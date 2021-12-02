Новосибирцы назвали сумму денег, которая нужна им для счастья — она в четыре раза выше средней зарплаты

Жителям Новосибирска в среднем нужно 169 тысяч рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми — у мужчин потребности оказались выше, чем у женщин примерно на треть. Такие данные приводит Исследовательский центр SuperJob на ноябрь.



— В мае у горожан эта сумма равнялась 166 тысячам рублей, а в январе этого года — 170 тыс. рублей. Стоит отметить, что в Новосибирске счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019 и 2018 годами почти не подорожало, тогда люди озвучивали желаемые 168 и 167 тысяч рублей соответственно.