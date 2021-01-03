В Новосибирске мужчина совершил самоубийство в прямом эфире

Житель Новосибирска умер во время прямого эфира в соцсетях
Новосибирец умер во время прямого эфира, который он вел в социальной сети. Инцидент произошел накануне Нового года, 31 декабря.
Перед смертью он запустил трансляцию на своей странице во «ВКонтакте». Сначала камера показывает крупным планом мужчину, затем он готовится к самоубийству и совершает его. Эфир длится 22 минуты. По данным источника НГС, погибший жил на улице Твардовского.
В пресс-службе Следственного комитета информацию о случившемся подтвердили.
— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В ноябре прошлого года страшная трагедия произошла в Кольцово — 10-летняя девочка умерла во время прямого эфира в соцсетях. Следствие рассматривало две версии произошедшего — суицид и несчастный случай.