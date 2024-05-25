На проспекте Дзержинского ночью образовалась пробка — там случилось ДТП. Видео

Ночью 25 мая на правом берегу Новосибирска образовалась пробка. По данным пользователя сервиса 2ГИС, в городе случилось ДТП.
Авария произошла на проспекте Дзержинского вблизи парка культуры и отдыха Березовая роща. Как сообщает сервис, движение затруднено по дороге от пересечения с улицей Гоголя до площади Олега Антонова.
Телеграм-канал «АСТ-54 Black» заявил, что на проспекте Дзержинского, 2/2 произошло массовое ДТП. В нем опубликовали видео с места аварии.
На кадрах можно заметить не менее 4 машин, которые стоят на дороге. У некоторых из них, судя по видео, имеются повреждения.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные о ДТП.
23 мая в Новосибирской области случилось ДТП, в котором погибли два человека. Как заявили в аварийно-спасательной службе, авария произошла из-за сонного состояния одного из водителей.