25 июня пятница
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 72.33
eur 86.33
Тема дняОпрос. Кто из 100 прохожих поставил прививку?

Все новости

Все новости

«Жизнь в кайф»»: новосибирцы рассказали о заработках в своей сфере (сравниваем зарплаты и обязанности)

Самая большая зарплата в IT, а самая маленькая — в образовании. Изучаем доходы читателей НГС

583
Обсудить

Поделиться

Разбег зарплат в Новосибирске колоссальный. Кто-то получает 15–20 тысяч, а чей-то доход превышает 100–200 тысяч

Разбег зарплат в Новосибирске колоссальный. Кто-то получает 15–20 тысяч, а чей-то доход превышает 100–200 тысяч

Поделиться

Продолжаем анализировать рынок труда и уровень зарплат в Новосибирске. До этого мы поговорили с экспертами о дефиците кадров (работы много, а вот желающих работать — не очень). И опубликовали жесткую реакцию сибиряков на эту статью: рядовые горожане уверены, что начальники с зарплатами в 70–100 тысяч живут в другой реальности. Любые разговоры о средней зарплате в регионе вызывают бурную дискуссию: новосибирцы критикуют и подвергают сомнению цифру в 39 тысяч, утверждая, что многие получают гораздо меньше. На этот раз мы попросили горожан рассказать о своих зарплатах и обязанностях, а потом изучили их ответы. В опросе поучаствовали более 300 человек. Если вы сейчас в поиске себя или собираетесь сменить деятельность, посмотрите, что пишут о своей работе сами сотрудники.

Самые большие зарплаты (и это неудивительно) в сфере IT. Архитектор программного обеспечения с зарплатой 350 тысяч рублей считает комфортным соотношение обязанностей и зарплаты. Здесь же программист 1°С с зарплатой 100 тысяч рублей и front-end developer с зарплатой 150 тысяч рублей. Последний уточняет, что «работа устраивает и оплата тоже, предлагают больше, но собеседоваться — стресс и не люблю менять работу».

В сфере здравоохранения разбег также разный. В фармацевтической компании новосибирцы могут получать 75 тысяч рублей, а заведующая аптекой рассказала о ежемесячном заработке в 50 тысяч рублей. Нам также написала медсестра с зарплатой 30 тысяч рублей.

Сферу менеджмента представил руководитель отдела продаж с зарплатой 125 тысяч рублей. Он пишет: «Мне хватает на жизнь, но объективно я стою дороже». Есть и другое мнение об этой сфере: «Работаю в отделе снабжения, 35 тысяч рублей, за пять лет работы оклад повысили один раз на 5%, я считаю, что так как цены сейчас растут на всё, то зарплата маленькая».

Из сферы производства отписался инженер-технолог, занимающийся металлоконструкциями, с зарплатой 35 тысяч рублей и пояснением: «Не хватает даже на еду». Читатель, проектирующий малоэтажные дома, обозначил зарплату в 60 тысяч рублей. Оператор станков с ЧПУ написал о зарплате более 50 тысяч рублей и прокомментировал: «На новом месте соотношение функционал/зарплата приемлемо. Но пришлось поискать».

В сфере масс-медиа и маркетинга отписался маркетолог с зарплатой 180 тысяч рублей (плюс бонус и соцпакет в виде ДМС, питания, квартиры), которого не устраивает соотношение обязанностей и зарплаты, а также высокая загрузка.

В сфере образования преподаватель вуза с зарплатой около 30 тысяч рублей оставил следующее пояснение: «Объем разнообразной нагрузки увеличивается ежегодно, а зарплата стоит на месте несколько лет». Преподаватель колледжа, работающий на две ставки с зарплатой 30–35 тысяч, выразился просто: «Это копейки». Переводчик с зарплатой 25 тысяч рублей считает, что его труд очень недооценивают.

Сфера обслуживания представлена продавцом с зарплатой 25 тысяч рублей и графиком 2/2 с 12-часовым рабочим днем, а также официантом с зарплатой 10,5 тысячи в месяц. Другой читатель написал нам следующее: «Выполняю функции продавца, товароведа, мерчендайзера, производителя некоторых групп товаров и уборщицы за 14 тысяч в месяц. Не устраивает, но выбора пока нет».

Теперь давайте разберем более подробно, в каких сферах обязанности оплачиваются по достоинству и где лучше искать себе работу.

IT-сфера

— Занимаюсь поддержкой банковского ПО. Зарплата 44 тысячи рублей. 4,5 года на этом месте. Функционал как у сотрудников в Москве. Дешевая рабочая сила в регионах, а начальство в «Москва-сити». Нужно больше начальников... Неоднократно просил повысить, но безуспешно. Начальники меняются, и им плевать на нужды подчиненных. Приняли сотрудника на должность выше, он уже почти год не справляется. Никакой вообще. При этом руководство этого даже не понимает. Работа идеально вписывается в концепцию удаленной, но начальство хочет, чтобы сидели в офисе.

— IT, разработка ПО, 400 тысяч рублей. Работа интересная, оплачивается достойно. Всем рекомендую. Но надо много учиться, постоянно шлифовать и обновлять свои знания, нарабатывать опыт.

— 85 тысяч рублей. Системный аналитик. Работаю с 20 лет в области ИТ. Начинал с копеек в 2002-м. Потихоньку прокачиваясь, в 2007-м получал 30 тысяч рублей. Очень хорошие деньги по тем временам. Дальше не сидел ровно, а развивался. Сейчас считаю, что мой уровень — от 100 тысяч рублей, но текущее место работы идеально по роду деятельности, коллективу, местоположению и тому подобное. Короче, зона комфорта. Можно найти с моим уровнем квалификации и 120 тысяч рублей, но, если честно, в 39 лет уже неохота вылезать из зоны комфорта, да и нехватки денег не чувствую: есть две квартиры, машина, дача, всё куплено за 20 лет стажа. Опять же работодатель индексирует зарплату на 10 тысяч в год. Так что к концу года будет 95 тысяч.

Менеджмент и продажи

— Менеджер по подбору персонала. Занимаюсь подбором кадров в крупную торговую компанию. Поражаюсь комментариям людей, которые пишут про какие-то 10 тысяч. Оклад + 10 тысяч премия + еще что-то там, и на выходе 40 тысяч рублей (в лучшем случае). Нам требуются сотрудники, у которых только оклад 40–50 тысяч и плюс проценты. Просто надо работать, а таких у нас мало, как показывает рынок, всё лишь бы на халяву, деньги получать да спать на удаленке. Люди с хорошим опытом всегда при деле и зарабатывают неплохо, все остальные — нытики и бездельники. Моя зарплата — 55 тысяч рублей.

— Сфера продаж и обслуживания (IT); специалист по рекламациям и браку. Соотношение з/п и обязанностей — оптимальное, работа 5/2 по 9 часов в день, задерживаться не приходится, есть время на отдых и полноценный обед. Руководство лояльное, можно отпроситься, при необходимости опоздать. Есть небольшие «плюшки» за лишний функционал, который ты в большинстве случаев берешь на себя сам, без принуждения.

— Руководитель отдела продаж. Но функции как у полноценного коммерческого или даже исполнительного директора. Вроде есть бонусы, но вся система работает так, что они раз в 3–4 месяца выпадают, поэтому выходит голый оклад в 50 тысяч рублей, из которых «в белую» — 35 тысяч.

— ИТ-сфера, продажи, оклад 35 тысяч рублей. Требуемый функционал сильно превышает оклад, требуют оставаться после работы, приветствуют работу в отпуск и больничные.

— Работаю руководителем филиала — зарплата 90 тысяч. Кто-то скажет, что много, но реально... Ипотека 35, кредиты, коммуналка, кружки детские и свои... В итоге на продукты и одежду не хватает. Если кто-то заболевает, то вообще коллапс... Считаю, что с такой должностью и функционалом надо 150 тысяч.

— Раньше работала в библиотеке, полгода назад ушла в торговлю. Целевая зарплата 37 тысяч рублей, при выполнении плана (личного и магазина) вполне реально получить 45 тысяч, а если чуть надорваться, то и 50. Считаю, что функционал и з/п соответствуют. По крайней мере, на других аналогичных должностях платят меньше. А в библиотеке я работала за 24 тысячи максимум (на полную ставку) и последний год на полставки за 13–16 тысяч (выполняя объем работы как на полную). Так что я рада, что ушла в торговлю — физически тяжелее, но морально гораздо проще, и есть результат. Не приходится выбирать: «Сегодня я вылечу зуб, или поем, или заплачу за квартиру».

— Менеджер IT-проектов, для 70–80 тысяч рублей функционал и зарплата полностью соответствуют. По мере прокачивания навыков есть рост з/п, всё справедливо. Перешел совершенно из другой сферы, так как увидел перспективу в технологиях. Переход был долгим и упорным, но все-таки получился. Это невысокая зарплата по меркам IT-сферы в целом: да, айтишники хорошо зарабатывают, но точно не на старте, сперва нужно доказать, что ты стоишь этих денег, работать за те же 30–40 тысяч рублей сутками, не видя семью, забыв об каком-либо отдыхе, и только потом, если повезет, запрыгнуть в поезд со средненькой зарплатой 60–80 тысяч, и так поэтапно расти. Это постоянная работа над собой, своими навыками, изучение новых технологий. Неважно, какое основное образование ты получил, учиться новому нужно здесь и сейчас — всегда, чтобы претендовать на достойную з/п и достойный уровень жизни. Время на нытье о тяжелой жизни люди находят, а вот заняться повышением своей стоимости на рынке труда — нет.

Образование

— Нянька в детсаду. Высшее в другой сфере. Пенсионерка. Утешаю себя тем, что могу в любой момент плюнуть и перестать работать. Чиновники устроили для нянек фактически девятичасовой рабочий день, и никак иначе всю работу не успеть. Для справки: при Советах на группу было две няньки! То есть в год крадется месяц жизни. Зарплата — минималка. Забавно будет, если однажды старые уйдут, молодые откажутся совсем и детсады останутся без нянек вовсе. Впрочем, кому это интересно. В худшем случае мамочки осядут дома и подвинутся на рынке труда — для кого-то плюс. А денежная компенсация поприличнее за тяжелые условия (переноска тяжестей), недопущение или оплата переработок по закону не помешала бы.

— Работаю учителем, зарплата 20 тысяч рублей, про соотношение функционала и зарплаты учителя лучше вообще ничего не говорить. Получила отпускные 49 тысяч рублей, проживи на это 2 месяца! Работаем, как рабы на галерах, а зарплата мизерная.

— Учитель. Нагрузка 36 уроков в неделю + 2 классных руководства. Много времени отнимает подготовка к урокам, к конкурсам, конференциям, воспитательная работа, проверка тетрадей. Зарплата 50 тысяч рублей.

— Образование, ВУЗ, доцент, ставка 28,5 тысячи. Обязанности по разным направлениям: научная деятельность, воспитательная, как куратор группы, методическая, при отсутствии лаборантов на кафедрах много бумажной работы. Функций много, дополнительный заработок возможен, если проводить курсы повышения квалификации, переподготовки. Стоимость часа такой работы — 300 рублей.

— Бюрократическая работа в научном учреждении. Зарплата 32 тысячи рублей. Если бы еще не пенсия, то на такую з/п жить как йогу — хлеб и вода, остальное на лекарства.

Здравоохранение

— Фармацевт льготного отпуска. 23 тысячи. Выдаю лекарства в поликлинике. Вроде так и должно быть, но оборот лекарств вырос, количество лекарств, находящихся на хранении в аптеке, выросло, но места нет. Всё так и стоит в коробках посреди комнаты в 12 квадратных метров. Поэтому приходится часто тягать с места на место тяжеленные коробки. Об увеличении з/п речи и не идет.

— Работаю медсестрой в хирургическом кабинете. Выполняю перевязки, контактирую с кровью, ассистирую при пункциях щитовидной железы, веду документацию + совмещаю должность санитарки (уборка, генеральная уборка). Оклад 11 тысяч рублей плюс за совмещение санитарки 3 тысячи рублей плюс тысяча за вредность. Иногда дают премию в размере 500 рублей к празднику. Плюс коэффицент за нагрузку — 4 тысячи рублей. Итог: 18 тысяч рублей минус 13%. Отличная зарплата, всегда о такой мечтала. Все говорят: «Иди на работу не по специальности!» А если я училась именно на любимую профессию? Да и кто тогда будет вас лечить вместе с врачом, если все разбегутся?!

Государственный сектор

— ПФР РФ, назначение пенсий, 18 тысяч рублей. Прожить нереально. Хватает только на проезд и обед, из дома принесенный. Население считает, что незачем платить сотрудникам, а кто вам пенсии рассчитывает и запросы во все инстанции направляет, чтобы хоть минималку наскрести каждому? Объемы обязанностей нереальные. Можно домой не уходить.

— Госслужащий (федеральной службы). Стаж более 8 лет. З/п около 20 тысяч рублей, что включает в себя оклад ~5 тысяч рублей + надбавка за классный чин + районный коэффициент + за особые условия госслужбы. Если прибавить еще ежеквартальные премии и поделить годовую на 12 месяцев, то около 27–30 тысяч в месяц получается. Соотношение функционала и зарплаты никак не устраивает! Никого из сотрудников, не считая руководство, разумеется. Ответственность у нас огромная, ограничения по жизни имеются (как госслужащим, нам много чего нельзя), ненормированный рабочий день и так далее, а зарплаты еле-еле хватает сводить концы с концами. И мы — представители государства (федерального значения) с высшим образованием (а то и несколькими), от работы которых зависит облик, работоспособность, авторитет (!) и функционал государства! Но если взять зарплату у чиновника уровня министра и зарплату рядового служащего типа меня (а я служащий далеко не самого низшего звена), то в среднем чиновники, конечно, «все едят голубцы».

— Госслужба, работы до фига, много ненужной бумажной работы, по факту надо бумажку на бумажку, а до реально интересных проектов руки не доходят. Вот вроде бы и готов выступить с какой-то инициативой, что-то полезное придумать в работе, но твои обязанности по регламенту никто не отменял, вот и вопрос: стоит ли за 25 тысяч так напрягаться. За «спасибо» пусть сами работают с утра до ночи.


Администрирование и сфера общепита

— Офис-менеджер. Но я выполняю сверх того, что должна по своим должностным обязанностям. Помощник руководителя, организатор мероприятий внутренних и внешних и прочее. Зарплата 35–40 тысяч рублей — и это в лучшем случае, если выполню все планы, требования. Потом еще руководитель оценит мои старания и поставит коэффициент. Не всё вовремя — получи оклад 23 тысячи рублей, успела и всё успешно прошло — получи к окладу премию 15 тысяч. Сказка и мечта.

— Занимаюсь администрированием с функциями бухгалтера, офис-менеджера и еще. С учетом того, что функционал постоянно растет, а з/п нет (работодатель не считает нужным ее индексировать, искренне считая, что платит достаточно). Зарплата 35 тысяч. Страшно подумать, если муж останется без работы и я одна с детьми и ипотекой на эту зарплату пойду по миру!

— Я работаю на известной автомойке. Пять рабочих дней, один из них — сутки. Иногда 6 рабочих дней. Зависит от выработки, но всё же за жизнь на работе с 08:30 до 21:00 хочется получать хотя бы 30%, а не 23,75%. Зп 35–50 тысяч.

— Мерчендайзер. В обязанности входит посещение магазинов и выкладка товара своего поставщика. Организация дополнительных мест для выкладки (хотя этим раньше занимались торговые представители, но теперь это решили повесить на рядовых сотрудников, разумеется, без какого-либо вознаграждения за успехи). Зарплата на руки — 28 тысяч рублей. Одна из главных проблем в компании — это сходить в отпуск. Каждый год компания перетрудоустраивает сотрудников, и отпуск сгорает. Отпускные всё равно выплачивают, но вот в отпуск очень тяжело отпроситься. За последний год только на 1 неделю удалось сходить в отпуск.

Производство и проектирование

— Работаю на НАЗ имени Чкалова. Рабочим. Зарплата в среднем 45–48 тысяч рублей. Работы много, постоянные переработки и работа по выходным. В среднем по городу з/п неплохая, но на жизнь не особо хватает, считаю — доход должен быть больше.

— Работаю в проектировании. После университета работу легко нашла, но з/п была ниже средней по отношению к зарплатам одногруппников. Но это как в университете: «Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя». Сделать себе хорошую репутацию и ответственно относиться к работе — залог нормальной з/п. На данный момент на основной работе получаю 45 тысяч плюс беру подработку в двух местах. В целом устраивает такой уровень.

— Инженер-конструктор ПАО «НЗХК», средняя чистая (на руки) зарплата — 60 тысяч рублей. Соотношение функционал/зарплата хорошее — интересная работа без переработок с временем на отдых и личные дела. Рабочее время: 5/2, 40 часов в неделю. Работа в выходные дни компенсируется переносом выходного дня на любую удобную работнику дату.

— Работаю инженером на оборонном предприятии, зарплата 26 тысяч рублей плюс премия за прошлый месяц до 50% от оклада. Фактически — 30–40% минус НДФЛ. Занятость полная с 8 до 17, объем работы большой: бумажная волокита, согласования, командировки, но при этом с августа переводят на 4-дневную работу с уменьшением выплат. Смотрю другую работу, ибо на эти деньги по сути выживаешь. Кстати, для примера, з/п директора и замов от 200 и вверх до 350, плюс премии, начальник отдела — 100 тысяч, но на своих должностях сидят вечно или через блат и соцлифты — сыновья бывшего директора, жены и родственники.

— Мне 43 года. Сейчас я не работаю, рантье. До этого 15 лет отработал на производстве, дошел до начальника производства. Зарплата переваливала за сотню. Работал на крупном предприятии, в том числе за границей. Ушел из-за кумовства, которое опутало всё. Когда сынков, дочек и прочих ставят на должности без подготовки, раздувая управленческий штат, а тебе пахать за пятерых день и ночь, то лучше уйти. Найти работу — нет проблем. Предложений много с хорошими зарплатами по 100–150 тысяч рублей. Но... Везде бардак и отсутствие специалистов, работать не с кем, отсутствие техники безопасности и охраны труда. Собственники предприятий часто не имеют специального образования и опыта, не вкладываются в эти направления. На руководящей должности необходимы хорошие знания, регулярно сдавать кучу экзаменов в Ростехнадзоре, чтобы не допустить аварий, ЧС, сохраняя жизни и здоровье работников. Сегодня видим обрушения, аварии, взрывы, смерти на производстве — всё это следствие безответственного отношения руководства или самих собственников предприятий. Знаю многих грамотных людей, которые ушли с высоких должностей и возвращаться на производство не собираются. Ушло грамотное старшее поколение, моего поколения почти нет на производстве, молодежь «никакая» — только в смартфонах сидеть.

Медиа и продакшн

— Звукооператор с зарплатой 18,5 тысяч рублей, функционал «расширенный», доход мизерный, деваться некуда.

— Контент-менеджер, администратор сайта + функции системного администратора (сборка ПК для офиса, начальная подготовка рабочего места), доработка сайта. Получаю 25 тысяч рублей. Оцениваю свою работу в 45 тысяч рублей.

— Маркетинг. 40–45 тысяч. Ситуация неоднозначная. Я не человек резких заявлений, поэтому не могу сказать однозначно: «Нагло эксплуатируют рабочий класс» или «Жизнь — кайф». Я за 3 года полноценного рабочего стажа видел много работодателей и начальников. И везде были плюсы и минусы. И не сказать, что минусов больше. Тут как отнестись. Плюс понимаю, что большая часть зависела все-таки, наверное, от меня.

— Интернет-продюсер, минимум 100 тысяч в месяц, бывает и 200–300 тысяч. Работаю так уже 3 года и не представляю, как выжить на 30 тысяч в месяц. Нам в просевшие месяцы на 80 тысяч было очень тяжело вдвоем. В инфобизнесе мои доходы, кстати, минималка. Я начинающая.

Что еще почитать о работе и зарплатах в Новосибирске?

На НГС есть рубрика «Карьера мечты», в которой мы рассказываем, как устроена работа в крупнейших компаниях города.

Как новосибирцы работают в ИКЕА? Насколько дешевле для них мебель, какие зарплаты и зачем обувь с железом? Директор магазина провел экскурсию по офису и показал то, что не видят обычные посетители. Смотрите репортаж.

Как работают в «Леруа Мерлен»? Загадочные зарплаты, бесплатные авиаперелеты и возможность стать акционером компании. Мы посмотрели, что находится по ту сторону торгового зала, и узнали, чем недовольны сотрудники.

Как работают в «Академии Кофе»: сотрудники не могут курить и материться, но избранные зарабатывают до 150 тысяч.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

зарплатаработа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...