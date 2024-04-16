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Происшествия Так воспитывал: избитая в новосибирском магазине 13-летняя девочка оказалась жертвой своего отца

Так воспитывал: избитая в новосибирском магазине 13-летняя девочка оказалась жертвой своего отца

Сообщение поступило в полицию

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На место выезжала полиция Новосибирска

Мужчиной, который несколько раз ударил 13-летнюю девочку в магазине в Новосибирске, оказался её папой. Как рассказал источник НГС, таким образом, отец пытался воспитать ребенка.

Очевидцы, по данным НГС, сообщили полицейским, что девочка вела себя «нагло». Претензий родственники друг к другу не имеют.

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о нападении было зарегистрировано в МВД.

По данным АБ «Гвардии», инцидент произошел 12 апреля и продавцы вызвали в магазин сотрудников ГБР. Сотрудники магазина увидели, как взрослый мужчина несколько раз ударил девочку, а потом быстро вышел из магазина. Девочка осталась стоять в торговом зале.

В начале апреля НГС рассказывал, как в Новосибирске на сибирячку в лифте напал мужчина. Пострадавшую увезла машина скорой помощи.

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Магазин Полиция Отец Новосибирск
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