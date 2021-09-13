Водители скорых взбунтовались из-за низких зарплат. Они показали свои квитки со странными цифрами

В Новосибирске водители скорых заявили о низких заработках
Водители скорой помощи ГБУ НСО «Медтранс», которое обслуживает правый берег Новосибирска, пожаловались на низкую зарплату, нехватку запчастей и оборудования для ремонта машин. По словам работников, за последние 10 лет их заработок практически не изменился. А декларируемые постоянно повышения зарплаты сводятся на нет из-за изменений различных надбавок — итоговая цифра, которую водители скорых получают на руки, уже много лет остается на одном уровне. Возмущающихся рабочих поддержал профсоюз «Профмедтранс», активистов которого стали вызывать к директору, а у самого профсоюза, пока его председатель находилась в отпуске, забрали помещение. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал обе стороны конфликта, внимательно изучил расчётные листки работников и обнаружил там странные моменты.
Чем недовольны водители скорой помощи
Водители ГБУ НСО «Медтранс» утверждают, что их зарплата не сильно поменялась с 2012 года. При этом есть и несправедливость: водители скорых, работающих на левом берегу, почему-то получают больше, чем водители, которые ездят по правому берегу. У «правобережных» ежемесячный доход уже после вычета всех налогов варьируется в пределах 25–27 тысяч рублей. Это заработок за среднюю месячную норму примерно в 180 часов: норма зависит от количества выходных и праздников. Выше зарплата получается, если водитель перерабатывает среднемесячную норму.
Как объясняют водители, правый берег города обслуживает учреждение «Медтранс», левый — предприятие под названием «Медтранс-3» (ранее в правобережье было два ГБУ — государственных бюджетных учреждений, но их объединили). «Медтрансы» — бюджетные учреждения, заведующие парком машин скорой помощи. Врачи же скорой помощи относятся к другой структуре. Ситуация, когда водители и врачи скорых трудоустроены в разных ведомствах, как пояснил НГС один из сотрудников «Медтранса», в некоторых регионах страны уже исправлена — все являются работниками одной структуры, но в Новосибирске пока всё по-прежнему.
— Нам и классность поэтому не оплачивают. Раньше оплачивали. А это 15–25% к окладу. Мы, водители, получается, не относимся ни к Минтрансу, ни к Минздраву. Мы просто наёмные работники, которых скорая помощь берёт в аренду вместе с машинами, — говорит сотрудник «Медтранса».
Все водители в разговоре с НГС называли свои имена и фамилии, но просили не озвучивать их в статье — боятся преследования руководства..
Серьезные претензии у водителей и к наличию автозапчастей с ремонтной базой. Техническое оснащение, уверяет председатель совета профсоюза «Профмедтранс» Антонина Кравченко, оставляет желать лучшего: не хватает деталей, недостаточно оборудования для диагностики и ремонта машин.
— Вечный дефицит запчастей… Всё оборудование — петровских времен. Мы все круги ада уже прошли: и трудовую инспекцию, и прокуратуру, и представительство президента в Сибирском федеральном округе… Везде писали и по зарплате, и по техническому оснащению. Безрезультатно, — говорит Антонина Кравченко.
Один из водителей скорой помощи ГБУ НСО «Медтранс» в разговоре с НГС заметил, что сейчас он как раз собирается ехать в автомагазин — искать нужную деталь.
— На сегодняшний момент все машины можно поставить и не выпускать на рейс. У нас элементарно нет резины. Мы ездим фактически по помойкам и собираем резину: кто-то на шиномонтажке колесо находит, кто-то со старых списанных машин снимает. Если что-то ломается по мелочам, то мы сами покупаем. Вот сейчас ролик натяжной… Подшипник засвистел — поехал покупать. Стоит под тысячу рублей. Приходится на свои деньги брать. И никто компенсировать эти траты не будет, — жалуется водитель.
Что написано в расчётках и документах Минздрава
В подтверждение своих слов водители «Медтранса» показали расчетные листки за разные годы. Самый ранний датирован ноябрем 2012 года. Тогда водитель «Медтранса» отработал 184,5 часа и получил после налоговых вычетов 24 800 рублей (мы специально округлили суммы до ровного числа и убрали из документов все данные, которые могли бы указать на конкретного работника, чтобы исключить возможное преследование этих лиц).
Самый последний расчётный листок — за июль 2021 года. Тогда один из водителей проработал 193 часа за месяц и получил «чистыми» 29 100 рублей. Зарплата почти по всем листкам за другие годы укладывалась, в зависимости от наработанных часов, в интервал от 22 до 28 тысяч рублей. Для сравнения водители скорых «Медтранса» показали расчётные листки и своих коллег из «Медтранса-3» (это левый берег). Цифры другого ГБУ действительно несколько выше — там водители скорых зарабатывают более 30 тысяч рублей.
При изучении расчётных листков можно обратить на странность: в разные годы среди позиций с начислениями отдельные доплаты то появлялись, то исчезали. Об этом говорят и водители совместно с председателем совета профсоюза, мол, с заявлениями об увеличении зарплат менялись отдельные позиции по доплатам. Возможно, это позволяло оставаться зарплате примерно на одном и том же уровне, несмотря на анонсированное «повышение».
Странные изменения в расчётных листках показаны в нашей таблице (смотрите ниже). Например, в некоторые периоды из расчёток «Медтранса» пропали доплаты водителям за мойку машин, хотя мойка оставалась. То появлялась, то исчезала доплата за вредность и надбавка за качество. Причём, казалось бы, структура начисления зарплат в разных ГБУ должна быть единой, но доплата за вредность у водителей скорой помощи с правого берега указана как 6%, а у водителей левобережья — 10%.
В какой-то момент у работников «Медтранса» перестала появляться графа премиальных начислений, хотя в расчётках их коллег с левого берега квартальная премия присутствует. Опять же в расчётных листках «Медтранса-3» есть строчка «увеличение зарплаты водителю скорой помощи на 8%», а в зарплате работников «Медтранса» такой позиции нет совсем.
Наконец, в декабре 2020 года у водителей «Медтранса» появилась строчка «доплата за работу в выходные дни»: в более ранние периоды её нет, как нет и в структуре зарплаты работников «Медтранса-3». Однако в апреле и июне 2021 года никаких начислений по этой позиции в показанных документах водителей «Медтранса» почему-то не обозначено. В разговоре с НГС водитель скорой назвал эту доплату странной.
— Вообще никто не знает, откуда это появилось. Как можно её доплачивать, если мы работаем по сменному графику? Такого вообще нет нигде. Есть праздничные дни, а графы «выходные» нет. Мы все, так или иначе, работаем в выходные. Но даже если посчитать субботы и воскресенья, там по часам никак не совпадает, — недоумевает мужчина.
Но самое главное непонимание у работников вызывает подсчет баллов, которые влияют на окончательную зарплату. В бюджетных организациях баллы начисляют за улучшенные показатели и могут снимать за нарушения. Один балл, по словам водителей, сейчас оценивается в 600 с лишним рублей.
Сколько баллов начисляли раньше и сколько начисляют сейчас — можно увидеть из Положений об оплате труда работников ГБУ НСО «Медтранс». Копии документов есть в редакции НГС.
По положению об оплате труда, подписанному в 2017 году экс-министром здравоохранения НСО Олегом Иванинским, работнику начислялся ежемесячно 21,1 балл, но максимально можно было получить 47,1 баллов. А по такому же документу, подписанному в 2019 году министром здравоохранения НСО Константином Хальзовым, в месяц начисляется уже 13,5 баллов, при максимально возможном показателе 24,3 балла.
Из обновлённого документа исчезли баллы за отсутствие перерасходов топлива, отсутствие жалоб со стороны пассажиров за качество работы и соблюдение принципов этики, опыт работы водителем автомобиля скорой медицинской помощи и работу сверх нормы.
Как профсоюз выгнали из помещения
На следующий день после того, как корреспондент НГС направил запрос по сложившейся ситуации в новосибирский Минздрав, к председателю совета профсоюза «Профмедтранс» пришел для беседы директор ГБУ НСО «Медтранс» Александр Леонтьев.
— Он начал орать, говорил, что хотел от меня избавиться в первый месяц… Что я подорвала его имидж, обратившись к корреспонденту. Он, конечно, очень был расстроен, — пересказывает свою версию разговора председатель профсоюза.
Вскоре Антонина Кравченко ушла в запланированный отпуск, а ей в этот период прислали письменное уведомление о необходимости освободить служебное помещение.
— Там написано, что для улучшения информирования водителей необходимо освободить занимаемый профкомом кабинет. Хотят проводить там для водителей консультации по заработной плате. Взамен этого кабинета предлагают переселиться на Залесского, 6. Это на территории горбольницы. А сейчас профсоюз находится на улице Ольги Жилиной, 25, рядом с инфекционной больницей. И вот под благовидным предлогом нас переселяют подальше. А фактически у нас в центре собираются восемь подстанций: все водители приезжают сюда, потому что здесь и директор, и отдел кадров, и диспетчерская, здесь они берут путёвки... И когда у водителей возникают какие-то вопросы, то они заходят ко мне. А теперь, получается, как будто хотят прервать наше общение, — говорит Антонина Кравченко.
Также, по словам женщины, профсоюзных активистов стали вызывать к директору.
Помимо выселения профсоюза из помещения и личных бесед директора с профсоюзными активистами, с некоторых водителей уже сняли по 4,5 балла (около 3 000 рублей) за расхождения между показаниями на спидометре и установленными на скорую помощь «Глонассами».
— Лишают всех, у кого хоть километр в расхождении обнаружат. А мужики дозвонились до центра стандартизации, сейчас готовят письменный запрос, так им там сказали, что «Глонасс» не является измерительным прибором, а может лишь определить местонахождение автомобиля и ориентировочный пробег. А там у одного была за месяц разница между спидометром и «Глонассом» почти в 15 километров, так его лишили 3700 рублей. А он еще раньше писал заявление, что у него барахлил спидометр и просил сделать поверку, но ему отказали, — говорит Антонина Кравченко.
Версия начальства
Директор ГБУ НСО «Медтранс» Александр Леонтьев утверждает, что водители его организации в среднем получают больше 25 тысяч рублей.
— Давайте посмотрим в среднем по году: если взять годовую зарплату, вычесть НДФЛ и разделить на 12, то получится 32–34–35 тысяч. Они получают больше, чем в среднем по отрасли. Вот если бы им было плохо, то, поверьте, они бы ушли куда-то. Но они же никуда не уходят. А тот, кто уходит, потом возвращается. Я всегда стараюсь парировать цифрами. Возьмём вот 2018 год: час работы стоил 94 рубля 18 копеек, в 2020 году час работы стоил 126 рублей 19 копеек, в 2021 — ещё дороже. Зарплата растёт, — объясняет директор «Медтранса». Более того, по его словам, есть два «хлебных» месяца — январь и май, когда водители получают из-за многочисленных праздников по 50–60 тысяч рублей.
Александр Леонтьев подчеркивает, что и надбавки остаются — никто их не отменял. Но на конкретный пример про исчезнувшую в 2019 году доплату за стаж руководитель отвечает так:
— За 2019 год не могу сказать, потому что я здесь с 30 декабря прошлого года. Но тогда получилось, что поменяли положение об оплате труда. И, грубо говоря, где-то убрали… Но вы же понимаете, что уменьшить это не могли. То есть у них зарплата не уменьшилась. Они [водители] лукавят. Причём лукавят из-за того, что иногда выдают желаемое за действительное. В виду своего, скажем, уровня развития.
По мнению главы «Медтранса», проблема тут не в зарплатах: разные расчётные листки надо сравнивать корректно. Необходимо, по словам Александра Леонтьева, учитывать праздничные часы, ночные, выходные и так далее. Проблема же, убежден директор, в конкретном руководителе профсоюза — Антонине Кравченко.
— У меня вообще три профсоюза на территории: есть СТК, там членских взносов нет. Есть профсоюз Минздрава. И есть профсоюз, созданный на предприятии Кравченко Антониной Сергеевной. Туда отчисляются взносы. И она постоянно занимается тем, что противопоставляет себя администрации, настраивает водителей и подбивает. Для того, чтобы людей к ней больше шло и 1 % от зарплаты отчисляли, — считает руководитель «Медтранса».
Альтернативный профсоюз СТК (Союз трудового коллектива) появился в 2018 году при прежнем директоре. Работники говорят, что этот союз создали якобы для формального согласования распоряжений руководства «Медтранса».
Председатель профсоюза от новосибирского Минздрава (полное название — Новосибирская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ) Владимир Трубин сообщил НГС, что в их организацию входит 15 человек из «Медтранса». А глава СТК Дмитрий Лиховой заметил, что они — не профсоюз, а «общественная организация, созданная для решения злободневных вопросов», и конкуренцию профсоюзам она не составляет. В СТК, уточнил Лиховой, восемь членов.
В профсоюзе, который возглавляет Антонина Кравченко, сейчас числится около 200 человек.
— Поверьте, я стою на стороне водителей. Я пытаюсь увеличить зарплату, я пытаюсь улучшить материальное положение предприятия. Я согласен, что зарплата низкая. Я согласен, что 32 579 рублей — это среднее, и этого мало. Я с этим согласен полностью. Но если возьмем другие отрасли… Я не думаю, что в НГС водитель больше получает, — рассуждает директор «Медтранса».
Проблем с запчастями и оборудованием для ремонта, по словам директора, тоже нет. А водители ничего за свои деньги не покупают. «При мне такого не было», — утверждает Александр Леонтьев.
— Почему еще в этом году проблема стала острой? Потому что в апреле я ввел систему «Глонасс», благодаря которой примерно 1,5 миллиона в месяц экономлю бюджетных денег. То есть это деньги, которые водители раньше сливали себе в карман. Были приписки в километраже. Грубо говоря, мы пресекли воровство. Думаю, где-то в среднем 2 500 рублей каждый водитель клал себе в карман ежемесячно с ГСМ. Кто-то — больше, кто-то — меньше. С 1 августа я стал наказывать за воровство лишением баллов, — говорит Александр Леонтьев.
Директор также объяснил, почему водители скорых, если речь идет об обычных скорых, неспециализированных ковидных бригадах, не получают короновирусные надбавки:
— Водитель сидит в машине, а врач поднимается к больному, следовательно, контактирует с больным. А водитель не носит носилки, просто сидит за рулём.
Если водитель заболеет на работе ковидом и это будет подтверждено, то, по словам директора «Медтранса», ему выплатят страховую сумму — 68 тысяч рублей.
Выселение профсоюза из помещения Александр Леонтьев объяснил тем, что организация занимала прежнюю комнату фактически незаконно (без соответствующего приказа), а переселили ее даже в большее помещение.
— Мы обратились к Антонине Сергеевне, получили от нее полное понимание… Она согласилась, говорит: «Всё хорошо, я согласна». У меня восемь бухгалтеров сидели в одном кабинете. А я ж не могу бухгалтерию пересадить далеко от всей бухгалтерии. Поэтому решили расчётную группу посадить в это помещение, — объясняет директор.
По поводу информации, что активистов профсоюза вызывают «на ковер», директор пояснил, что не может подтвердить или опровергнуть это, так как не помнит, было такое или нет.
Официальный ответ новосибирского Минздрава
НГС направил запрос в региональный Минздрав. Ответ пришел за подписью министра Константина Хальзова:
— Заработная плата водителей автомобилей скорой медицинской помощи ГБУ НСО «Медтранс» увеличивается постоянно. Зарплата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей системой оплаты труда его работодателя. В 2018 году структура заработной платы работников ГБУ НСО «Медтранс» была приведена в соответствие с действующим трудовым законодательством. Информация об исключении из структуры заработной платы работников данной организации стимулирующих надбавок не соответствует действительности.
В ответе также сообщалось, что «приобретение запасных частей к автомобилям ГБУ НСО «Медтранс-3» осуществляется на основании заявок путём проведения закупочных процедур», хотя вопрос про закупки учреждения, обслуживающего левый берег, не задавался вообще.
А вот чего не было в официальном ответе, так это пояснения: существует ли разница в стоимости часа работы водителей разных ГБУ — «Медтранс» и «Медтранс-3» (глава профсоюза назвала этот показатель «часом госзаказа»). Также никак не была прокомментирована ситуация 2019 года, когда к недовольным зарплатой водителям уже приезжали разбираться лично министр Константин Хальзов и его заместитель Александр Колупаев.
В апреле 2021 года НГС сделал фоторепортаж, как буквально разваливаются городские подстанции скорой помощи. А в июле фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев объяснил, почему скорую помощь горожанам приходится ждать сутками.