не местную компанию, демографический провал. Эксперты называют прошлый год годом кандидата, и в 20
— По чуть-чуть, но растут. Где-то гораздо быстрее, например, в сфере IT. Но, на самом деле, я даже затрудняюсь назвать сферу, где за 2021 год зарплаты не выросли. Хотя бы ненамного, — считает основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. По его мнению, компании вынуждены это делать, чтобы не потерять сотрудников и иметь возможность нанимать людей.
Иногда мнения экспертов идут вразрез с реальным положением вещей, но это вопрос статистики. В середине декабря редакция НГС спросила у читателей, обещают ли им повысить зарплату. Ответили чуть больше 50 человек (не сильно объективный показатель, но всё же). Большинство опрошенных сказали, что не рассчитывают на рост своего заработка. Несколько участников опроса грустно пошутили про рост цен вместо зарплат. Лишь единицы сказали, что их зарплата вырастет, правда всего на несколько процентов, что будет почти незаметно. Многие даже не вспомнили, когда им повышали зарплату в последний раз, или называли смешные суммы: на 300, 500 или 700 рублей. Крупные компании, например Сбербанк, ответили, что индексируют зарплату на несколько процентов ежегодно.
— Никто не планирует, а потом, когда петух клюет, хочешь не хочешь, а повышаешь, — рассуждает Антон Дурнецов. — С одной стороны, нет людей, с другой — твоих нынешних сотрудников начинают разбирать по рынку с зарплатой гораздо выше, чем у тебя. Делаешь какой-то вывод: либо закрывать бизнес, либо повышать зарплату.
При этом повышение зарплаты сотрудникам ведет к повышению цен на продукт компании, а в итоге к инфляции, рассуждает эксперт.
— Около 90% компаний будут пересматривать в течение года зарплаты сотрудников. Драйвить этот процесс будут крупные компании, которых подгоняет конкуренция на рынке труда, а она высока и становится жестче со временем, — уверены аналитики HeadHunter Сибирь.
По их данным, в начале прошлого года в Новосибирской области было в среднем 4,9 резюме на одну вакансию (это считается комфортным индексом конкуренции), к концу года рынок труда был выраженно дефицитным (3,4 резюме на вакансию).
— Сейчас за дефицитных сотрудников идет борьба не только среди локальных компаний, но и тех, кто ищет людей на вахту по всей стране или те, кому нужны удаленные сотрудники. И, как правило, в обоих случаях кандидатам предлагают более высокую зарплату, — объяснили эксперты.
Если компании еще не анонсировали повышение зарплат, то могут сделать это в ближайшие месяцы. Банк данных зарплат hh.ru собрал информацию по этому вопросу от компаний Новосибирской области. 16,7% поднимут зарплатный вопрос уже в январе. В феврале этот вопрос поднимут 8,3% компаний, в марте — 5,6%. Пересматривать зарплаты по итогам первого квартала 2022 года будут 13,9% компаний.
К сожалению, на глобальный рост заработков рассчитывать не стоит. Работодатели готовы повысить зарплаты в среднем на 5%. За прошлый год заметнее всего выросли зарплаты в сферах: «инсталляции и сервис» (+24%, до 54,7 тыс.руб.), административный персонал (+20%, до 45,6 тыс. руб.), у специалистов по маркетингу, рекламе и PR (+17%, до 50 тыс. руб.).
Больше чем на 10% выросли средние предлагаемые зарплаты для продавцов-консультантов, сотрудников из сферы гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), для кадров из сферы безопасности, в сфере искусства, развлечений, масс-медиа и для рабочего персонала. А также для начинающих специалистов и студентов, — уточнили аналитики hh.ru.
Дефицит кадров
Руководитель департамента аналитики Зарплата.ру Юрий Михеев говорит, что нехватка кадров при избытке вакансий есть для рабочих специальностей, в строительном секторе, в медицине и в сфере IT.
— Причины те же: демографическая яма 90
Особенно в сфере IT — в регионах в прошлом году быстрее росли зарплаты, чем на столичном рынке.
Еще один важный момент в копилку причин нехватки людей — отток мигрантов. Во время пандемии люди разъехались и пока не торопятся возвращаться, хотя уже могут. Если и возвращаются, то уже на другие позиции, например, идут работать курьерами, а не на стройку.
— Это связано с тем, что предлагаемые зарплаты, например, для курьеров или водителей в России кратно выше тех, что предлагаются за неквалифицированный труд рабочих, — объясняют аналитики HeadHunter Сибирь. — Разнорабочим в Новосибирской области в среднем предлагают заработать 35 тысяч рублей, в то время как водителям и курьерам — 55 тысяч рублей. При этом условия труда и рабочий график в сфере курьерской доставки более свободный и гибкий, что дает возможность совмещать несколько вариантов занятости.
Самые проблемные сферы
Кроме IT-специалистов, не хватает медиков (по данным hh.ru, в этой сфере сейчас 0,8 резюме на вакансию).
По данным SuperJob, динамика спроса на медицинский персонал меняется от одной к другой волне распространения ковида. В среднем за прошлый год количество вакансий для врачей выросло вдвое, для среднего и младшего медицинского персонала — в 1,5 раза. Кстати, сегодня позиции для медиков часто попадают в топ самых высокооплачиваемых. Высоко оценивают свои навыки специалисты медицинской сферы в возрасте 40–49 лет.
Аналитики hh.ru говорят, что по-прежнему мало рабочих (один кандидат на вакансию). В продажах — в среднем 1,5 резюме на вакансию, а автомобильном бизнесе — 1,6, в производстве и закупках — 1,7.
— В продажах обычно размещается самое большое количество предложений о работе, и соискатели в продажах также всегда были самыми активными в поиске работы. Но в прошлом году благодаря развитию ритейла спрос в этой профсфере возрос так резко, что специалисты по продажам попали в категорию не только самых востребованных, но и одних из самых дефицитных, — констатируют эксперты.
Я в айтишники пойду
Нехватка IT-специалистов привела к тому, что появились школы и курсы для тех, кто хочет переучиться. Школу программистов организовала компания 2ГИС, компания «Яндекс» приглашает переучиваться таксистов. Но, как и везде, есть нюансы.
— Если прямо совсем честно, то тяжело верю, что если таксисту больше 40 лет, ему будет легко переучиться, — сомневается Антон Дурнецов. — Эта сфера требует большой гибкости ума. Если даже человек хочет пойти работать в полуайтишную сферу — начиная от тестировщика, заканчивая техническим писателем.
По его словам, в этой сфере, к сожалению, возраст — один из определяющих факторов, «айтишная сфера начинает выкаблучиваться уже после 35 лет». Эти выводы рождаются не просто так, а исходя из опыта работы рекрутеров с IT-компаниями, уточнил он.
Эйджизм
Разумеется, дефицит кадров подогревали и демографические потрясения, рассуждают аналитики hh.ru. По данным Росстата, в прошлом году на рынок труда вышла самая малочисленная когорта людей в возрасте 20–24 лет, это около 7 миллионов человек. В диапазоне от 30 до 34 лет было 12,6 миллионов россиян, и количество работников этого возраста будет тоже сокращаться.
— Это значит, что молодых специалистов на рынке труда будет становиться меньше, а прошлый год стал первым, когда эффект демографической ямы 9
Одни эксперты считают, что это может изменить отношение к более возрастным кандидатам, другие относятся к этому скептически.
— Знаете, я тоже умею сказки рассказывать. Конечно, все хотят быть умными и говорить про такую тенденцию, что раз людей не хватает, то пойдут более взрослые. Но, к сожалению, работодатели на это не идут, — констатирует Антон Дурнецов. — Мы у себя в агентстве видим этот путь, этот тренд — попытки уговорить заказчиков, когда у них не хватает денег на нужную квалификацию, нужный возраст, локацию какую-то. Часто это заканчивается ничем. Кто-то говорит: ну, ладно, пусть будет молодой, чему-то будем пытаться учить. Процентов 60 — если так можно сформулировать, упертых, — так и остаются при своем мнении. Мы ищем только такого: молодого, сильного, за, условно, 200 тысяч рублей, хотя на рынке они просят 350.
По его словам, в IT-сфере есть компании, где средний возраст сотрудника — 26 лет. Но опять же, компания компании рознь, к тому же возраст — не всегда показатель.
— Очень тяжело мерить людей по возрасту. Потому что бывает, что 45-летний заткнет за пояс 25-летнего и по духу, и по настрою, и по поведению. И даже выглядеть может лучше, — делится наблюдениями эксперт.
Все говорят, что людей не хватает, а я не могу найти работу. Почему?
В ответ на публикации о кадровом голоде читатели НГС часто приводят обратные примеры из своей жизни. Например, говорят о том, что не могут найти работу несмотря на то, что все ищут сотрудников. Вот сообщение специалиста из сферы медиакоммуникаций, которая не может найти работу несколько месяцев:
Я активно искала работу с ноября, но так ничего и не нашла. Я не просто разместила несколько резюме, но и откликалась на вакансии, прикладывая сопроводительное письмо и портфолио. Иногда в день я получала по три отказа, конечно, без объяснения причин. Но чаще всего со стороны работодателей раздаётся звенящая тишина — не только на этапе первоначального отклика (иного особо и не ожидаешь), но и после выполненного тестового задания. Возможно, причина в том, что мне 40 лет, а всем подавай молодых, с горящими глазами и за
С ноября мне удалось сходить лишь на одно собеседование — в целом впечатление от него у меня осталось хорошим. После беседы с руководителем меня попросили сделать тестовое задание, которое я выполнила, но по истечении необходимого периода никакой обратной связи я также не получила, хотя написала письмо рекрутеру. В целом культура найма в России меня продолжает расстраивать — сегодня из каждого утюга кричат о том, что в стране после пандемии дефицит кадров и не хватает адекватных людей, поэтому компании пересматривают подходы к побору персонала — не отказывают сразу взрослым кандидатам, готовы брать людей без опыта, переучивать и так далее. А в результате тебе просто никто нигде не отвечает, словно тебя нет.
Думаю, на деле усилилась конкуренция лишь на рынке IT, в сфере рабочих специальностей, серьезно не хватает людей в медицине. Зато любой теперь может стать курьером, а если есть авто, так вообще отлично. Туда я и планирую теперь пойти, тем более зарплата сопоставима с той, которую я получала, целыми днями ковыряя слова. Зато никто не будет ждать от меня горящих глаз и вовлеченности».
Несмотря на все «отягчающие» факторы, если искать работу, ее можно найти в любой сфере, уверен Антон Дурнецов. Сложнее всего сейчас это сделать топ-менеджерам, потому что в этой сфере мало вакансий. Кто-то не может найти работу в том числе из-за отсутствия компетенций.
— Если очень сильно захотеть, с мозгом подойти к выбору человека, то это всё проверяется элементарно. Собираются отзывы, смотрится послужной список, результаты, достижения и так далее. Как человек достигал этих результатов, как он мыслит, — рассуждает эксперт. — Реально профессионалов единицы. Но такие работу и не ищут. А все остальные ходят по рынку толпами и не могут найти работу по восемь месяцев. У меня есть ютуб-канал как для эйчаров, как они могут улучшить работу в своих компаниях, так и для кандидатов. Я могу сказать, что ни кандидаты, ни эйчары ни черта не стремятся к тому, чтобы чему-то научиться в этой жизни.
Юрий Михеев считает, что сегодня востребованы, могут претендовать на высокую заработную плату и хорошие условия квалифицированные кадры, имеющие конкретные hard и soft skills.
— Вакансий на рынке сейчас много, гораздо больше, чем 3–5 лет назад. Другое дело, что большая часть из них требует тяжелого труда, а зарплатные предложения относительно небольшие: курьеры, водители, грузчики. Заработная плата по таким позициям выросла за последние два года, но действительно интересных предложений не так много, — объяснил он. — Если у вас нет опыта и квалификации, то нужно отдавать себе отчет в том, что найти работу с заработной платой 200 тысяч рублей, с ДМС и гибридным графиком не получится. Нужно идти учиться, благо рынок онлайн-образования только растет и может позволить получить нужный релевантный для специальности опыт. Например, по количеству резюме на одну вакансию в Новосибирске в лидерах юристы, в то же время позицию квалифицированного узкого специалиста компании зачастую не могут закрыть несколько месяцев.
Антон Дурнецов говорит, что есть истории, когда, например, 35–40-летний человек хочет сменить профессию, но потом не может найти работу, каким бы умничкой он ни был.
— К сожалению, компании, в силу возраста кандидата, в силу того, что это начинающий специалист — «джун» по сути, у которого опыта никакого нет, не хотят особо с ним нянчиться. Здесь обидно до слез, — говорит эксперт. — Но честно скажу, кто долбится в разные закрытые двери, рано или поздно найдет ту дверь, которую ему откроют, которая ему понравится.
Онлайн-профессии и удаленка
Из-за новой волны ковида компании снова переводят на удаленку. За последние пару лет на рынке появились новые онлайн-профессии, которые будут востребованы, уверены аналитики. Главное, чтобы кандидат обладал так называемыми soft skills.
— В первую очередь — это ответственность. Людям, которые работают из дома, не хватает ответственности. Человек может взять на себя какие-то обязательства, но с таким же успехом он их не выполнит. И таких людей большинство, — приводит пример Антон Дурнецов. — Представляете, вы сидите дома в комфортной обстановке, когда приходите домой, ваш мозг привык расслабляться. Плюс муж, жена, дети, родители, животные и так далее. Это всё очень сильно расслабляет. Человек может работать удаленно, если у него все хорошо с ответственностью. Это любая профессия — хоть дизайнер, хоть копирайтер, связана с IT, не связана с IT. Ты можешь быть профессионалом в любой сфере и работать удаленно, но только если ты можешь отвечать за свои слова. Тогда тебя будут ценить, тебе будут платить хорошие деньги.
Я устал, я ухожу
Выгорание и увольнение по собственному желанию — тоже одна из неожиданных тенденций на рынке труда. В то же время всё объяснимо, говорят аналитики.
— Проблема выгорания стала весьма заметной на фоне накопленной усталости за время пандемии. В декабре опросы службы исследований hh.ru показали, что 53% работающих новосибирцев замечают у себя первые признаки эмоционального выгорания (работа перестала радовать, чувства вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость), и это самые высокие показатели по сравнению с другими регионами страны, — приводит итоги исследования руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. — 18% уверены, что уже не впервые эмоционально выгорают, еще 18% — не сомневаются в том, что полностью выгорели. Лишь 8% признались, что никогда не замечали у себя признаков эмоционального выгорания.
По ее словам, только в 5% новосибирских компаний работодатели как-то занимаются проблемами выгорания сотрудников, остальных эта проблема пока не интересует. Чаще с этой проблемой работают банки (14%) и образовательные учреждения (10%). Есть ощущение, что пока работодатели не поняли масштабов бедствия или не понимают, как с ними можно работать, считают эксперты.
По словам Лилии Эсауленко, летом и осенью 2021 года зафиксирован пик увольнений по собственному желанию: доля этой причины составила 61% во втором квартале текущего года и 59% в третьем по России в целом, по Новосибирской области — 61,4% и 59% соответственно. Это является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64%). Реже остальных по собственному желанию покидают компанию-работодателя студенты и молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%).
По мнению Антона Дурнецова, здесь главное — понимать, действительно ли случилось выгорание. Потому что выгорание — это про сферу, а не конкретную должность или начальника. Устают все, в том числе руководители, собственники, рассуждает он. И если не научиться жить, выдыхать, искать способы перезагрузки, на другой работе может произойти то же самое и закончится это просто потерянным временем.
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