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Происшествия Перебегала дорогу: 14-летняя девушка попала под колеса квадроцикла в Новосибирске

Перебегала дорогу: 14-летняя девушка попала под колеса квадроцикла в Новосибирске

Пострадавшая доставлена в больницу

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За рулем квадроцикла находилась 15-летняя девушка

В Ленинском районе Новосибирска 15-летняя девушка на квадроцикле сбила пешехода. Информацию о ДТП распространил отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла около 18 часов в воскресенье, 21 апреля, на улице Балластной. 15-летняя сибирячка управляла квадроциклом и у дома №2 сбила девушку-пешехода, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшей 14 лет, она доставлена в больницу, характер её травм уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на улице Большой лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус ПАЗ. Водитель японского автомобиля сбежал с места ДТП.

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Новосибирск ГИБДД ДТП
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