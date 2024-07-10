«Прогремел взрыв»: на Кедровой произошел сильный пожар — видео с клубами черного дыма

10 июля на стройке на улице Кедровой произошел пожар. Об этом пишет «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
По словам очевидца, он услышал три-четыре хлопка перед тем, как из окна увидел пожар.
— Он добавил, что строители справились с возгоранием самостоятельно, — говорится в посте.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.
Большой столб дыма поднялся в районе Трикотажной.
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