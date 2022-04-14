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148 предприятий Новосибирской области заявили о сокращениях — скольких человек это коснется

Еще в 37 организациях региона действует режим простоя для части сотрудников

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Режим простоя затронул 1177 работников

Режим простоя затронул 1177 работников

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В Новосибирской области 148 предприятий подали уведомления о сокращениях. Это коснется более тысячи сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социального развития Новосибирской области.

— Официальную информацию о планируемом высвобождении 1065 работников на предстоящий период предоставили 148 организаций Новосибирской области, — сказали в министерстве.

Помимо этого, для 1177 работников в 37 организациях региона введен режим простоя. Это составляет 15% от общей численности сотрудников этих предприятий.

Общая численность работников региона составляет 45,9 тысячи человек.

В начале апреля начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что в городе только треть промышленных и производственных предприятий не планирует сокращать объемы в 2022 году.

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