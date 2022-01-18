Подсчитана средняя зарплата в Новосибирске: у кого резко подскочили доходы в конце года

В декабре 2021 года средняя предлагаемая заработная плата соискателям в Новосибирске составила 47,6 тысячи рублей, говорится в исследовании сайта hh.ru.
Больше прочих получают топ-менеджеры (64,7 тысячи рублей в среднем), специалисты по добыче сырья (61,1 тысячи рублей) и представители автобизнеса (57 тысяч).
При этом меньше всех готовы платить госслужащим (37,9 тысячи рублей, падение на 13%) и педагогам (42,1 тысячи, на 18% меньше, чем ранее), говорится в результатах исследования hh.ru.
Заметный рост зарплат наблюдается в сфере «инсталляции и сервис» — почти на четверть (до 54,7 тысячи в месяц), на 20% больше стали больше платить административному персоналу (до 45,6 тысячи), доходы пиарщиков и маркетологов выросли на 17% (до 50 тысяч).
Последние официальные данные Новосибирскстата по зарплатам датируются октябрем 2021, из них следует, что среднем она составляла
При этом жителям Новосибирска в среднем нужно 169 тысяч рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми — у мужчин потребности оказались выше, чем у женщин примерно на треть. Таковы результаты исследования портала Superjob за ноябрь 2021.
В декабре НГС проводил опрос читателей о том, как изменились их доходы за 2021 год. В нем приняли участие 659 человек. Они ответили на вопросы о своей зарплате и о том, как она изменилась в 2021 году, дали свою оценку борьбе с пандемией и поделились планами. Как сообщили 33,3% опрошенных, за 2021 год их доходы не изменились, у 25% доходы немного сократились, у 19,3% немного выросли, у 18,7% сильно уменьшились. Еще 3,7% признались, что их доходы сильно выросли в этом году.