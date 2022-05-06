Специалистов по мобилизации ищут в облбольницу и Роспотребнадзор — медучреждение уточнило, что это старая должность

В Новосибирске ищут сотрудников на вакансии специалистов по мобилизационной работе. На сайте по поиску работы hh.ru их опубликовали Новосибирская областная клиническая больница и управление Роспотребнадзора по НСО. В медучреждении объяснили НГС, что речь про давно существующую должность.

Согласно объявлению, в областной больнице за эту работу предлагают зарплату от 22 тысяч рублей до вычета налогов. Сотрудник должен будет заниматься «поддержанием мобилизационных документов в актуальном состоянии», организацией обучения сотрудников, разработкой документации. Требуемый опыт работы — от 1 года до 3 лет.