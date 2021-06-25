«Жизнь в кайф»»: новосибирцы рассказали о заработках в своей сфере (сравниваем зарплаты и обязанности)

Продолжаем анализировать рынок труда и уровень зарплат в Новосибирске. До этого мы поговорили с экспертами о дефиците кадров (работы много, а вот желающих
Самые большие зарплаты (и это неудивительно) в сфере IT. Архитектор программного обеспечения с зарплатой
В сфере здравоохранения разбег также разный. В фармацевтической компании новосибирцы могут получать
Сферу менеджмента представил руководитель отдела продаж с зарплатой
Из сферы производства отписался инженер-технолог, занимающийся металлоконструкциями, с зарплатой
В сфере масс-медиа и маркетинга отписался маркетолог с зарплатой
В сфере образования преподаватель вуза с зарплатой около 30 тысяч рублей оставил следующее пояснение: «Объем разнообразной нагрузки увеличивается ежегодно, а зарплата стоит на месте несколько лет». Преподаватель колледжа, работающий на две ставки с зарплатой 30–35 тысяч, выразился просто: «Это копейки». Переводчик с зарплатой
Сфера обслуживания представлена продавцом с зарплатой 25 тысяч рублей и графиком 2/2 с
Теперь давайте разберем более подробно, в каких сферах обязанности оплачиваются по достоинству и где лучше искать себе работу.
IT-сфера
— Занимаюсь поддержкой банковского ПО. Зарплата 44 тысячи рублей.
— IT, разработка ПО, 400 тысяч рублей. Работа интересная, оплачивается достойно. Всем рекомендую. Но надо много учиться, постоянно шлифовать и обновлять свои знания, нарабатывать опыт.
— 85 тысяч рублей. Системный аналитик. Работаю с 20 лет в области ИТ. Начинал с копеек в
Менеджмент и продажи
— Менеджер по подбору персонала. Занимаюсь подбором кадров в крупную торговую компанию. Поражаюсь комментариям людей, которые пишут про какие-то 10 тысяч. Оклад + 10 тысяч премия + еще что-то там, и на выходе 40 тысяч рублей (в лучшем случае). Нам требуются сотрудники, у которых только оклад 40–50 тысяч и плюс проценты. Просто надо работать, а таких у нас мало, как показывает рынок, всё лишь бы на халяву, деньги получать да спать на удаленке. Люди с хорошим опытом всегда при деле и зарабатывают неплохо, все остальные — нытики и бездельники. Моя зарплата — 55 тысяч рублей.
— Сфера продаж и обслуживания (IT); специалист по рекламациям и браку. Соотношение з/п и обязанностей — оптимальное, работа 5/2 по
— Руководитель отдела продаж. Но функции как у полноценного коммерческого или даже исполнительного директора. Вроде есть бонусы, но вся система работает так, что они раз в 3–4 месяца выпадают, поэтому выходит голый оклад в 50 тысяч рублей, из которых «в белую» — 35 тысяч.
— ИТ-сфера, продажи, оклад 35 тысяч рублей. Требуемый функционал сильно превышает оклад, требуют оставаться после работы, приветствуют работу в отпуск и больничные.
— Работаю руководителем филиала — зарплата 90 тысяч. Кто-то скажет, что много, но реально... Ипотека 35, кредиты, коммуналка, кружки детские и свои... В итоге на продукты и одежду не хватает. Если кто-то заболевает, то вообще коллапс... Считаю, что с такой должностью и функционалом надо 150 тысяч.
— Раньше работала в библиотеке, полгода назад ушла в торговлю. Целевая зарплата
— Менеджер IT-проектов, для 70–80 тысяч рублей функционал и зарплата полностью соответствуют. По мере прокачивания навыков есть рост з/п, всё справедливо. Перешел совершенно из другой сферы, так как увидел перспективу в технологиях. Переход был долгим и упорным, но все-таки получился. Это невысокая зарплата по меркам IT-сферы в целом: да, айтишники хорошо зарабатывают, но точно не на старте, сперва нужно доказать, что ты стоишь этих денег, работать за те же 30–40 тысяч рублей сутками, не видя семью, забыв об каком-либо отдыхе, и только потом, если повезет, запрыгнуть в поезд со средненькой зарплатой 60–80 тысяч, и так поэтапно расти. Это постоянная работа над собой, своими навыками, изучение новых технологий. Неважно, какое основное образование ты получил, учиться новому нужно здесь и
Образование
— Нянька в детсаду. Высшее в другой сфере. Пенсионерка. Утешаю себя тем, что могу в любой момент плюнуть и перестать работать. Чиновники устроили для нянек фактически девятичасовой рабочий день, и никак иначе всю работу не успеть. Для справки: при Советах на группу было две няньки! То есть в год крадется месяц жизни.
— Работаю учителем, зарплата 20 тысяч рублей, про соотношение функционала и зарплаты учителя лучше вообще ничего не говорить. Получила отпускные
— Учитель. Нагрузка 36 уроков в неделю + 2 классных руководства. Много времени отнимает подготовка к урокам, к конкурсам, конференциям, воспитательная работа, проверка тетрадей. Зарплата 50 тысяч рублей.
— Образование, ВУЗ, доцент, ставка 28,5 тысячи. Обязанности по разным направлениям: научная деятельность, воспитательная, как куратор группы, методическая, при отсутствии лаборантов на кафедрах много бумажной работы. Функций много, дополнительный заработок возможен, если проводить курсы повышения квалификации, переподготовки. Стоимость часа такой работы — 300 рублей.
— Бюрократическая работа в научном учреждении. Зарплата 32 тысячи рублей. Если бы еще не пенсия, то на такую з/п жить как
Здравоохранение
— Фармацевт льготного отпуска. 23 тысячи. Выдаю лекарства в поликлинике. Вроде так и должно быть, но оборот лекарств вырос, количество лекарств, находящихся на хранении в аптеке, выросло, но места нет. Всё так и стоит в коробках посреди комнаты в
— Работаю медсестрой в хирургическом кабинете. Выполняю перевязки, контактирую с кровью, ассистирую при пункциях щитовидной железы, веду документацию + совмещаю должность санитарки (уборка, генеральная уборка). Оклад
Государственный сектор
— ПФР РФ, назначение пенсий, 18 тысяч рублей. Прожить нереально. Хватает только на проезд и обед, из дома принесенный. Население считает, что незачем платить сотрудникам, а кто вам пенсии рассчитывает и запросы во все инстанции направляет, чтобы хоть минималку наскрести каждому? Объемы обязанностей нереальные. Можно домой не уходить.
— Госслужащий (федеральной службы). Стаж более 8 лет. З/п около 20 тысяч рублей, что включает в себя оклад ~5 тысяч рублей + надбавка за классный чин + районный коэффициент + за особые условия госслужбы. Если прибавить еще ежеквартальные премии и поделить годовую на 12 месяцев, то около 27–30 тысяч в месяц получается. Соотношение функционала и зарплаты никак не устраивает! Никого из сотрудников, не считая руководство, разумеется. Ответственность у нас огромная, ограничения по жизни имеются (как госслужащим, нам много чего нельзя), ненормированный рабочий день и так далее, а зарплаты еле-еле хватает сводить концы с концами. И мы — представители государства (федерального значения) с высшим образованием (а то и несколькими), от работы которых зависит облик, работоспособность, авторитет (!) и функционал государства! Но если взять зарплату у чиновника уровня министра и зарплату рядового служащего типа меня (а я служащий далеко не самого низшего звена), то в среднем чиновники, конечно, «все едят голубцы».
— Госслужба, работы до фига, много ненужной бумажной работы, по факту надо бумажку на бумажку, а до реально интересных проектов руки не доходят. Вот вроде бы и готов выступить с какой-то инициативой, что-то полезное придумать в работе, но твои обязанности по регламенту никто не отменял, вот и вопрос: стоит ли за 25 тысяч так напрягаться. За «спасибо» пусть сами работают с утра до ночи.
Администрирование и сфера общепита
— Офис-менеджер. Но я выполняю сверх того, что должна по своим должностным обязанностям. Помощник руководителя, организатор мероприятий внутренних и внешних и прочее. Зарплата 35–40 тысяч рублей — и это в лучшем случае, если выполню все планы, требования. Потом еще руководитель оценит мои старания и поставит коэффициент. Не всё вовремя — получи оклад 23 тысячи рублей, успела и всё успешно прошло — получи к окладу премию 15 тысяч. Сказка и мечта.
— Занимаюсь администрированием с функциями бухгалтера, офис-менеджера и еще. С учетом того, что функционал постоянно растет, а з/п нет (работодатель не считает нужным ее индексировать, искренне считая, что платит достаточно). Зарплата 35 тысяч. Страшно подумать, если муж останется без работы и я одна с детьми и ипотекой на эту зарплату пойду по миру!
— Я работаю на известной автомойке. Пять рабочих дней, один из них — сутки. Иногда
— Мерчендайзер. В обязанности входит посещение магазинов и выкладка товара своего поставщика. Организация дополнительных мест для выкладки (хотя этим раньше занимались торговые представители, но теперь это решили повесить на рядовых сотрудников, разумеется, без какого-либо вознаграждения за успехи). Зарплата на руки — 28 тысяч рублей. Одна из главных проблем в компании — это сходить в отпуск. Каждый год компания перетрудоустраивает сотрудников, и отпуск сгорает. Отпускные всё равно выплачивают, но вот в отпуск очень тяжело отпроситься. За последний год только на
Производство и проектирование
— Работаю на НАЗ имени Чкалова. Рабочим. Зарплата в среднем 45–48 тысяч рублей. Работы много, постоянные переработки и работа по выходным. В среднем по городу з/п неплохая, но на жизнь не особо хватает, считаю — доход должен быть больше.
— Работаю в проектировании. После университета работу легко нашла, но з/п была ниже средней по отношению к зарплатам одногруппников. Но это как в университете: «Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя». Сделать себе хорошую репутацию и ответственно относиться к
— Инженер-конструктор ПАО «НЗХК», средняя чистая (на руки) зарплата — 60 тысяч рублей. Соотношение функционал/зарплата хорошее — интересная работа без переработок с временем на отдых и личные дела. Рабочее время: 5/2,
— Работаю инженером на оборонном предприятии, зарплата 26 тысяч рублей плюс премия за прошлый месяц до 50% от оклада. Фактически — 30–40% минус НДФЛ. Занятость полная с 8 до 17, объем работы большой: бумажная волокита, согласования, командировки, но при этом с августа переводят на 4-дневную работу с уменьшением выплат. Смотрю другую работу, ибо на эти деньги по сути выживаешь. Кстати, для примера, з/п директора и замов от 200 и вверх до 350, плюс премии, начальник отдела — 100 тысяч, но на своих должностях сидят вечно или через блат и соцлифты — сыновья бывшего директора, жены и родственники.
— Мне 43 года. Сейчас я не работаю, рантье. До этого 15 лет отработал на производстве, дошел до начальника производства. Зарплата переваливала за сотню. Работал на крупном предприятии, в том числе за границей. Ушел из-за кумовства, которое опутало всё. Когда сынков, дочек и прочих ставят на должности без подготовки, раздувая управленческий штат, а тебе пахать за пятерых день и ночь, то лучше уйти. Найти
Медиа и продакшн
— Звукооператор с зарплатой 18,5 тысяч рублей, функционал «расширенный», доход мизерный, деваться некуда.
— Контент-менеджер, администратор сайта + функции системного администратора (сборка ПК для офиса, начальная подготовка рабочего места), доработка сайта. Получаю 25 тысяч рублей. Оцениваю свою работу в 45 тысяч рублей.
— Маркетинг. 40–45 тысяч. Ситуация неоднозначная. Я не человек резких заявлений, поэтому не могу сказать однозначно: «Нагло эксплуатируют рабочий класс» или «Жизнь — кайф». Я за
— Интернет-продюсер, минимум 100 тысяч в месяц, бывает и 200–300 тысяч. Работаю так уже
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