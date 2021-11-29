Кто в Новосибирске зарабатывает больше 100 тысяч, кроме айтишников? Есть три тысячи вакансий

В Новосибирской области нашлось три тысячи вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей, кроме предложений для айтишников. Об этом сообщили аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter.
— В ноябре в Новосибирской области было размещено больше трех тысяч вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше. 26% из них — это работа для специалистов из сферы «Информационные технологии, интернет, телеком», на втором месте по количеству таких вакансий — специалисты продаж (25%), на третьем — строители (20%), — сообщается в результатах исследования.
В общей сложности специалисты проанализировали 28 тысяч вакансий. Если не брать во внимание айтишников, самые высокие зарплаты предлагают специалистам по продажам. Например, от 500 до 700 тысяч рублей может получить региональный коммерческий директор по продажам с опытом управления продажами FMCG (товары повседневного спроса). Зарплату от 60 до 500 тысяч рублей предлагают директору по развитию медицинского центра. Кроме заработка, ему обещают премию 1 миллион рублей за открытый лечебно-диагностический центр.
По данным HeadHunter, кроме топ-менеджеров, больше 100 тысяч рублей готовы платить специалистам. Например, от 25 до 300 тысяч рублей может заработать менеджер по работе с клиентами ООО ГК «Стрижи». 100 тысяч предлагают курьеру на личном автомобиле. Вакансию открыла компания DPD в России (крупный оператор экспресс-доставки и логистики).
Высокие заработки по традиции — для вахтовиков. Например, повару на Чукотке готовы платить от 240 тысяч рублей, правда, это зарплата за 90 дней работы. Кроме зарплаты, работодатель оплачивает проживание, медосмотры, проезд и питание сотрудников. Зарплату 120 тысяч рублей обещают платить машинисту автовышки, который поедет работать вахтовым методом в Иркутске. Сотрудникам также предоставляется спецодежда, питание, проживание, оплата проезда до места работы и обратно.
Также в рейтинге высокооплачиваемых вакансий, опубликованных на сайте HH.ru, есть несколько позиций для медсестер, готовых работать за границей. Например, от 200 до 350 тысяч рублей предлагают медсестре в немецкой клинике (вакансия ООО «Медицинский центр Юнити»). Соискателю нужно иметь высшее или среднее образование, знать немецкий на начальном уровне и быть готовым изучать его дальше. Через год пребывания возможно получить постоянный вид на жительство.
Недавно новосибирский предприниматель дал сибирякам несколько советов, как откладывать с зарплаты, чтобы накопить себе на безбедную старость. По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в регионе — около 43 тысяч рублей.