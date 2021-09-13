Водители скорых взбунтовались из-за низких зарплат. Они показали свои квитки со странными цифрами

Как профсоюз выгнали из помещения

На следующий день после того, как корреспондент НГС направил запрос по сложившейся ситуации в новосибирский Минздрав, к председателю совета профсоюза «Профмедтранс» пришел для беседы директор ГБУ НСО «Медтранс» Александр Леонтьев.



— Он начал орать, говорил, что хотел от меня избавиться в первый месяц… Что я подорвала его имидж, обратившись к корреспонденту. Он, конечно, очень был расстроен, — пересказывает свою версию разговора председатель профсоюза.



Вскоре Антонина Кравченко ушла в запланированный отпуск, а ей в этот период прислали письменное уведомление о необходимости освободить служебное помещение.



— Там написано, что для улучшения информирования водителей необходимо освободить занимаемый профкомом кабинет. Хотят проводить там для водителей консультации по заработной плате. Взамен этого кабинета предлагают переселиться на Залесского, 6. Это на территории горбольницы. А сейчас профсоюз находится на улице Ольги Жилиной, 25, рядом с инфекционной больницей. И вот под благовидным предлогом нас переселяют подальше. А фактически у нас в центре собираются восемь подстанций: все водители приезжают сюда, потому что здесь и директор, и отдел кадров, и диспетчерская, здесь они берут путёвки... И когда у водителей возникают какие-то вопросы, то они заходят ко мне. А теперь, получается, как будто хотят прервать наше общение, — говорит Антонина Кравченко.



Также, по словам женщины, профсоюзных активистов стали вызывать к директору.

Помимо выселения профсоюза из помещения и личных бесед директора с профсоюзными активистами, с некоторых водителей уже сняли по 4,5 балла (около 3 000 рублей) за расхождения между показаниями на спидометре и установленными на скорую помощь «Глонассами».



— Лишают всех, у кого хоть километр в расхождении обнаружат. А мужики дозвонились до центра стандартизации, сейчас готовят письменный запрос, так им там сказали, что «Глонасс» не является измерительным прибором, а может лишь определить местонахождение автомобиля и ориентировочный пробег. А там у одного была за месяц разница между спидометром и «Глонассом» почти в 15 километров, так его лишили 3700 рублей. А он еще раньше писал заявление, что у него барахлил спидометр и просил сделать поверку, но ему отказали, — говорит Антонина Кравченко.

Версия начальства

Директор ГБУ НСО «Медтранс» Александр Леонтьев утверждает, что водители его организации в среднем получают больше 25 тысяч рублей.



— Давайте посмотрим в среднем по году: если взять годовую зарплату, вычесть НДФЛ и разделить на 12, то получится 32–34–35 тысяч. Они получают больше, чем в среднем по отрасли. Вот если бы им было плохо, то, поверьте, они бы ушли куда-то. Но они же никуда не уходят. А тот, кто уходит, потом возвращается. Я всегда стараюсь парировать цифрами. Возьмём вот 2018 год: час работы стоил 94 рубля 18 копеек, в 2020 году час работы стоил 126 рублей 19 копеек, в 2021 — ещё дороже. Зарплата растёт, — объясняет директор «Медтранса». Более того, по его словам, есть два «хлебных» месяца — январь и май, когда водители получают из-за многочисленных праздников по 50–60 тысяч рублей.



Александр Леонтьев подчеркивает, что и надбавки остаются — никто их не отменял. Но на конкретный пример про исчезнувшую в 2019 году доплату за стаж руководитель отвечает так:



— За 2019 год не могу сказать, потому что я здесь с 30 декабря прошлого года. Но тогда получилось, что поменяли положение об оплате труда. И, грубо говоря, где-то убрали… Но вы же понимаете, что уменьшить это не могли. То есть у них зарплата не уменьшилась. Они [водители] лукавят. Причём лукавят из-за того, что иногда выдают желаемое за действительное. В виду своего, скажем, уровня развития.



По мнению главы «Медтранса», проблема тут не в зарплатах: разные расчётные листки надо сравнивать корректно. Необходимо, по словам Александра Леонтьева, учитывать праздничные часы, ночные, выходные и так далее. Проблема же, убежден директор, в конкретном руководителе профсоюза — Антонине Кравченко.



— У меня вообще три профсоюза на территории: есть СТК, там членских взносов нет. Есть профсоюз Минздрава. И есть профсоюз, созданный на предприятии Кравченко Антониной Сергеевной. Туда отчисляются взносы. И она постоянно занимается тем, что противопоставляет себя администрации, настраивает водителей и подбивает. Для того, чтобы людей к ней больше шло и 1 % от зарплаты отчисляли, — считает руководитель «Медтранса».



Альтернативный профсоюз СТК (Союз трудового коллектива) появился в 2018 году при прежнем директоре. Работники говорят, что этот союз создали якобы для формального согласования распоряжений руководства «Медтранса».



Председатель профсоюза от новосибирского Минздрава (полное название — Новосибирская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ) Владимир Трубин сообщил НГС, что в их организацию входит 15 человек из «Медтранса». А глава СТК Дмитрий Лиховой заметил, что они — не профсоюз, а «общественная организация, созданная для решения злободневных вопросов», и конкуренцию профсоюзам она не составляет. В СТК, уточнил Лиховой, восемь членов.

В профсоюзе, который возглавляет Антонина Кравченко, сейчас числится около 200 человек.

— Поверьте, я стою на стороне водителей. Я пытаюсь увеличить зарплату, я пытаюсь улучшить материальное положение предприятия. Я согласен, что зарплата низкая. Я согласен, что 32 579 рублей — это среднее, и этого мало. Я с этим согласен полностью. Но если возьмем другие отрасли… Я не думаю, что в НГС водитель больше получает, — рассуждает директор «Медтранса».



Проблем с запчастями и оборудованием для ремонта, по словам директора, тоже нет. А водители ничего за свои деньги не покупают. «При мне такого не было», — утверждает Александр Леонтьев.



— Почему еще в этом году проблема стала острой? Потому что в апреле я ввел систему «Глонасс», благодаря которой примерно 1,5 миллиона в месяц экономлю бюджетных денег. То есть это деньги, которые водители раньше сливали себе в карман. Были приписки в километраже. Грубо говоря, мы пресекли воровство. Думаю, где-то в среднем 2 500 рублей каждый водитель клал себе в карман ежемесячно с ГСМ. Кто-то — больше, кто-то — меньше. С 1 августа я стал наказывать за воровство лишением баллов, — говорит Александр Леонтьев.



Директор также объяснил, почему водители скорых, если речь идет об обычных скорых, неспециализированных ковидных бригадах, не получают короновирусные надбавки:



— Водитель сидит в машине, а врач поднимается к больному, следовательно, контактирует с больным. А водитель не носит носилки, просто сидит за рулём.



Если водитель заболеет на работе ковидом и это будет подтверждено, то, по словам директора «Медтранса», ему выплатят страховую сумму — 68 тысяч рублей.



Выселение профсоюза из помещения Александр Леонтьев объяснил тем, что организация занимала прежнюю комнату фактически незаконно (без соответствующего приказа), а переселили ее даже в большее помещение.



— Мы обратились к Антонине Сергеевне, получили от нее полное понимание… Она согласилась, говорит: «Всё хорошо, я согласна». У меня восемь бухгалтеров сидели в одном кабинете. А я ж не могу бухгалтерию пересадить далеко от всей бухгалтерии. Поэтому решили расчётную группу посадить в это помещение, — объясняет директор.



По поводу информации, что активистов профсоюза вызывают «на ковер», директор пояснил, что не может подтвердить или опровергнуть это, так как не помнит, было такое или нет.