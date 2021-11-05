Сколько денег откладывать с зарплаты, чтобы накопить на безбедную старость и пенсию в 70 тысяч — легкая инструкция

Недавно мы разбирались с мифами о пенсии и выяснили, полагается ли она неработающим пенсионерам. Впрочем, многие россияне, которым пока далеко до пенсионного возраста, со скептицизмом относятся к обещанным выплатам и самому ПФР. Новосибирский предприниматель и инвестор Сергей Лапушкин в своей авторской колонке рассказал, как обеспечить себе безбедную старость, даже если у вас средняя зарплата. Публикуем его инструкцию.
Что будет, если пенсии не будет? Думаете, такого не может быть? А между тем пенсионный возраст повышен, накопительная часть пенсии заморожена, и с 2021 года ее размер вообще планируют сократить. Что-то мне подсказывает, что эта реформа не последняя. Мир никогда не будет прежним. Каждый день приносит нам новые доказательства этого. Единственный способ перестать вздрагивать от новостей про пенсии от государства — это перестать на нее надеяться. Тем более мы сами можем обеспечить свое будущее лучше, чем кто-либо другой.
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Во-первых, давайте посчитаем, сколько денег нужно, чтобы чувствовать себя уверенно на пенсии? Пусть для нас будет комфортной сумма в одну тысячу долларов в месяц (автор делает все расчеты в долларах, считая эту валюту более стабильной, но для удобства читателей мы будем дублировать расчет в рублях. — Прим. ред.). В российской валюте это составит примерно 70 тысяч рублей.
Допустим, мы вкладываем деньги под самый консервативный процент — 4% годовых (такой можно найти, например, на банковских вкладах или сберегательных счетах. — Прим. ред.). Сколько их должно лежать на счете, чтобы каждый месяц вы могли снимать по тысяче долларов? Давайте считать. В сумме получится 300 тысяч долларов или примерно 21 миллион 292 тысячи рублей. Это и есть ваш пенсионный капитал, который вы должны накопить в течение всех этих лет.
Во-вторых, давайте выберем, куда вложить деньги. Если у вас средний доход, просто так накопить такую сумму сложновато. Согласны? Значит необходимо вкладывать сбережения в рост, чтобы они приумножали себя сами.
Самый понятный вариант — банковский депозит. Но доходность по нему сейчас еле-еле превышает 4%. Капитал будет расти, но очень-очень медленно. Нужно искать более интересную доходность. Сегодня я предлагаю рассмотреть вариант с фондовым рынком (рынок ценных бумаг: акций, облигаций, инвестиционных паев. — Прим. ред.). Изучение этого направления позволит делать 20% годовых. Наложим этот процент на наше желание получать тысячу долларов в месяц. Получится сумма в 60 тысяч долларов или 4 миллиона 253 тысячи рублей. Уже реальнее. Возьмем это за основу.
Используем метод ежемесячного пополнения портфеля и добавляем к нему сложный процент (начисление процентов и на основную сумму, и на проценты за предыдущее время. — Прим. ред.).
В таком случае у нас есть два варианта.
Вариант
Вариант
Осталось по сути одно. Изучить инвестирование в фондовый рынок, собрать портфель и включить выдержку. Кому-то может показаться, что 8–11 лет — это много. Но отмотайте назад это самое время и спросите себя: «Может стоило уже тогда начать откладывать и изучать направление инвестиций?» Я очень сейчас жалею, что в свои 20–22 года не изучал эту сферу. Сейчас мне 32, и я не хочу в 40 лет сидеть и, снова отматывая на 8 лет назад, сожалеть, что не начал сегодня.
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