В мэрии Новосибирска признали, что у уборщиков снега низкие зарплаты — на сколько их могли бы поднять

Укомплектованность водителями снегоуборочной техники в новосибирских ДЭУ составляет около 65%. Одной из причин нехватки кадров назвали низкие зарплаты водителей и механиков. Этот вопрос подняли сегодня, 17 ноября, на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству.

— Готовность техники, которая участвует в зимнем содержании, более 65%, в круглогодичном — более 80%. Укомплектованность водительским составом, к сожалению, далеко не 100%, и составляет около 65%, — сказал заместитель мэра Олег Клемешов. — Сегодня нарабатывается вопрос об увеличении фонда оплаты труда дорожно-эксплуатационных учреждений. Уровень зарплаты на сегодняшний день на рынке, к сожалению, неконкурентоспособен. Я думаю, что это понимают все.