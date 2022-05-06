Специалистов по мобилизации ищут в облбольницу и
Роспотребнадзор — медучреждение уточнило, что это старая должность
Вакансии опубликовали на hh.ru
В Новосибирске ищут сотрудников на вакансии специалистов по мобилизационной работе. На сайте по поиску работы hh.ru их опубликовали Новосибирская областная клиническая больница и управление Роспотребнадзора по НСО. В медучреждении объяснили НГС, что речь про давно существующую должность.
Согласно объявлению, в областной больнице за эту работу предлагают зарплату от 22 тысяч рублей до вычета налогов. Сотрудник должен будет заниматься «поддержанием мобилизационных документов в актуальном состоянии», организацией обучения сотрудников, разработкой документации. Требуемый опыт работы — от 1 года до 3 лет.
В Новосибирской областной клинической больнице журналисту НГС сказали, что эта должность существует давно, но специалист уволился, поэтому сейчас ему ищут замену.
— Это человек, который занимается документоведением в сфере гражданской обороны, а также инструктажами. Например, как действовать в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях. Подобная функция есть во многих крупных организациях. Пока эта вакансия вакантна, — добавили в больнице.
Старший специалист
Корреспондент НГС отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области с просьбой прокомментировать опубликованную вакансию.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В апреле иностранные журналисты стали заявлять о возможной мобилизации в России