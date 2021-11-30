Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 44 тысячи рублей. В каких отраслях платят больше

Средняя зарплата в Новосибирской области в январе — сентябре составила 44 291 рубль. Такие данные предоставил Новосибирскстат. Самый высокий показатель зафиксирован в сферах информации и связи ( 81 499 рублей), финансовой и страховой ( 78 192) , научной ( 57 501 ), добычи полезных ископаемых ( 53 307 ), госуправления и обеспечения военной безопасности ( 50 173 ).

Затем по степени убывания идут сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром ( 46 415 рублей), транспортировки и хранения ( 45 992 ), деятельность в сфере спорта и культуры, а также организация развлечений и досуга ( 44 907 рублей), область здравоохранения и социальных услуг (44 362 ). Сотрудники, задействованные на обрабатывающих производствах, в среднем получают 43 892 рубля в месяц.