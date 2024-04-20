Водитель сбежал: два человека пострадали в ДТП автобуса и иномарки в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска два человека пострадали в аварии пассажирского автобуса ПАЗ и универсала Toyota Probox. Информация об аварии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
Авария произошла днем в субботу, 20 апреля, на улице Большой. В пассажирский автобус ПАЗ, который ехал по маршруту №19, лоб в лоб врезался японский универсал.
— В результате аварии двое человек пострадали. У девушки черепно-мозговая травма, ушиб, рассечено лицо, она была госпитализирована, — говорится в сообщении.
Травмы получил водитель иномарки. Он отделался ушибами и вскоре сбежал с места аварии.
Корреспондент НГС обратился в ГИБДД Новосибирска, чтобы узнать подробности аварии. На момент написания новости ответ не поступил.
Ранее в Искитимском районе Новосибирской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Погибший за несколько мгновений до смерти шел по проезжей части.