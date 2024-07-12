Над Ленинским районом рано утром поднялся столб дыма — там горит деревянное здание

В Новосибирске утром, 12 июля, в Ленинском районе жители заметили столб дыма. Как передают читатели НГС, это загорелся один из деревянных бараков на улице Тихвинская.
По словам местных жителей, в бараке никто не живет, его расселили несколько месяцев назад.
Как написали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», барак загорается уже четвертый раз за последнее время. Судя по кадрам, которые прислал читатель НГС, на месте работают сотрудники МЧС по Новосибирской области.
На этой неделе, 10 июля, на стройке на улице Кедровой произошел пожар. По словам очевидца, он услышал три-четыре хлопка перед тем, как из окна увидел дым.