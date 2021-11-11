Снег идет 128 дней в году: Новосибирск занял 10 место в рейтинге самых снежных городов

Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метонаблюдений за 10 лет и составили рейтинг самых снежных городов в России. Новосибирск занял 10-е место среди городов-миллионников.

Исследователи выяснили, что в среднем в Новосибирске снег идет 128 дней, первые осадки обычно выпадают в сентябре, последние — в мае. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 110 см. Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Новосибирск ложится примерно 55 миллионов КАМАЗов снега. В сумме снег лежит около 161 дня и сходит обычно в середине апреля.