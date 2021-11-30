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Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 44 тысячи рублей. В каких отраслях платят больше

Аутсайдерами рейтинга стали работники гостиничного бизнеса и общепита

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Самая большая средняя зарплата — в сферах информации и связи

Самая большая средняя зарплата — в сферах информации и связи

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Средняя зарплата в Новосибирской области в январе — сентябре составила 44 291 рубль. Такие данные предоставил Новосибирскстат. Самый высокий показатель зафиксирован в сферах информации и связи (81 499 рублей), финансовой и страховой (78 192), научной (57 501), добычи полезных ископаемых (53 307), госуправления и обеспечения военной безопасности (50 173).

Затем по степени убывания идут сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром (46 415 рублей), транспортировки и хранения (45 992), деятельность в сфере спорта и культуры, а также организация развлечений и досуга (44 907 рублей), область здравоохранения и социальных услуг (44 362). Сотрудники, задействованные на обрабатывающих производствах, в среднем получают 43 892 рубля в месяц.

От 20 до 40 тысяч в месяц в среднем получают работники, занимающиеся операциями с недвижимостью (36 706 рублей), задействованные в сфере образования (36 535 рублей), занимающиеся оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом транспорта (35 967), строительством (34 189), водоснабжением и утилизацией отходов (31 815), административной деятельностью (31 429) и сельским хозяйством (31 022 рубля).

Аутсайдерами рейтинга стали работники гостиничного бизнеса и общепита. Средняя зарплата в этих сферах в январе — сентябре составила 24 581 рубль.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях. В Новосибирскстате это во многом объяснили особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата включает налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Летом мы провели опрос, сколько получают наши читатели. Больше всего (32% участников опроса) выбрали вариант «от 20 до 40 тысяч». 12% ответили, что их ежемесячный доход составляет меньше 20 тысяч рублей. 20% получают от 40 до 60 тысяч, 10% — от 60 до 80 тысяч, 7% — от 80 до 100 тысяч рублей. Зарплатой больше 100 тысяч могут похвастаться 7% проголосовавших. Еще 7% ответили, что не работают. Всего проголосовали 5 тысяч человек.

В сентябре водители новосибирских скорых взбунтовались из-за низких зарплат. Мы разбирались в этой ситуации.

Некоторое время назад в мэрии Новосибирска признали, что у уборщиков снега низкие зарплаты и рассказали, на сколько их могли бы поднять. Также посмотрите, как сибирячки делают состояние на натальных картах и астрологии.

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Новосибирскстатсредняя зарплата
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