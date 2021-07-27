Новосибирскстат опубликовал средние зарплаты в НСО по отраслям — смотрим, кто получает больше всего

Новосибирскстат опубликовал средние зарплаты в регионе по отраслям в январе — мае. Лидерами оказались сотрудники финансовой сферы —
От 30 до 40 тысяч рублей в среднем получают работники следующих сфер: водоснабжения и утилизации отходов (
От 40 до 50 тысяч рублей получают сибиряки, задействованные на обрабатывающих производствах (42 272), в сфере здравоохранения (
Меньше всего приносит работа в гостиничном бизнесе и общепите — в среднем
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — мае 2021 года составила
Месяц назад новосибирцы рассказали о заработках в своей сфере. Мы сравнили их зарплаты и обязанности.