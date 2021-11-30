Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 44 тысячи рублей. В каких отраслях платят больше

Средняя зарплата в Новосибирской области в январе — сентябре составила
Затем по степени убывания идут сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром (
От 20 до 40 тысяч в месяц в среднем получают работники, занимающиеся операциями с недвижимостью (
Аутсайдерами рейтинга стали работники гостиничного бизнеса и общепита. Средняя зарплата в этих сферах в январе — сентябре составила
Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях. В Новосибирскстате это во многом объяснили особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата включает налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Летом мы провели опрос, сколько получают наши читатели. Больше всего (32% участников опроса) выбрали вариант «от 20 до 40 тысяч». 12% ответили, что их ежемесячный доход составляет меньше 20 тысяч рублей. 20% получают от 40 до 60 тысяч, 10% — от 60 до 80 тысяч, 7% — от 80 до 100 тысяч рублей. Зарплатой больше 100 тысяч могут похвастаться 7% проголосовавших. Еще 7% ответили, что не работают. Всего проголосовали 5 тысяч человек.
В сентябре водители новосибирских скорых взбунтовались из-за низких зарплат. Мы разбирались в этой ситуации.
Некоторое время назад в мэрии Новосибирска признали, что у уборщиков снега низкие зарплаты и рассказали, на сколько их могли бы поднять. Также посмотрите, как сибирячки делают состояние на натальных картах и астрологии.