148 предприятий Новосибирской области заявили о сокращениях — скольких человек это коснется
Еще в 37 организациях региона действует режим простоя для части сотрудников
В Новосибирской области 148 предприятий подали уведомления о сокращениях. Это коснется более тысячи сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социального развития Новосибирской области.
— Официальную информацию о планируемом высвобождении 1065 работников на предстоящий период предоставили 148 организаций Новосибирской области, — сказали в министерстве.
Помимо этого, для 1177 работников в 37 организациях региона введен режим простоя. Это составляет 15% от общей численности сотрудников этих предприятий.
Общая численность работников региона составляет 45,9 тысячи человек.
В начале апреля начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что в городе только треть промышленных и производственных предприятий не планирует сокращать объемы в 2022 году.