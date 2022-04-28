«За спиной ничего, и хотят зарплату 100 тысяч». Кто и за какие деньги работает в такси

Другие стыдятся по-иному, в стиле: доплатите за поездку в моей грязной, вонючей машине, мне не хватает на всё на свете, а далее рассказы всю поездку про то, как у него семеро по лавкам. В то же время некоторые таксисты трудятся достойно, решая свои проблемы и зарабатывая на чистой машине с готовностью и помочь погрузить вещи, и ребенка усадить.

Водители такси никогда не зарабатывали так хорошо, а главное — удобно, как сейчас. Всё остальное — басни. С какой стати они должны зарабатывать больше всех по рынку, больше людей с образованием, сумевших его применить? Никто не мечтает никогда сделать карьеру таксиста, но если уж жизнь столкнула человека с этой работой, нужно, чтобы она была эффективной.

Рейтинг и активность

Я привел в пример таксиста с зарплатой почти 60 тысяч рублей. Его рейтинг высокий — 4,978. У любого нормально водителя оценки — это показатель дохода. Если он много и хорошо выполняет заказы, даже если на одной поездке оценка провалилась, ты всегда компенсируешь ее из следующего заказа. И уж точно оценка не ломает жизнь.

Есть еще показатель — активность, ее максимальное значение — 100. Активность говорит о том, как часто водитель по своей инициативе отказывается от заказов. Чем ниже показатель, тем хуже приходят заказы, и есть этап блокировки.