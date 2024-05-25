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Происшествия На проспекте Дзержинского ночью образовалась пробка — там случилось ДТП. Видео

На проспекте Дзержинского ночью образовалась пробка — там случилось ДТП. Видео

Движение затруднено у парка культуры и отдыха Березовая роща

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На дороге произошло ДТП

Ночью 25 мая на правом берегу Новосибирска образовалась пробка. По данным пользователя сервиса 2ГИС, в городе случилось ДТП.

Авария произошла на проспекте Дзержинского вблизи парка культуры и отдыха Березовая роща. Как сообщает сервис, движение затруднено по дороге от пересечения с улицей Гоголя до площади Олега Антонова.

Движение затруднено в районе парка культуры и отдыха Березовая роща

Телеграм-канал «АСТ-54 Black» заявил, что на проспекте Дзержинского, 2/2 произошло массовое ДТП. В нем опубликовали видео с места аварии.

Место ДТП сняли на видео очевидцы

На кадрах можно заметить не менее 4 машин, которые стоят на дороге. У некоторых из них, судя по видео, имеются повреждения.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные о ДТП.

23 мая в Новосибирской области случилось ДТП, в котором погибли два человека. Как заявили в аварийно-спасательной службе, авария произошла из-за сонного состояния одного из водителей.

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ДТП Авария Проспект Дзержинского Новосибирск Пробка
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