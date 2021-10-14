Если не работаешь, пенсию не получишь? Развенчиваем 7 популярных пенсионных мифов

Самый главный пенсионный миф — то, что о пенсии пора задумываться за пару лет до выхода на нее. Если вы рассчитываете получить в старости хоть какие-то крохи от государства, строить планы на заслуженный отдых стоит уже сейчас. Для начала давайте разберемся в вопросах, в которых некоторые могут запутаться.
Миф № 1. Если у моего НПФ аннулировали лицензию, я потеряю свои пенсионные накопления
Не переживайте, ничего вы не потеряете. Просто после аннулирования лицензии у вашего НПФ вашим новым страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования станет ПФР. День в день.
— Вся сумма средств пенсионных накоплений будет передана в ПФР и составит сумму взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели без учета инвестиционного дохода, а также средства, уплаченные в рамках программы софинансирования и сформированные за счет материнского (семейного) капитала, — рассказывают в пресс-центре ПФР. — При этом срок перевода средств не должен превышать трех месяцев с момента аннулирования лицензии. Если вырученные от реализации агентством по страхованию вкладов активов НПФ средства превысят размер гарантируемого номинала, то средства в размере превышения также поступят в ПФР для восстановления застрахованному лицу потерянного инвестиционного дохода.
Миф № 2. Социальная доплата до уровня прожиточного минимума положена всем пенсионерам
На социальную доплату могут рассчитывать только неработающие пенсионеры, чье совокупное материальное обеспечение меньше регионального прожиточного минимума пенсионера.
Общая сумма материального обеспечения пенсионера складывается из всех видов пенсий и ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры соцподдержки. Кроме единовременных.
Миф № 3. При расчете пенсии учитывается только трудовой стаж
В соответствии с законом при назначении пенсии учитываются страховой (при определении права на пенсию) и общий трудовой стаж (при расчете ее размера). Страховой стаж — это сумма всех дней вашей занятости, за которую ПФР получал взносы.
— В стаж включаются не только периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, но и так называемые нестраховые периоды, имеющие значение для общества и государства, — говорит заместитель управляющего ОПФР по Томской области Ольга Петрухина. — Обучение к ним не относится, а вот служба в армии будет учтена. Кроме того, при определении права на страховую пенсию учитываются, например, уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уход за инвалидом
Что касается общего трудового стажа, то сюда, кроме всего времени работы, входит и общественно полезная деятельность. Даже нахождение в местах лишения свободы.
— В случае, когда гражданин был помещен в СИЗО, однако в дальнейшем уголовное преследование его было прекращено, то весь срок пребывания там включается в общий трудовой стаж, — говорит юрист Юрий Гриценко. — То же касается и нахождения в местах лишения свободы после вынесения обвинительного приговора в случае, если позже заключенного реабилитировали.
Миф № 4. По уходу за нетрудоспособными устанавливается только одна компенсационная выплата
Если у человека достаточно времени и сил, он может ухаживать за столькими нуждающимися, на кого только хватает возможностей. Выплата положена за каждого.
Требования для того, кто ухаживает за нуждающимися, просты. Он должен быть трудоспособного возраста (от 16 до 65 лет для мужчин и от 16 до 60 лет для женщин), не работающим и не получающим пенсию или пособие по безработице.
Чтобы начать получать выплаты, нужно обратиться в то отделение ПФР, которое выплачивает пенсию нуждающемуся.
Миф № 5. Стоимость пенсионного коэффициента может уменьшиться
Каждому человеку за время его официальной работы начисляют так называемые пенсионные коэффициенты. Их количество зависит от суммы страховых взносов и стажа. Стоимость пенсионного коэффициента меняется каждый год. Но уменьшиться этот показатель не может. Пусть и понемногу, растет и ежегодно индексируется на уровень официальной инфляции. Например, в 2015 году стоимость пенсионного коэффициента составляла 81,49 рубля, в 2021 году — уже 98,86 рубля.
Пенсионный коэффициент напрямую влияет на размер будущей пенсии, которая высчитывается по специальной формуле.
Миф № 6. Если ни дня не работаешь на государство, пенсию не получишь
— Пенсию можно получить даже без стажа, коэффициентов и страховых взносов, — говорит юрист Юрий Гриценко. — Если не возникает права на страховую пенсию по старости, государство выплатит социальную. Право на нее появляется на пять лет позже назначения пенсии по старости. Окончательный размер социальной пенсии зависит от прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе: если начисленная пенсия меньше, ПФР дополнительно установит федеральную социальную доплату.
Если вы хотите получать нормальную пенсию, а не социальную, можно доработать недостающий стаж на официальной работе или купить его. ПФР с удовольствием примет добровольные взносы.
— Чтобы начать выплачивать добровольные взносы, надо подать заявление в ПФР. Там назовут сумму необходимого платежа, — говорит Юрий Гриценко. — Цена стажа определяется на основе минимального размера оплаты труда. МРОТ умножают на 12 календарных месяца и на 22% (тариф страхового взноса). С 1 января 2021 года МРОТ равен
Но одним только стажем и подходящим для пенсии возрастом дело не обойдется. Нужно еще накопить минимальную сумму пенсионных коэффициентов. Она зависит от годового потолка страховых взносов работодателя (сейчас — 1,465 миллиона рублей) и в 2021 году составляет 21 балл. Узнать, сколько у вас баллов на пенсионном счете, вы можете в ПФР или в МФЦ (при личном посещении), отправив письменный запрос в Пенсионный фонд по почте (и получив письменный же ответ), в личном кабинете на портале госуслуг и на официальном сайте ПФР. Обнаружили недостачу — заключайте договор софинансирования в клиентской службе ПФР по месту жительства. Стоимость одного балла в 2021 году —
— Все добровольно уплаченные взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете гражданина, — говорит Юрий Гриценко. — После того как взносы поступили на лицевой счет и индивидуальный пенсионный коэффициент увеличился, можно заново подавать заявление на назначение пенсии.
Миф № 7. Каждый может выйти на пенсию досрочно
По большому счету да, рассчитывать на досрочную пенсию может каждый. Но здесь надо учитывать несколько нюансов. В первую очередь уйти на заслуженный отдых раньше времени могут те, у кого накопился изрядный страховой стаж.
— На два года ранее общеустановленного пенсионного возраста назначается страховая пенсия по старости тем работникам, которые имеют стаж 42 года (для мужчин) и 37 лет (для женщин), — говорит заместитель управляющего ОПФР по Томской области Ольга Петрухина. — Тем не менее выйти на пенсию такие работники могут при достижении 60 лет (мужчинами) и 55 лет (женщинами).
Когда в ПФР начнут подсчитывать ваш стаж, в ход пойдет всё: работа и другая занятость (но только на территории РФ), во время которой Пенсионный фонд получал за вас страховые взносы, больничные. А вот нестраховые периоды, о которых мы рассказывали чуть выше, в зачет не пойдут. То есть служба в армии, уход за детьми и нетрудоспособными родственниками права на досрочную пенсию не дают.
В Пенсионном фонде напоминают, что проверить свой стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг. Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где содержатся сведения о стаже, можно также получить в клиентских службах ПФР или в МФЦ. Если вы нашли ошибку и какой-то период работы «потерялся», подавайте заявление о корректировке сведений индивидуального учета и внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет.
Заявление можно подать лично или через своего представителя в клиентской службе ПФР, через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Обратиться с заявлением можно в любую клиентскую службу ПФР независимо от адреса прописки.
Ну а если вы самозанятый, читайте нашу инструкцию — как самозанятым не остаться без денег в старости.