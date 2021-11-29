Кто в Новосибирске зарабатывает больше 100 тысяч, кроме айтишников? Есть три тысячи вакансий

В Новосибирской области нашлось три тысячи вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей, кроме предложений для айтишников. Об этом сообщили аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

— В ноябре в Новосибирской области было размещено больше трех тысяч вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше. 26% из них — это работа для специалистов из сферы «Информационные технологии, интернет, телеком», на втором месте по количеству таких вакансий — специалисты продаж (25%), на третьем — строители (20%), — сообщается в результатах исследования.