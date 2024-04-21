Перебегала дорогу: 14-летняя девушка попала под колеса квадроцикла в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 15-летняя девушка на квадроцикле сбила пешехода. Информацию о ДТП распространил отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла около 18 часов в воскресенье, 21 апреля, на улице Балластной. 15-летняя сибирячка управляла квадроциклом и у дома №2 сбила девушку-пешехода, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшей 14 лет, она доставлена в больницу, характер её травм уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее на улице Большой лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус ПАЗ. Водитель японского автомобиля сбежал с места ДТП.