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Новосибирскстат опубликовал средние зарплаты в НСО по отраслям — смотрим, кто получает больше всего

Разница между самой большой и самой маленькой средней зарплатой больше 55 тысяч рублей

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Новосибирскстат опубликовал средние зарплаты в регионе по отраслям в январе — мае. Лидерами оказались сотрудники финансовой сферы — 78 498 тысяч рублей. С небольшим отставанием за ними идут айтишники и связисты — 76 758 рублей. Средняя зарплата в научной и технической деятельности составляет 53 005 рублей. Добыча ископаемых приносит новосибирцам в среднем 50 818 рублей.

От 30 до 40 тысяч рублей в среднем получают работники следующих сфер: водоснабжения и утилизации отходов (31 144), строительства (33 450), торговли и ремонта авто (34 617), операций с недвижимостью (34 139), образования (36 465).

От 40 до 50 тысяч рублей получают сибиряки, задействованные на обрабатывающих производствах (42 272), в сфере здравоохранения (43 385), транспортировки и хранении (44 534), подаче электричества и газа (45 420), сфере развлечений (45 698), госуправлении и военной безопасности (47 590).

Меньше всего приносит работа в гостиничном бизнесе и общепите — в среднем 23 404 рубля, административная деятельность (29 950 рублей), сельском, лесном хозяйстве, а также рыболовстве (30 235). В сфере предоставления услуг средняя зарплата оказалась также невысокой — чуть больше 30 тысяч рублей (30 908).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — мае 2021 года составила 45 756 рублей.

Месяц назад новосибирцы рассказали о заработках в своей сфере. Мы сравнили их зарплаты и обязанности.

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