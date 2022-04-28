«За спиной ничего, и хотят зарплату 100 тысяч». Кто и за какие деньги работает в такси

Истории о зарплатах водителей и условиях работы в такси разнятся. Кто-то из шоферов утверждает, что реально зарабатывает
Борис рассказал, кто идет в такси и зарабатывает больше всех. Предприниматель показал карточку с реальным доходом водителя и объяснил, куда уходят десятки тысяч со счетов таксистов.
Сколько зарабатывает водитель
— Бизнес таксопарков, имеющих свой транспорт, делится на две основные схемы работы: аренда авто посменная с напарником или долгосрочная аренда машины одним водителем. Особняком стоят те, у кого личный автомобиль.
В варианте, когда водитель работает с напарником по графику, машина часто ездит круглосуточно, водитель же работает за процент от выручки или берет авто в аренду на смену: 12 часов или сутки. Большинство жалоб от пассажиров и львиная доля всего негатива связаны именно с такими водителями. Их уровень заработка в месяц доходит примерно до 30 тысяч, за редкими исключениями.
Почему идут на работу с напарниками? В большинстве случаев таким водителям машину в парках не дают в одни руки и надолго, не доверяют — из-за штрафов, жалоб, плохой статистики, или сразу понимают, что не вытянут. Некоторые ищут машину на пару смен «перекантоваться». Им ничего не остается, кроме как садиться на сменный график. По нашему опыту, ни один вменяемый водитель никогда не возьмет напарника. Чтобы зарабатывать, все берут машину только в одного.
Не все парки предлагают такой график работы, мы отказались от этого уже много лет назад. Также за скобками оставлю тему водителей, берущих авто под «выкуп», когда на один-два успешных случаев выкупа — с десяток тех, которые заканчиваются недоразумением для самого водителя или парка.
При долгосрочной аренде в одного, со свободным графиком, но с полной занятостью только в такси «грязными» без учета трат на топливо, комиссий и аренды автомобиля доход составляет в среднем
Примерная пропорция оплаты наличными и безналом — где-то 65 на 35%. Большая часть — это всегда безнал, а для всех водителей наличные — это приоритет. Когда таксист работает через парк, деньги поступают на расчетный счет компании, и для водителей — это та еще морока сумму вывести. Тут уже вопрос по таксопаркам, они бывают разного уровня порядочности.
Однако сейчас есть возможность быть самозанятым и работать с агрегатором напрямую. В таком случае деньги с безнала приходят водителю, на остальных расходах это никак не сказывается. Но далеко не все способны оформить даже самозанятость, не говоря уже об ИП.
Как правило, при работе на аренде всё, что поступает наличными, остается у таксиста. С безналичных заказов списывается аренда таксопарка и агрегатора. Кроме того, шоферы заправляются топливом с безналичного счета, у агрегаторов есть такая функция. Это еще и скидки на заправки, и дополнительные баллы приоритета.
У более успешных работников на безнале еще остаются деньги, которые можно вывести. В неделю водители выводят от трех до десяти тысяч рублей за вычетом всех комиссий и расходов на аренду авто и топливо. Комиссия за вывод денег разнится по паркам, в некоторых она вовсе отсутствует, но это редкость.
Вот, например, выгрузка по одному из водителей в Екатеринбурге в марте. С 1 по 31 марта он выполнил 493 заказа, пробег — 4579 километров. Сумма по таксометру — 126 тысяч рублей, из них наличными оплата —
Из расходов: комиссия —
От манеры вождения и технического состояния автомобиля кардинально зависит заработок таксиста. Сумма может меняться на 10–15 тысяч рублей. Многие этим пренебрегают, а зря: лишние 300 рублей в сутки оборачиваются почти 10 тысячами в месяц. Каждый день, может, и незаметно, а в конце месяца известное: «Где деньги, Зин?»
На мойку уходит примерно 100 рублей в сутки, потому что все пользуются мойками самообслуживания, плюс зависит от сезона. В один день он помоется на 300–400 рублей, а если на улице чисто, то можно три-четыре дня кататься.
Те, кто подходит к делу с умом, ездит всегда на чистой машине внутри и снаружи и делает это почти бесплатно. Расходы отбиваются чаевыми, проверено на многих водителях. Они и зарабатывают, как показывает статистика, в итоге больше. Те, кто жмотит раз-два за смену облить машину и возить тряпочку в салоне с полиролью за 150 рублей (бутылки хватает на несколько месяцев), становятся авторами рассказов о тяжелой доле и говорят, что денег совершенно ни на что не хватает.
Те, кто работает на своих автомобилях, зарабатывают больше. Для них и 100 тысяч рублей — вполне реальная сумма, особенно если это какой-то повышенный тариф, например, «Комфорт+». До недавнего кризиса все нормальные водители брали машину в кредит — это всегда выгоднее, чем брать авто даже в самую дешевую аренду. Тем, кто работает на арендных машинах, просто не выдают кредиты в банках, поэтому выхода у них нет.
Кто работает в такси
Водители жалуются на работу в такси: все хотят зарплату 100 тысяч. Когда начинаются разговоры про жизнь, я им задаю всегда простой вопрос: «Что вы умеете делать еще?» Как правило, в такси идут работать люди за 35, многие за 40 лет, строго говоря, без резюме. В большинстве они не имеют толкового образования, опыт работы довольно сомнительный. Разумеется, это не весь срез, и бывают разные ситуации в жизни, но если брать общую массу — это так.
У нас в компании с большим уважением относятся к труду водителей. Есть семейные, приличные люди, но в основной массе это мужчины по 45 лет, за спиной ничего, и они рассчитывают на зарплату 80–100 тысяч рублей.
Они говорят: «50 тысяч — это не деньги». А что ты умеешь делать, чтобы получать хотя бы такие деньги в другом месте? В банке, офисной компании, в продажах люди работают за 50 тысяч рублей, и у них компетенций больше. Некоторые потратили годы на образование, строят карьеру.
В такси идут работать, потому что это деньги здесь и сейчас. Контингент водителей очень специфический, и порог входа низкий. Чтобы начать сейчас зарабатывать, нужны только права. Это неквалифицированный труд, поэтому у нас из 100 обращений только 10–15 собеседований с теми, кто прошел проверку документов. На работу мы принимаем одного-трех, и то иногда ошибаемся.
Другие стыдятся по-иному, в стиле: доплатите за поездку в моей грязной, вонючей машине, мне не хватает на всё на свете, а далее рассказы всю поездку про то, как у него семеро по лавкам. В то же время некоторые таксисты трудятся достойно, решая свои проблемы и зарабатывая на чистой машине с готовностью и помочь погрузить вещи, и ребенка усадить.
Водители такси никогда не зарабатывали так хорошо, а главное — удобно, как сейчас. Всё остальное — басни. С какой стати они должны зарабатывать больше всех по рынку, больше людей с образованием, сумевших его применить? Никто не мечтает никогда сделать карьеру таксиста, но если уж жизнь столкнула человека с этой работой, нужно, чтобы она была эффективной.
Рейтинг и активность
Я привел в пример таксиста с зарплатой почти 60 тысяч рублей. Его рейтинг высокий — 4,978. У любого нормально водителя оценки — это показатель дохода. Если он много и хорошо выполняет заказы, даже если на одной поездке оценка провалилась, ты всегда компенсируешь ее из следующего заказа. И уж точно оценка не ломает жизнь.
Есть еще показатель — активность, ее максимальное значение — 100. Активность говорит о том, как часто водитель по своей инициативе отказывается от заказов. Чем ниже показатель, тем хуже приходят заказы, и есть этап блокировки.
Кто зарабатывает больше
Идеальный таксист — тот, кто не пытается обмануть систему. Есть «прошаренные», которые считают себя умнее всех. За десять лет опыта могу сказать, что больше всех зарабатывает тот, кто меньше всех выпендривается. Самый высокий доход у водителя, который берет практически все заказы, которые поступают. Да, они бывают неудобными, но мудрить в итоге выходит дороже.
В такси на аренде хорошо зарабатывают те, у кого это единственная работа. Очень важен график. Есть романтики, которые хотят работать по вечерам и ночам, когда пробок нет и город красивый. Они думают, что милых дам повозят, покатаются по городу и еще и денежка в кармане появится. Это не так.
Такси — это работа в основном дневная и в первую очередь утренняя. Таксист должен выходить на линию в среднем в 06:00–07:00, если хочет заработать. До полудня он, как правило, отбивает все свои накладные расходы: аренду, топливо, мойку. После обеда шофер уже в чистый плюс зарабатывает (если не забывает про ПДД и камеры).
При этом днем у него свободный график, каждый сам решает, когда и на сколько ему выходить на линию. В нашем парке люди в основном семейные, обычно они строят свой график так, что днем можно домой заскочить, пообедать, какими-нибудь семейными делами позаниматься и далее продолжить работу. Если режим выстроен правильно, водитель заканчивает смену не поздно и может провести вечер с семьей.
По статистике, больше всех зарабатывают те, кто ездит среднее количество времени. Не очень умные таксисты проводят больше всех времени на линии и меньше всех зарабатывают.
За нахождение на линии денег никто не платит, деньги платит пассажир за выполнение заказа. Таксист, который больше 12 часов был на линии, часа 4 из них перекусывал, подкачивал колеса, пил кофе либо ждал заказ, стоя на одном месте — не разобрался в своей работе.
Бывают такие водители: в семь утра стоит в центре города либо в 13:00 торчит где-нибудь на окраине в промзоне среди леса или в спальном районе и очень удивляется, почему его никто не заказывает. Надо же понимать логистику людского трафика и потоков машин в течение дня. Есть так называемые «жирные коты». Они сидят возле одного дома и ждут по три часа, пока не свалится заказ из этого же подъезда. Это просто невыгодно.
Еще любимая тема — уехать в аэропорт и по полдня там стоять. Это бессмысленно, там очередь бывает из 100 машин, они сидят, смотрят сериалы, расходуют топливо, потому что нужно охлаждать или греть салон, в зависимости от сезона. Водители стоят, тратят деньги, чтобы взять заказ за 400–500 рублей. Те, кто поумнее, давно уже этим не занимаются: оставил пассажира и поехал сразу обратно в город, если тут же не упал заказ. Неизбежно возьмешь пассажира где-нибудь по пути с ближайших районов. Если ты оказался в неудачном для этого времени районе, тебе сильно выгодней уехать, чем ждать непонятно чего.
Сколько стоит поездка
В Екатеринбурге, например, сегмент «Комфорт+» мало развит, еще реже заказывают машины классом выше. Но на «Комфорте+» водителю нужно будет выполнить меньшее количество заказов с меньшим пробегом, чтобы заработать как в «Экономе». Все водители на аренде чистыми зарабатывают примерно одинаково, безотносительно тарифа.
В тарифах «Эконом» и «Комфорт» у нас в городе одни и те же машины. Они практически не ранжируются, ценность на автомобили в Екатеринбурге сильно задрана. Мы ездим на слишком хороших автомобилях за достаточно низкую стоимость, если сравнивать с Москвой и Сочи, где также наш таксопарк работает.
В частных случаях стоимость, разумеется, бывает выше — например, потому что человек едет всегда по сложному маршруту в загруженное время. Цены на поездки поднимать нужно, но не в два-три раза. Иначе многие водители просто останутся без работы. Такси — сейчас это доступный способ передвижения. Надеюсь, так дальше и останется.
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