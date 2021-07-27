Новосибирскстат опубликовал средние зарплаты в НСО по отраслям — смотрим, кто получает больше всего

Новосибирскстат опубликовал средние зарплаты в регионе по отраслям в январе — мае. Лидерами оказались сотрудники финансовой сферы — 78 498 тысяч рублей. С небольшим отставанием за ними идут айтишники и связисты — 76 758 рублей. Средняя зарплата в научной и технической деятельности составляет 53 005 рублей. Добыча ископаемых приносит новосибирцам в среднем 50 818 рублей.

От 30 до 40 тысяч рублей в среднем получают работники следующих сфер: водоснабжения и утилизации отходов ( 31 144 ), строительства ( 33 450 ), торговли и ремонта авто ( 34 617 ), операций с недвижимостью (34 139), образования ( 36 465 ).