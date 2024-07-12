Над Ленинским районом рано утром поднялся столб дыма — там горит деревянное здание

Барак находится в Ленинском районе Источник: Читатель НГС











В Новосибирске утром, 12 июля, в Ленинском районе жители заметили столб дыма. Как передают читатели НГС, это загорелся один из деревянных бараков на улице Тихвинская.

По словам местных жителей, в бараке никто не живет, его расселили несколько месяцев назад.

Видео было снято около 5 утра Источник: Читатель НГС

Как написали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», барак загорается уже четвертый раз за последнее время. Судя по кадрам, которые прислал читатель НГС, на месте работают сотрудники МЧС по Новосибирской области.