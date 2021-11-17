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В мэрии Новосибирска признали, что у уборщиков снега низкие зарплаты — на сколько их могли бы поднять

К зиме Новосибирск не укомплектован водителями снегоуборочной техники

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Сейчас зарплата водителей ДЭУ составляет около 20 тысяч рублей

Сейчас зарплата водителей ДЭУ составляет около 20 тысяч рублей

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В мэрии предложили поднять зарплаты дорожным рабочим, убирающим снег

Укомплектованность водителями снегоуборочной техники в новосибирских ДЭУ составляет около 65%. Одной из причин нехватки кадров назвали низкие зарплаты водителей и механиков. Этот вопрос подняли сегодня, 17 ноября, на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству.

— Готовность техники, которая участвует в зимнем содержании, более 65%, в круглогодичном — более 80%. Укомплектованность водительским составом, к сожалению, далеко не 100%, и составляет около 65%, — сказал заместитель мэра Олег Клемешов. — Сегодня нарабатывается вопрос об увеличении фонда оплаты труда дорожно-эксплуатационных учреждений. Уровень зарплаты на сегодняшний день на рынке, к сожалению, неконкурентоспособен. Я думаю, что это понимают все.

В ответ на это независимый депутат Наталья Пинус предложила зафиксировать предложение о повышении зарплаты водителям и механикам ДЭУ в протоколе заседания. Она предложила поднять зарплату на 20–25%.

При этом среди городов-миллионников Новосибирск не является самым снежным городом. По данным свежего исследования «Яндекса», Новосибирск занимает только 10-е место. В среднем в Новосибирске снег идет 128 дней, первые осадки обычно выпадают в сентябре, последние — в мае. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 110 сантиметров.

Несмотря на это, каждый год с приходом снега в Новосибирске возникают проблемы с его уборкой. Машины встают в пробки, цены на такси подлетают. Прошлый год не стал исключением: на Советской, например, срезали снег на парковке и оставили машины на ледяном пьедестале, на Блюхера почистили крыши домов и завалили снежными комьями проезды и парковку, на Октябрьском мосту при уборке дорожного полотна грязный снег скидывали прямо в Обь, да и в целом город был похож один большой сугроб.

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