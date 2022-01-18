Подсчитана средняя зарплата в Новосибирске: у кого резко подскочили доходы в конце года

В декабре 2021 года средняя предлагаемая заработная плата соискателям в Новосибирске составила 47,6 тысячи рублей, говорится в исследовании сайта hh.ru.

Больше прочих получают топ-менеджеры (64,7 тысячи рублей в среднем), специалисты по добыче сырья (61,1 тысячи рублей) и представители автобизнеса (57 тысяч).



При этом меньше всех готовы платить госслужащим (37,9 тысячи рублей, падение на 13%) и педагогам (42,1 тысячи, на 18% меньше, чем ранее), говорится в результатах исследования hh.ru.



Заметный рост зарплат наблюдается в сфере «инсталляции и сервис» — почти на четверть (до 54,7 тысячи в месяц), на 20% больше стали больше платить административному персоналу (до 45,6 тысячи), доходы пиарщиков и маркетологов выросли на 17% (до 50 тысяч).

