Так воспитывал: избитая в новосибирском магазине 13-летняя девочка оказалась жертвой своего отца

Мужчиной, который несколько раз ударил 13-летнюю девочку в магазине в Новосибирске, оказался её папой. Как рассказал источник НГС, таким образом, отец пытался воспитать ребенка.
Очевидцы, по данным НГС, сообщили полицейским, что девочка вела себя «нагло». Претензий родственники друг к другу не имеют.
Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о нападении было зарегистрировано в МВД.
По данным АБ «Гвардии», инцидент произошел 12 апреля и продавцы вызвали в магазин сотрудников ГБР. Сотрудники магазина увидели, как взрослый мужчина несколько раз ударил девочку, а потом быстро вышел из магазина. Девочка осталась стоять в торговом зале.
В начале апреля НГС рассказывал, как в Новосибирске на сибирячку в лифте напал мужчина. Пострадавшую увезла машина скорой помощи.