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Происшествия подробности Проснулись от треска шифера: в Новосибирске ночью сгорел заброшенный барак — видео

Проснулись от треска шифера: в Новосибирске ночью сгорел заброшенный барак — видео

Открытый огонь ликвидировали 1,5 часа

1 744
14 комментариев
Пожар произошел глубокой ночью

В Новосибирске ночью 19 июля загорелся расселенный барак в 4-м переулке Римского-Корсакова, 7. Дым и пламя были видны из разных частей района, а звук разбудил жителей соседних домов.

Об инциденте сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black»:

— Заброшенный барак сгорел сегодня ночью. Звуки взрывающегося шифера разбудили жителей соседних домов. Возгорание началось около часа ночи. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось ближе к 4 утра. Информации о пострадавших не поступало.

На видео слышен треск горящего дерева, здание полностью охвачено огнем.

Соседи проснулись от треска

— Сотрудники МЧС России тушили двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое здание в Ленинском районе. Сообщение о пожаре поступило в 01:23. Около полутора часов ликвидировали открытое горение, в том числе при помощи автолестниц, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пламя видели издалека
В результате происшествия никто не пострадал

В МЧС добавили, что здание оказалось повреждено огнем по всей площади, что составляет 200 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Огонь тушили 29 человек и 8 единиц техники.

Ранее НГС писал о том, что над Ленинским районом рано утром поднялся столб дыма. Там горело деревянное здание.

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Пожар МЧС Ленинский район Новосибирск
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Комментарии
15
Объективный наблюдатель
19 июля 2024, 09:17
Скоро очередной Загнивай возведен там чудесный человейник этажей на 25 без парковок и дворов , продолжаем наблюдать.....
Мон@шка60+
19 июля 2024, 09:28
Зачем застройщику деньги на снос тратить, когда бюджет потушит и расчистит пожарище.
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