«Тоны сердца плохо прослушивались». Медсестра - о том, как приглядывала за страдающей пассажиркой в самолете из Новосибирска

— Все забегали, и я почему-то подумала, что какому-то ребенку стало плохо. Решила сообщить стюардессе, что я медсестра, она сказала, что позовет, если будет необходимость. Мы начали заходить на посадку, и бортпроводница вернулась, позвала на помощь одной женщине. Пассажирка сильно волновалась, жаловалась на боль и жжение в груди. Мне принесли тонометр, но из-за того, что самолет шел на посадку, давление менялось и тоны сердца очень плохо прослушивались. Это могла быть кардиология, а мог быть и просто приступ паники. Женщина приняла таблетку, попила воды и до самого приземления мы сидели вместе, я ее успокаивала. Потом она смогла сама дойти до медицинского пункта, — поделилась собеседница издания.

