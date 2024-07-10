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Происшествия «Прогремел взрыв»: на Кедровой произошел сильный пожар — видео с клубами черного дыма

«Прогремел взрыв»: на Кедровой произошел сильный пожар — видео с клубами черного дыма

Загорелся строящийся дом

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15 комментариев
О пожаре стало известно ближе к обеду

10 июля на стройке на улице Кедровой произошел пожар. Об этом пишет «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По словам очевидца, он услышал три-четыре хлопка перед тем, как из окна увидел пожар.

— Он добавил, что строители справились с возгоранием самостоятельно, — говорится в посте.

Видео происшествия

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.

Если вы были очевидцем инцидента, свяжитесь с редакцией НГС.
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Большой столб дыма поднялся в районе Трикотажной.

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Комментарии
16
velius
10 июля 2024, 13:23
Закон правдивости в репортаже: Чем ближе вам факты описываемые в сми, тем очевиднее ошибки в подаче материала. -Прогремел взрыв -произошел сильный пожар -три-четыре хлопка -Загорелся строящийся дом (Гость 10 июля 2024, 13:10 Шо там, бетон горит, штоле?) -строитель справились с возгоранием
Аарон Вассертрум
10 июля 2024, 13:04
Обычный хлопок...а дым - тек ето поди гудгон варють.
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