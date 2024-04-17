«Тоны сердца плохо прослушивались». Медсестра - о том, как приглядывала за страдающей пассажиркой в самолете из Новосибирска

Студентка лечебного факультета ДВФУ Екатерина Литвинова помогла пассажирке, которой стало плохо на борту авиарейса Новосибирск — Владивосток авиакомпании S7. Подробности полета девушка рассказала корреспонденту VLADIVOSTOK1.RU.
Екатерина возвращалась домой с международного медицинского турнира, девушка учится на 4-м курсе лечфака и работает медсестрой в краевой детской клинической больнице № 1. Когда она увидела, что одному из пассажиров стало нехорошо, то сама предложила помощь.
— Все забегали, и я почему-то подумала, что какому-то ребенку стало плохо. Решила сообщить стюардессе, что я медсестра, она сказала, что позовет, если будет необходимость. Мы начали заходить на посадку, и бортпроводница вернулась, позвала на помощь одной женщине. Пассажирка сильно волновалась, жаловалась на боль и жжение в груди. Мне принесли тонометр, но из-за того, что самолет шел на посадку, давление менялось и тоны сердца очень плохо прослушивались. Это могла быть кардиология, а мог быть и просто приступ паники. Женщина приняла таблетку, попила воды и до самого приземления мы сидели вместе, я ее успокаивала. Потом она смогла сама дойти до медицинского пункта, — поделилась собеседница издания.
В марте студенты-медики ДВФУ Ярослав Салатов и Надежда Цой возвращались из Сочи со Всемирного фестиваля молодежи. В полете двум другим пассажирам стало плохо, ребята оказали им первую помощь.