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Происшествия подробности Сергей Шойгу отстранил от должности своего заместителя Тимура Иванова, задержанного за взятку

Сергей Шойгу отстранил от должности своего заместителя Тимура Иванова, задержанного за взятку

Сейчас он находится в карантинной камере «Лефортово»

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Иванову грозит до 15 лет тюрьмы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил от должности своего заместителя Тимура Иванова, подозреваемого в получении крупной взятки.

— Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Тимура Иванова подозревают по статье 290 УК — ему грозит до 15 лет колонии. Заместителю министра вменяют взятку в размере не менее одного миллиона рублей.

Почитайте о том, что известно о Тимуре Иванове. Он отвечал за медицину в армии и квартиры военным.

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