Сергей Шойгу отстранил от должности своего заместителя Тимура Иванова, задержанного за взятку

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил от должности своего заместителя Тимура Иванова, подозреваемого в получении крупной взятки.
— Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сказал собеседник агентства ТАСС.
Тимура Иванова подозревают по статье 290 УК — ему грозит до 15 лет колонии. Заместителю министра вменяют взятку в размере не менее одного миллиона рублей.