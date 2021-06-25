«Жизнь в кайф»»: новосибирцы рассказали о заработках в своей сфере (сравниваем зарплаты и обязанности)

— Раньше работала в библиотеке, полгода назад ушла в торговлю. Целевая зарплата 37 тысяч рублей, при выполнении плана (личного и магазина) вполне реально получить 45 тысяч , а если чуть надорваться, то и 50. Считаю, что функционал и з/п соответствуют. По крайней мере, на других аналогичных должностях платят меньше. А в библиотеке я работала за 24 тысячи максимум (на полную ставку) и последний год на полставки за 13–16 тысяч (выполняя объем работы как на полную). Так что я рада, что ушла в торговлю — физически тяжелее, но морально гораздо проще, и есть результат. Не приходится выбирать: «Сегодня я вылечу зуб, или поем, или заплачу за квартиру».



— Менеджер IT-проектов, для 70–80 тысяч рублей функционал и зарплата полностью соответствуют. По мере прокачивания навыков есть рост з/п, всё справедливо. Перешел совершенно из другой сферы, так как увидел перспективу в технологиях. Переход был долгим и упорным, но все-таки получился. Это невысокая зарплата по меркам IT-сферы в целом: да, айтишники хорошо зарабатывают, но точно не на старте, сперва нужно доказать, что ты стоишь этих денег, работать за те же 30–40 тысяч рублей сутками, не видя семью, забыв об каком-либо отдыхе, и только потом, если повезет, запрыгнуть в поезд со средненькой зарплатой 60–80 тысяч, и так поэтапно расти. Это постоянная работа над собой, своими навыками, изучение новых технологий. Неважно, какое основное образование ты получил, учиться новому нужно здесь и сейчас — всегда, чтобы претендовать на достойную з/п и достойный уровень жизни. Время на нытье о тяжелой жизни люди находят, а вот заняться повышением своей стоимости на рынке труда — нет.



Образование



— Нянька в детсаду. Высшее в другой сфере. Пенсионерка. Утешаю себя тем, что могу в любой момент плюнуть и перестать работать. Чиновники устроили для нянек фактически девятичасовой рабочий день, и никак иначе всю работу не успеть. Для справки: при Советах на группу было две няньки! То есть в год крадется месяц жизни. Зарплата — минималка. Забавно будет, если однажды старые уйдут, молодые откажутся совсем и детсады останутся без нянек вовсе. Впрочем, кому это интересно. В худшем случае мамочки осядут дома и подвинутся на рынке труда — для кого-то плюс. А денежная компенсация поприличнее за тяжелые условия (переноска тяжестей), недопущение или оплата переработок по закону не помешала бы.



— Работаю учителем, зарплата 20 тысяч рублей, про соотношение функционала и зарплаты учителя лучше вообще ничего не говорить. Получила отпускные 49 тысяч рублей, проживи на это 2 месяца ! Работаем, как рабы на галерах, а зарплата мизерная.



— Учитель. Нагрузка 36 уроков в неделю + 2 классных руководства. Много времени отнимает подготовка к урокам, к конкурсам, конференциям, воспитательная работа, проверка тетрадей. Зарплата 50 тысяч рублей.



— Образование, ВУЗ, доцент, ставка 28,5 тысячи. Обязанности по разным направлениям: научная деятельность, воспитательная, как куратор группы, методическая, при отсутствии лаборантов на кафедрах много бумажной работы. Функций много, дополнительный заработок возможен, если проводить курсы повышения квалификации, переподготовки. Стоимость часа такой работы — 300 рублей.



— Бюрократическая работа в научном учреждении. Зарплата 32 тысячи рублей. Если бы еще не пенсия, то на такую з/п жить как йогу — хлеб и вода, остальное на лекарства.



Здравоохранение



— Фармацевт льготного отпуска. 23 тысячи. Выдаю лекарства в поликлинике. Вроде так и должно быть, но оборот лекарств вырос, количество лекарств, находящихся на хранении в аптеке, выросло, но места нет. Всё так и стоит в коробках посреди комнаты в 12 квадратных метров. Поэтому приходится часто тягать с места на место тяжеленные коробки. Об увеличении з/п речи и не идет.



— Работаю медсестрой в хирургическом кабинете. Выполняю перевязки, контактирую с кровью, ассистирую при пункциях щитовидной железы, веду документацию + совмещаю должность санитарки (уборка, генеральная уборка). Оклад 11 тысяч рублей плюс за совмещение санитарки 3 тысячи рублей плюс тысяча за вредность. Иногда дают премию в размере 500 рублей к празднику. Плюс коэффицент за нагрузку — 4 тысячи рублей. Итог: 18 тысяч рублей минус 13%. Отличная зарплата, всегда о такой мечтала. Все говорят: «Иди на работу не по специальности!» А если я училась именно на любимую профессию? Да и кто тогда будет вас лечить вместе с врачом, если все разбегутся?!



Государственный сектор



— ПФР РФ, назначение пенсий, 18 тысяч рублей. Прожить нереально. Хватает только на проезд и обед, из дома принесенный. Население считает, что незачем платить сотрудникам, а кто вам пенсии рассчитывает и запросы во все инстанции направляет, чтобы хоть минималку наскрести каждому? Объемы обязанностей нереальные. Можно домой не уходить.



— Госслужащий (федеральной службы). Стаж более 8 лет. З/п около 20 тысяч рублей, что включает в себя оклад ~5 тысяч рублей + надбавка за классный чин + районный коэффициент + за особые условия госслужбы. Если прибавить еще ежеквартальные премии и поделить годовую на 12 месяцев, то около 27–30 тысяч в месяц получается. Соотношение функционала и зарплаты никак не устраивает! Никого из сотрудников, не считая руководство, разумеется. Ответственность у нас огромная, ограничения по жизни имеются (как госслужащим, нам много чего нельзя), ненормированный рабочий день и так далее, а зарплаты еле-еле хватает сводить концы с концами. И мы — представители государства (федерального значения) с высшим образованием (а то и несколькими), от работы которых зависит облик, работоспособность, авторитет (!) и функционал государства! Но если взять зарплату у чиновника уровня министра и зарплату рядового служащего типа меня (а я служащий далеко не самого низшего звена), то в среднем чиновники, конечно, «все едят голубцы».



— Госслужба, работы до фига, много ненужной бумажной работы, по факту надо бумажку на бумажку, а до реально интересных проектов руки не доходят. Вот вроде бы и готов выступить с какой-то инициативой, что-то полезное придумать в работе, но твои обязанности по регламенту никто не отменял, вот и вопрос: стоит ли за 25 тысяч так напрягаться. За «спасибо» пусть сами работают с утра до ночи.





Администрирование и сфера общепита

— Офис-менеджер. Но я выполняю сверх того, что должна по своим должностным обязанностям. Помощник руководителя, организатор мероприятий внутренних и внешних и прочее. Зарплата 35–40 тысяч рублей — и это в лучшем случае, если выполню все планы, требования. Потом еще руководитель оценит мои старания и поставит коэффициент. Не всё вовремя — получи оклад 23 тысячи рублей, успела и всё успешно прошло — получи к окладу премию 15 тысяч. Сказка и мечта.



— Занимаюсь администрированием с функциями бухгалтера, офис-менеджера и еще. С учетом того, что функционал постоянно растет, а з/п нет (работодатель не считает нужным ее индексировать, искренне считая, что платит достаточно). Зарплата 35 тысяч. Страшно подумать, если муж останется без работы и я одна с детьми и ипотекой на эту зарплату пойду по миру!



— Я работаю на известной автомойке. Пять рабочих дней, один из них — сутки. Иногда 6 рабочих дней. Зависит от выработки, но всё же за жизнь на работе с 08:30 до 21:00 хочется получать хотя бы 30%, а не 23,75%. Зп 35–50 тысяч.



— Мерчендайзер. В обязанности входит посещение магазинов и выкладка товара своего поставщика. Организация дополнительных мест для выкладки (хотя этим раньше занимались торговые представители, но теперь это решили повесить на рядовых сотрудников, разумеется, без какого-либо вознаграждения за успехи). Зарплата на руки — 28 тысяч рублей. Одна из главных проблем в компании — это сходить в отпуск. Каждый год компания перетрудоустраивает сотрудников, и отпуск сгорает. Отпускные всё равно выплачивают, но вот в отпуск очень тяжело отпроситься. За последний год только на 1 неделю удалось сходить в отпуск.



Производство и проектирование



— Работаю на НАЗ имени Чкалова. Рабочим. Зарплата в среднем 45–48 тысяч рублей. Работы много, постоянные переработки и работа по выходным. В среднем по городу з/п неплохая, но на жизнь не особо хватает, считаю — доход должен быть больше.



— Работаю в проектировании. После университета работу легко нашла, но з/п была ниже средней по отношению к зарплатам одногруппников. Но это как в университете: «Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя». Сделать себе хорошую репутацию и ответственно относиться к работе — залог нормальной з/п. На данный момент на основной работе получаю 45 тысяч плюс беру подработку в двух местах. В целом устраивает такой уровень.

— Инженер-конструктор ПАО «НЗХК», средняя чистая (на руки) зарплата — 60 тысяч рублей. Соотношение функционал/зарплата хорошее — интересная работа без переработок с временем на отдых и личные дела. Рабочее время: 5/2, 40 часов в неделю. Работа в выходные дни компенсируется переносом выходного дня на любую удобную работнику дату.



— Работаю инженером на оборонном предприятии, зарплата 26 тысяч рублей плюс премия за прошлый месяц до 50% от оклада. Фактически — 30–40% минус НДФЛ. Занятость полная с 8 до 17, объем работы большой: бумажная волокита, согласования, командировки, но при этом с августа переводят на 4-дневную работу с уменьшением выплат. Смотрю другую работу, ибо на эти деньги по сути выживаешь. Кстати, для примера, з/п директора и замов от 200 и вверх до 350, плюс премии, начальник отдела — 100 тысяч, но на своих должностях сидят вечно или через блат и соцлифты — сыновья бывшего директора, жены и родственники.

— Мне 43 года. Сейчас я не работаю, рантье. До этого 15 лет отработал на производстве, дошел до начальника производства. Зарплата переваливала за сотню. Работал на крупном предприятии, в том числе за границей. Ушел из-за кумовства, которое опутало всё. Когда сынков, дочек и прочих ставят на должности без подготовки, раздувая управленческий штат, а тебе пахать за пятерых день и ночь, то лучше уйти. Найти работу — нет проблем. Предложений много с хорошими зарплатами по 100–150 тысяч рублей. Но... Везде бардак и отсутствие специалистов, работать не с кем, отсутствие техники безопасности и охраны труда. Собственники предприятий часто не имеют специального образования и опыта, не вкладываются в эти направления. На руководящей должности необходимы хорошие знания, регулярно сдавать кучу экзаменов в Ростехнадзоре, чтобы не допустить аварий, ЧС, сохраняя жизни и здоровье работников. Сегодня видим обрушения, аварии, взрывы, смерти на производстве — всё это следствие безответственного отношения руководства или самих собственников предприятий. Знаю многих грамотных людей, которые ушли с высоких должностей и возвращаться на производство не собираются. Ушло грамотное старшее поколение, моего поколения почти нет на производстве, молодежь «никакая» — только в смартфонах сидеть.



Медиа и продакшн



— Звукооператор с зарплатой 18,5 тысяч рублей, функционал «расширенный», доход мизерный, деваться некуда.



— Контент-менеджер, администратор сайта + функции системного администратора (сборка ПК для офиса, начальная подготовка рабочего места), доработка сайта. Получаю 25 тысяч рублей. Оцениваю свою работу в 45 тысяч рублей.



— Маркетинг. 40–45 тысяч. Ситуация неоднозначная. Я не человек резких заявлений, поэтому не могу сказать однозначно: «Нагло эксплуатируют рабочий класс» или «Жизнь — кайф». Я за 3 года полноценного рабочего стажа видел много работодателей и начальников. И везде были плюсы и минусы. И не сказать, что минусов больше. Тут как отнестись. Плюс понимаю, что большая часть зависела все-таки, наверное, от меня.

