НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +20

4 м/c,

южн.

 749мм 40%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,19
EUR 97,90
Реклама

СРОЧНО

Из мэрии уходит еще один начальник департамента

Подросток с оружием
Неделя добра
42 жалобы на директора школы
Что с выпускными
Как справиться с зависимостью
Врачи о главных проблемах
До 500 тысяч на вахте
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Происшествия эксклюзив «Выхода у меня нет»: 24-летний новосибирец пытался покончить с собой в прямом эфире — всё попало на видео

«Выхода у меня нет»: 24-летний новосибирец пытался покончить с собой в прямом эфире — всё попало на видео

Сибиряк выжил, проводится проверка

6 125
45 комментариев
Мужчина снимал всё происходящее на видео

24-летний житель Кировского района Новосибирска пытался покончить с собой в прямом эфире. Об этом сообщил читатель НГС, который оказался зрителем этой трансляции.

На предоставленном в редакцию ролике заметно, что парень снимал себя некоторое время до попытки суицида и во время, прямой эфир в соцсети продолжился также после. На кадрах видно, как спустя несколько минут к месту происшествия приехала машина скорой помощи.

— Всё, что я рассказал про свою жизнь, это правда — всё плохо. Выхода нет у меня, — говорит мужчина на видео.

На записи молодой человек называет свой адрес проживания и оставляет зрителям контактный телефон своей матери. На другом видео новосибирец ударяет ножом монитор, на котором изображён создатель портала «Двач», известный как Абу.

Сибиряк просит не удалять треды (тема на форуме) с ним — это терминология подписчиков «Двача»

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию — инцидент произошёл сегодня утром. Мужчина выжил и находится в больнице. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее НГС писал, как несколько лет назад другой новосибирец совершил похожий поступок. В канун Нового года сибиряк покончил с собой в прямом эфире одной из социальных сетей.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Полиция Суицид
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  37

Андрей,  41

Vit,  48

Nelli,  62

Анна,  34

Антон,  56

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление