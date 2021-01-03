3 января воскресенье
СЕЙЧАС -30°С
Пробки 0/10
usd 73.88
eur 90.79
Тема дняШкольница разбилась насмерть на горке

Все новости

Все новости

В Новосибирске мужчина совершил самоубийство в прямом эфире

Инцидент произошел перед Новым годом

2 555
10Обсудить

Поделиться

Инцидент произошел на Твардовского

Инцидент произошел на Твардовского

Поделиться

Житель Новосибирска умер во время прямого эфира в соцсетях

Новосибирец умер во время прямого эфира, который он вел в социальной сети. Инцидент произошел накануне Нового года, 31 декабря.

Перед смертью он запустил трансляцию на своей странице во «ВКонтакте». Сначала камера показывает крупным планом мужчину, затем он готовится к самоубийству и совершает его. Эфир длится 22 минуты. По данным источника НГС, погибший жил на улице Твардовского.

В пресс-службе Следственного комитета информацию о случившемся подтвердили.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В ноябре прошлого года страшная трагедия произошла в Кольцово — 10-летняя девочка умерла во время прямого эфира в соцсетях. Следствие рассматривало две версии произошедшего — суицид и несчастный случай.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

прямой эфирсамоубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...