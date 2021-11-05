Сколько денег откладывать с зарплаты, чтобы накопить на безбедную старость и пенсию в 70 тысяч — легкая инструкция

Недавно мы разбирались с мифами о пенсии и выяснили, полагается ли она неработающим пенсионерам. Впрочем, многие россияне, которым пока далеко до пенсионного возраста, со скептицизмом относятся к обещанным выплатам и самому ПФР. Новосибирский предприниматель и инвестор Сергей Лапушкин в своей авторской колонке рассказал, как обеспечить себе безбедную старость, даже если у вас средняя зарплата. Публикуем его инструкцию.

Что будет, если пенсии не будет? Думаете, такого не может быть? А между тем пенсионный возраст повышен, накопительная часть пенсии заморожена, и с 2021 года ее размер вообще планируют сократить. Что-то мне подсказывает, что эта реформа не последняя. Мир никогда не будет прежним. Каждый день приносит нам новые доказательства этого. Единственный способ перестать вздрагивать от новостей про пенсии от государства — это перестать на нее надеяться. Тем более мы сами можем обеспечить свое будущее лучше, чем кто-либо другой.

