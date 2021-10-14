Если не работаешь, пенсию не получишь? Развенчиваем 7 популярных пенсионных мифов

— Все добровольно уплаченные взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете гражданина, — говорит Юрий Гриценко. — После того как взносы поступили на лицевой счет и индивидуальный пенсионный коэффициент увеличился, можно заново подавать заявление на назначение пенсии.

Миф № 7. Каждый может выйти на пенсию досрочно

По большому счету да, рассчитывать на досрочную пенсию может каждый. Но здесь надо учитывать несколько нюансов. В первую очередь уйти на заслуженный отдых раньше времени могут те, у кого накопился изрядный страховой стаж.

— На два года ранее общеустановленного пенсионного возраста назначается страховая пенсия по старости тем работникам, которые имеют стаж 42 года (для мужчин) и 37 лет (для женщин), — говорит заместитель управляющего ОПФР по Томской области Ольга Петрухина. — Тем не менее выйти на пенсию такие работники могут при достижении 60 лет (мужчинами) и 55 лет (женщинами).

Когда в ПФР начнут подсчитывать ваш стаж, в ход пойдет всё: работа и другая занятость (но только на территории РФ), во время которой Пенсионный фонд получал за вас страховые взносы, больничные. А вот нестраховые периоды, о которых мы рассказывали чуть выше, в зачет не пойдут. То есть служба в армии, уход за детьми и нетрудоспособными родственниками права на досрочную пенсию не дают.

В Пенсионном фонде напоминают, что проверить свой стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг. Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где содержатся сведения о стаже, можно также получить в клиентских службах ПФР или в МФЦ. Если вы нашли ошибку и какой-то период работы «потерялся», подавайте заявление о корректировке сведений индивидуального учета и внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет.

Заявление можно подать лично или через своего представителя в клиентской службе ПФР, через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Обратиться с заявлением можно в любую клиентскую службу ПФР независимо от адреса прописки.

Ну а если вы самозанятый, читайте нашу инструкцию — как самозанятым не остаться без денег в старости.

