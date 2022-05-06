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Специалистов по мобилизации ищут в облбольницу и Роспотребнадзор — медучреждение уточнило, что это старая должность

Вакансии опубликовали на hh.ru

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В больнице объяснили, что специалист будет работать с документами

В больнице объяснили, что специалист будет работать с документами

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В Новосибирске ищут сотрудников на вакансии специалистов по мобилизационной работе. На сайте по поиску работы hh.ru их опубликовали Новосибирская областная клиническая больница и управление Роспотребнадзора по НСО. В медучреждении объяснили НГС, что речь про давно существующую должность.

Согласно объявлению, в областной больнице за эту работу предлагают зарплату от 22 тысяч рублей до вычета налогов. Сотрудник должен будет заниматься «поддержанием мобилизационных документов в актуальном состоянии», организацией обучения сотрудников, разработкой документации. Требуемый опыт работы — от 1 года до 3 лет.

В Новосибирской областной клинической больнице журналисту НГС сказали, что эта должность существует давно, но специалист уволился, поэтому сейчас ему ищут замену.

— Это человек, который занимается документоведением в сфере гражданской обороны, а также инструктажами. Например, как действовать в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях. Подобная функция есть во многих крупных организациях. Пока эта вакансия вакантна, — добавили в больнице.

Старший специалист 1-го разряда отдела мобилизационной подготовки требуется и в областное управление Роспотребнадзора. Ему готовы платить от 18 до 28 тысяч рублей до вычета налогов. В обязанности работника входит «ведение работы по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Корреспондент НГС отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области с просьбой прокомментировать опубликованную вакансию.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В апреле иностранные журналисты стали заявлять о возможной мобилизации в России 9 мая, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного брифинга для журналистов опроверг эти предположения и назвал их «чушью».

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