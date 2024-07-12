«Внук хотел внутрь, а самолет опечатан»: лайнер «Уральских авиалиний» почти год стоит в новосибирском поле

Планировалось, что самолет взлетит, но в итоге решили, что это нецелесообразно Источник: читатель НГС











Самолет «Уральских авиалиний», который экстренно сел в новосибирском поле десять месяцев назад, до сих пор стоит на месте. Об этом рассказал НГС Олег Конюк, глава Убинского района.

— Стоит в поле бедолага, ничего интересного с ним не происходит. Специалисты приезжают к нему, смотрят, расследуют, но нам не докладывают, — рассказал НГС глава Убинского района Олег Конюк. — Я был рядом с ним в субботу, чтобы внуку показать самолет. Его, конечно, впечатлило, говорит: «Внутрь хочу». Но зайти нельзя, он опечатан.

НГС также направил запрос в авиакомпанию «Уральские авиалинии».

О том, что именно хотят сделать с самолетом, ходило множество версий, ранее руководство авиакомпании решило утилизировать Airbus A320, до этого самолет готовили ко взлету. После «Уральские авиалинии», по данным телеграм-канала FlightMode, пришли к выводу, что попытки поднять в воздух борт экономически нецелесообразны. Глава Убинского района и вовсе предложил оставить авиалайнер в поле как экспонат. НГС тоже придумал, как можно использовать самолет, например, можно открыть отель или кафе.

Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании. На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС.