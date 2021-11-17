В мэрии Новосибирска признали, что у уборщиков снега низкие зарплаты — на сколько их могли бы поднять

В мэрии предложили поднять зарплаты дорожным рабочим, убирающим снег
Укомплектованность водителями снегоуборочной техники в новосибирских ДЭУ составляет около 65%. Одной из причин нехватки кадров назвали низкие зарплаты водителей и механиков. Этот вопрос подняли сегодня, 17 ноября, на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству.
— Готовность техники, которая участвует в зимнем содержании, более 65%, в круглогодичном — более 80%. Укомплектованность водительским составом, к сожалению, далеко не 100%, и составляет около 65%, — сказал заместитель мэра Олег Клемешов. — Сегодня нарабатывается вопрос об увеличении фонда оплаты труда дорожно-эксплуатационных учреждений. Уровень зарплаты на сегодняшний день на рынке, к сожалению, неконкурентоспособен. Я думаю, что это понимают все.
В ответ на это независимый депутат Наталья Пинус предложила зафиксировать предложение о повышении зарплаты водителям и механикам ДЭУ в протоколе заседания. Она предложила поднять зарплату на 20–25%.
При этом среди городов-миллионников Новосибирск не является самым снежным городом. По данным свежего исследования «Яндекса», Новосибирск занимает только
Несмотря на это, каждый год с приходом снега в Новосибирске возникают проблемы с его уборкой. Машины встают в пробки, цены на такси подлетают. Прошлый год не стал исключением: на Советской, например, срезали снег на парковке и оставили машины на ледяном пьедестале, на Блюхера почистили крыши домов и завалили снежными комьями проезды и парковку, на Октябрьском мосту при уборке дорожного полотна грязный снег скидывали прямо в Обь, да и в целом город был похож один большой сугроб.