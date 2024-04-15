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Происшествия «Осталась стоять в зале»: мужчина несколько раз ударил 13-летнюю девочку в магазине Новосибирска

«Осталась стоять в зале»: мужчина несколько раз ударил 13-летнюю девочку в магазине Новосибирска

Он скрылся с места происшествия

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На место происшествия выезжала полиция

Мужчина несколько раз ударил 13-летнюю девочку в магазине в Новосибирске. Инцидент произошел 12 апреля, продавцы вызвали охрану, после приехала полиция.

Как сообщили в пресс-службе агентства «Гвардия», примерно в 15:07 продавцы одного из магазинов в Железнодорожном районе вызвали охрану. Сотрудники увидели, как взрослый мужчина несколько раз ударил девочку в возрасте примерно 13 лет. Нападавший нанес удары, а после быстро вышел из магазина, подросток осталась стоять в торговом зале.

— Прибывшие по тревоге бойцы ГБР вызвали для дальнейшего разбирательства полицию. Задержать нападавшего, к сожалению, не удалось, — рассказали в пресс-службе агентства.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Недавно жительница Новосибирска обвинила мужчину в том, что он ударил ее дочь-подростка на фудкорте в ТРК «Голден Парк».

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Подросток Удар Магазин Продавец Охрана Гвардия Полиция
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