Новосибирцы назвали сумму денег, которая нужна им для счастья — она в четыре раза выше средней зарплаты

Жителям Новосибирска в среднем нужно 169 тысяч рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми — у мужчин потребности оказались выше, чем у женщин примерно на треть. Такие данные приводит Исследовательский центр SuperJob на ноябрь.
— В мае у горожан эта сумма равнялась 166 тысячам рублей, а в январе этого года — 170 тыс. рублей. Стоит отметить, что в Новосибирске счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019 и 2018 годами почти не подорожало, тогда люди озвучивали желаемые 168 и 167 тысяч рублей соответственно.
По данным исследования, в 2018–2019 годах люди называли примерно ту же сумму для счастья, что и сейчас: 168–169 тысяч рублей.
Кстати, аппетиты новосибирцев оказались меньше, чем у среднестатистического россиянина, которому нужно 178 тысяч рублей в месяц. Дороже счастье оценивали в 2017 году — тогда, по данным аналитиков, средняя сумма была 184 тысячи рублей в месяц.
По данным Новосибирскстат, средняя зарплата в НСО в январе — сентябре 2021 года составила
У мужчин потребности оказались выше, чему женщин — для счастья им нужно больше почти на треть: мужчины говорили про 203 тысячи, женщины ограничивались 155 тысячами рублей. Запросы молодых людей до 24 лет оказались скромнее, чем у людей постарше. Молодежи достаточно 126 тысяч рублей в месяц.
«Те, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тысяч рублей. Запросы россиян с доходом от 80 тысяч рублей более существенны — 228 тысяч рублей», — уточняется в исследовании.
Самую большую сумму для счастья называли москвичи — им нужно 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тысячи рублей), на третьем оказался Ростов-на-Дону (198 тысяч рублей). В первую пятерку попали также Санкт-Петербург (192 тысячи) и Екатеринбург (186 тысяч рублей).
Самые скромные ожидания у оренбуржцев, для счастья им нужно в среднем 138 тысяч рублей.
Недавно кадровые аналитики нашли три тысячи вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей, кроме предложений для айтишников.