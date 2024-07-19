Проснулись от треска шифера: в Новосибирске ночью сгорел заброшенный барак — видео

Пожар произошел глубокой ночью Источник: ГУ МЧС Росии по Новосибирской области











В Новосибирске ночью 19 июля загорелся расселенный барак в 4-м переулке Римского-Корсакова, 7. Дым и пламя были видны из разных частей района, а звук разбудил жителей соседних домов.

Об инциденте сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black»:



— Заброшенный барак сгорел сегодня ночью. Звуки взрывающегося шифера разбудили жителей соседних домов. Возгорание началось около часа ночи. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось ближе к 4 утра. Информации о пострадавших не поступало.

На видео слышен треск горящего дерева, здание полностью охвачено огнем.

Соседи проснулись от треска Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

— Сотрудники МЧС России тушили двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое здание в Ленинском районе. Сообщение о пожаре поступило в 01:23. Около полутора часов ликвидировали открытое горение, в том числе при помощи автолестниц, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пламя видели издалека Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В результате происшествия никто не пострадал Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В МЧС добавили, что здание оказалось повреждено огнем по всей площади, что составляет 200 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Огонь тушили 29 человек и 8 единиц техники.



Ранее НГС писал о том, что над Ленинским районом рано утром поднялся столб дыма. Там горело деревянное здание.

