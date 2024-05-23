«Выхода у меня нет»: 24-летний новосибирец пытался покончить с собой в прямом эфире — всё попало на видео

Мужчина снимал всё происходящее на видео Источник: Скриншот из видео / читатель НГС, Александр Ощепков / NGS.RU











24-летний житель Кировского района Новосибирска пытался покончить с собой в прямом эфире. Об этом сообщил читатель НГС, который оказался зрителем этой трансляции.



На предоставленном в редакцию ролике заметно, что парень снимал себя некоторое время до попытки суицида и во время, прямой эфир в соцсети продолжился также после. На кадрах видно, как спустя несколько минут к месту происшествия приехала машина скорой помощи.

— Всё, что я рассказал про свою жизнь, это правда — всё плохо. Выхода нет у меня, — говорит мужчина на видео.

На записи молодой человек называет свой адрес проживания и оставляет зрителям контактный телефон своей матери. На другом видео новосибирец ударяет ножом монитор, на котором изображён создатель портала «Двач», известный как Абу.

Сибиряк просит не удалять треды (тема на форуме) с ним — это терминология подписчиков «Двача» Источник: Читатель НГС

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию — инцидент произошёл сегодня утром. Мужчина выжил и находится в больнице. Правоохранительные органы проводят проверку.



Ранее НГС писал, как несколько лет назад другой новосибирец совершил похожий поступок. В канун Нового года сибиряк покончил с собой в прямом эфире одной из социальных сетей.