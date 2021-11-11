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Снег идет 128 дней в году: Новосибирск занял 10 место в рейтинге самых снежных городов

За год на город выпадает примерно 55 миллионов КАМАЗов снега

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Типичная зима в Новосибирске

Типичная зима в Новосибирске

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Новосибирск занял 10-е место в снежном рейтинге среди городов-миллионников

Аналитики «Яндекс.Погоды» изучили данные метонаблюдений за 10 лет и составили рейтинг самых снежных городов в России. Новосибирск занял 10-е место среди городов-миллионников.

Исследователи выяснили, что в среднем в Новосибирске снег идет 128 дней, первые осадки обычно выпадают в сентябре, последние — в мае. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 110 см. Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Новосибирск ложится примерно 55 миллионов КАМАЗов снега. В сумме снег лежит около 161 дня и сходит обычно в середине апреля.

Самой снежной за последние десять лет в Новосибирске была зима 2016⁠–⁠2017 годов: тогда общая толщина выпавшего снега составила 151 см. 17 января 2018 года было самым снежным днем: к толщине снежного покрова прибавилось сразу 22 см.

— У «Яндекс.Погоды» есть карта осадков: на ней видно, где снег или дождь идут прямо сейчас и куда переместятся тучи в ближайшее время. Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей. Если у вас за окном снег, можете отправить нам «снежинку» через сайт или мобильное приложение — и благодаря вам прогноз станет точнее, — рассказал руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Первые 3 строчки рейтинга заняли Челябинск, Пермь и Нижний Новгород. Из сибирских городов в рейтинг вошли Красноярск (9 место) и Омск (11 место). Меньше всего снега выпадает в Ростове-на-Дону.

Каждый год с приходом снега в Новосибирске возникают проблемы с его уборкой. Машины встают в пробки, цены на такси подлетают. Прошлый год не стал исключением: на Советской, например, срезали снег на парковке и оставили машины на ледяном пьедестале, на Блюхера почистили крыши домов и завалили снежными комьями проезды и парковку, на Октябрьском мосту при уборке дорожного полотна грязный снег скидывали прямо в Обь, да и в целом город был похож один большой сугроб.

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